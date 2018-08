Isabel Gottschewsky berichtet im Gespräch unter anderem, dass sie auf eine Zukunft als Europaabgeordnete hoffe. (Björn Hake)

Achim. Dass ein Deutscher Europäer ist, liegt auf der Hand. Dass ein Deutscher sich explizit als Europäer fühlt, ist auch heutzutage eher die Ausnahme, für Isabel Gottschewsky, der Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Achimer Stadtrat, ist es hingegen eine Selbstverständlichkeit. Nach dem Abschluss ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften 1994 arbeitete sie im Verbindungsbüro des Landes Bremen bei der EU in Brüssel. Die gebürtige Bremerin erzählt, wie sehr diese Zeit sie geprägt habe, dass sie sich seither als überzeugte Europäerin bezeichnet. Auch ihr Interesse für Politik sei in der Europa-Hauptstadt neu entfacht worden.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin heiratete und wurde Mutter von drei Kindern, daher sei ein eigenes Engagement in der Politik für sie lange Zeit nicht in Frage gekommen. Erst 2008, als der jüngste Sohn den Kinderschuhen entwachsen war, habe sie sich entschieden, sich kommunalpolitisch zu betätigen. Sie nahm Kontakt mit dem CDU-Stadtverband auf und fand dort ihre politische Heimat.

Als wichtige Bezugsperson nennt sie den damaligen Achimer Unions-Fraktionschef Karl-Heinz Lichter, mit dessen Tochter sie einst studiert hatte. Nachdem Gottschewsky 2011 in die CDU eingetreten war, kandidierte sie auch bei den Kommunalwahlen. Auf Anhieb gelang ihr der Sprung in den Achimer Stadtrat, seit 2016 ist sie ebenfalls Mitglied des Kreistages. Im Rat der Stadt Achim übernahm sie 2018 den Fraktionsvorsitz von ihrem Mentor Lichter.

Langwierige Entscheidungsprozesse

Gottschewsky berichtet, dass sie am Anfang mehrere Monate benötigt habe, in die kommunalpolitische Arbeit hineinzufinden. Auch an die „langwierigen Entscheidungsprozesse“ habe sie sich erst gewöhnen müssen. Gute Unterstützung habe sie von ihrer Fraktion erhalten, überhaupt sei der Umgang miteinander im Achimer Stadtrat – auch mit anderen Fraktionen und bei allen Kontroversen – angenehm. Als besonders positives Erlebnis bezeichnet sie die Erneuerung des Freibads, an dessen Entscheidung zur Sanierung sie maßgeblich mitgearbeitet habe.

Nicht gut findet sie, wenn Parteien sich nicht an getroffene Vereinbarungen halten. Als Beispiel nennt sie die Errichtung der IGS: Abgemacht sei gewesen, die Integrierte Gesamtschule nur dann einzuführen, wenn sich bei einer Elternbefragung eine bestimmte Mindestanzahl von Stimmen dafür aussprechen würde. Dieser Prozentsatz sei nicht erreicht worden, und trotzdem habe die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat den Bau der IGS beschlossen. „Das war ärgerlich“, meint die CDU-Fraktionschefin.

In die Haushaltsberatungen im Herbst geht Gottschewsky mit der Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt. Bei den fehlenden Kitaplätzen mahnt sie Übergangslösungen wie Container an, da der Bau neuer Kindergärten zu lange dauere, um den Mangel kurzfristig zu beheben. Ob die Ratsfrau zur nächsten Kommunalwahl antritt, will sie nicht grundsätzlich ausschließen. Hier möchte sie erst ihre Kandidatur für die Europawahl 2019 abwarten. Als Mitglied des Fachausschusses Europa der niedersächsischen Landes-CDU hatte sie sich bereits bei der Europawahl 2014 intensiv um eine Aufstellung bemüht und trat schließlich auf dem Listenplatz 11 an, bei dem ein Einzug ins Europaparlament freilich nicht realistisch war.

Falls sie 2019 ein Mandat erringen sollte, müsste sie ihre berufliche Tätigkeit in der Arztpraxis ihres Mannes aufgeben. Als „Praxis-Managerin“ kümmert sie sich dort um die anfallenden Verwaltungsaufgaben. Dass sie nicht in ihrem erlernten Beruf als Diplom-Ökonomin arbeitet, stört sie nicht: „Es macht Sinn, meinen Ehemann zu unterstützen“, sagt Gottschewsky. Gerne ist die Ratsfrau, die am Dienstag 49 Jahre alt geworden ist, in Europa auf Reisen. Als nächste Ziele hat sie sich die Länder des Balkan und des Baltikum gesetzt, „dann war ich in Europa überall einmal“. Auch in dieser Angelegenheit ist Gottschewsky ganz überzeugte Europäerin.

Zur Sache

Das Sommergespräch

In dieser Reihe trifft sich der ACHIMER KURIER bis zum Ende der politischen Sommerpause mit den Fraktionsvorsitzenden des Achimer Stadtrates auf einen Plausch über Persönliches und Politisches.