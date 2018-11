Die Achimer Sängerin Mayura Datta hat als erste Publikum stets ihre kleine Familie, da sie zu Hause immer dann singt, wenn ihr der Sinn danach steht. (Björn Hake)

In einer katholischen Schwesternschule sollte Mayura Datta ihren ersten großen Auftritt als Sängerin absolvieren. „Ich stand vor der gesamten Schule und bekam kein Wort heraus“, erinnert sie sich. Während also ihr Debüt wenig erfolgreich war, hat sie sich seitdem ein Selbstbewusstsein aufgebaut, das es ihr ermöglicht, vor Publikum zu singen. Ob bei der Verleihung des Achimer Ehrenpreises wie im Vorjahr, auf der jüngsten Achimer Fachausstellung oder beim Weihnachtsmarkt, ja selbst in der Elbphilharmonie, singt die zierliche Frau mit der starken Stimme. Von Lampenfieber keine Spur, davon konnten sich die Achimer mehrfach überzeugen. Dabei hilft ihr auch Käse. Den isst sie nämlich am liebsten vor einem Auftritt. Denn: „Mit Hunger kann ich nicht singen.“

Seit etwa vier Jahren lebt die 45-Jährige mit ihrer Familie in Achim. Woran ihr Mann Soumya Phillip Datta großen Anteil hat. „Er wurde in Achim geboren und hat mir immer berichtet, wie schön es hier ist“, erzählt sie. Sein Wunsch sei es schon immer gewesen, „in diese lebenswerte Stadt“ zurückzukommen. Sie sei erst skeptisch gewesen und wäre lieber in der gemeinsamen Wohnung in Bremen geblieben. „Irgendwann hat er mich gedanklich bekommen und ich erkannte den Sinn darin.“ Auch wegen ihrer beiden Töchter, die mittlerweile acht und zehn Jahre alt sind.

Gebürtig kommt Mayura Datta aus Osnabrück, ihre Eltern stammen aus Indien. „Das sieht man“, weiß sie um ihr eigenes Erscheinungsbild: dunkler Teint, schmales Gesicht, lange dunkle Haare. Ihre Eltern kommen aus Bangalore, kamen vor rund 50 Jahren nach Deutschland. Die Familie lebte in Osnabrück, „wo sich alles für mich abgespielt hat“, wie Mayura Datta erzählt. Sie machte eine Ausbildung im Reisebüro, ging danach zum Arbeiten nach Düsseldorf, kam zurück nach Osnabrück, ehe es sie nach Bremen verschlug. „Dort habe ich meinen Mann kennengelernt.“ Der hatte zu der Zeit in Braunschweig gelebt, da aber seine Eltern in Achim wohnten und jedes Jahr ein indisches Fest in Bremen-Huchting für Inder und Deutsche organisieren, traf also die Sängerin mit den indischen Wurzeln dort ihren Mann mit indischen Wurzeln. „Es war nicht so geplant, meine Eltern sind da recht offen, hätten nie auf einen Inder als Mann bestanden.“ Dennoch kam es so.

Das Wissen um die eigene Kultur

Die Eltern ihres Mannes, der als Kinderarzt in Stuhr tätig ist, stammen aus Kalkutta. „Wir fühlen uns hier wohl, aber wissen um die Vergangenheit unserer Eltern und um unsere Kultur“, erzählt die Wahl-Achimerin. Jedes zweite Jahr versuchten sie, nach Indien zu reisen, auch wenn das durch die Kinder schwieriger geworden sei. „Wir haben beide dort eine sehr große Familie und möchten den Kontakt halten.“ In ihrer kleinen Familie spielen die Herkunft und der Hinduismus auch eine Rolle. „Meine Mutter hat mir mal gesagt, dass man nicht viel braucht oder tun muss, um eine Hinduistin zu sein. Man muss ein guter Mensch sein, das ist das, was zählt.“ Aber sie lebe das nicht so sehr aus, einmal im Jahr geht die Familie zum hinduistischen Fest. „Wenn wir in Indien sind, gehen wir auch in den Tempel, aber das steht bei uns nicht im Vordergrund.“ Die Kinder sehen selbst, „dass sie ursprünglich woanders herkommen, dass sie nicht die gleiche Haut- oder Haarfarbe haben wie andere“. Ihr sei aber wichtig, dass die Kleinen „hier mit den Menschen klarkommen, denn wir leben hier“ und, dass sie die Herkunft der Familie kennen.

Singen ist ihre Leidenschaft und zugleich ihr Hobby. Viel hätte aber nicht gefehlt, damit die zweifache Mutter, die als Teilzeitkraft in einer Buchhaltung in Bremen arbeitet, es professionell betreibt. „Das mit dem Singen ist mehr geworden“, sagt sie. Ihre Mutter habe ihr erzählt, dass, als die Familie in den 70er Jahren gegenüber von einem katholischen Kindergarten gewohnt hatte, „mich eine Nonne im Garten singen gehört hat“. Seitdem hat sich das Singen „wie ein Band“ durch ihr bisheriges Leben gezogen. Mit einem Kassettenrekorder fing dann alles an. In Schulzeiten hatte sie im Fach Musik immer eine Eins, später war sie in verschiedenen Chören aktiv.

Auch beim damaligen Manager der 80er-Jahre-Sängerin Sandra hatte sie sich vorgestellt, zur Zusammenarbeit kam es jedoch nicht: „Vielleicht reichte es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht.“ Da war sie um die 25. In ihrer Düsseldorfer Zeit hatte sie einen Manager, der für sie Auftritte in einigen Diskotheken arrangiert hatte. „Aber es war nicht so, dass ich dahinter stand. Ich war zu unsicher, ob ich das überhaupt kann“, erzählt die 45-Jährige. „Vielleicht habe ich auch nicht alles gegeben.“ Sie hatte nämlich nie alles auf eine Karte, auf die Musik, gesetzt, sondern nur die Zeit hineingesteckt, die sie übrig hatte. In Bremen hatte sie später einen Manager aus Syke, der seine eigene Schlagermusik geschrieben hat. „Das war nicht meins und er wollte auch, dass ich in seine Lieder investiere, die ich einsingen sollte.“ Das aber habe nicht richtig sein können, glaubte sie: Tausende Euro zu zahlen, um etwas aufzunehmen, von dem sie nicht überzeugt ist.

Prioritäten verschieben sich

Mit der Geburt der Kinder hatten sich ihre Prioritäten endgültig verschoben. Mayura Datta hat akzeptiert, dass sie statt Sängerin nun hauptsächlich Mutter ist und dem Singen in ihrer Freizeit huldigt. „Da ist gut so, ich wäre wahrscheinlich in dieser Musikwelt kaputt gegangen“, sagt sie heute. Sie bereue es nicht, dass die große Gesangskarriere nicht geklappt hat, so singt sie eben auf Veranstaltungen oder für Freunde. „Ich freue mich, wenn Menschen sich an meinem Gesang erfreuen.“ Ihr Mann habe sie bestärkt, dass sie gut singen könne und die Menschen erreiche.

Beim Orchester-Karaoke trat sie in der Elbphilharmonie auf, wodurch sie in Achim bekannter wurde. Auch weil Bürgermeister Rainer Ditzfeld diesen Auftritt auf Youtube gesehen hatte und Mayura Datta für Auftritte gewinnen konnte. Für die 45-Jährige macht es keinen Unterschied, ob sie vor vielen Menschen singt oder vor einem kleinen Kreis. „Es ist beides schön, ich setze in beides gleich viel Gewicht und die Aufregung ist gleich groß.“ Sie blende aus, wer oder wie viele Menschen im Publikum sitzen. Selbst schreibt sie keine Lieder, singt das nach, was ihr gefällt.

Singen, wann immer es passt

Eine Gesangsausbildung hat sie nicht genossen, daher glaubt Mayura Datta, dass ihr das Talent zum Singen in die Wiege gelegt worden sei. Unregelmäßiges Training mit einer Gesangslehrerin oder das Singen in den Chören hätten ihr den Feinschliff verpasst. Auch alleine übt sie. Die, die den Gesang also zuerst hören, sind ihre Kinder und ihr Mann. „Und sie können es auch manchmal nicht mehr hören“, weiß Mayura Datta. Gesungen wird beim Duschen, bei der Hausarbeit oder wann immer es passt. „Das Problem ist aber, dass ich dann das andere vernachlässige und mich aufs Singen konzentriere.“

Wenn sie ein Lied hört, das ihr gefällt und das zu ihrer Stimmlage passt, eignet sie es sich an. Texte könne sie sich sehr schnell merken, „dafür scheine ich ein Faible zu haben“. Auch bei der Castingshow „Popstars“ hatte sie ihr Glück versucht, vor etwa fünf Jahren dann bei „The Voice of Germany“. Um die Stimme geht es in diesen Shows aber offenbar nicht immer: Bei Popstars hatte sie einen Freund dabei, der überhaupt nicht singen konnte, sich aber ebenfalls angemeldet hatte, damit sie nicht alleine da durch musste. „Er machte irgendeinen Quatsch, kam weiter, ich nicht.“ Heute weiß sie, wozu das gut war.

Mayura Datta singt auf dem Achimer Weihnachtsmarkt – am 19. Dezember (19 Uhr) und am 23. Dezember (16 Uhr).