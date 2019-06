Chitarrone, Barockcello, Barockvioline – ein ungewöhnliches Instrumentarium und spannende Musik erwartet das Publikum von „Klassik im Schloss“ am Konzertwochenende 15. und 16. Juni in Etelsen. Mit dem Ensemble Urstrom kommen fünf junge Instrumentalisten in den Landkreis, die sich der so genannten Alten Musik verschrieben haben. „Musik von 1550 bis 1750 auf historischen Instrumenten“ heißt es sachlich-informativ auf der Website der Gruppe. „Doch was das live bedeutet, sollte man erleben: rasende Virtuosität, höchste Zusammenspielkunst, Kreativität und Experimentierfreudigkeit prägen die ‚transmusikalische Alpenüberquerung‘, die das Ensemble im Schloss Etelsen präsentieren wird“, kündigt der künstlerische Leiter Johannes Mnich an.

Da erklingt Musik aus dem 17. Jahrhundert aus Süddeutschland und Norditalien mit historischen Stimmungen und Instrumenten, die ganz im Stil der damaligen Zeit gespielt werden: also Chitarrone statt Kontrabass, Wegfall von Cellostachel und Geigen-Schulterstütze. Eine mitreißende, freie Musik – wie immer im Konzert erklärt und erlebbar gemacht durch die sachkundige Moderation von Johannes Mnich. „Durch ihren improvisatorischen Zugang und die kraftvolle Gestaltung wird das Ensemble Urstrom im festlichen Konzertsaal von Schloss Etelsen sicher für einen musikalischen Höhepunkt in diesem Sommer sorgen“, erklärt Mnich.

Die erste Hälfte des Programms widmet sich den großen Erneuerern der italienischen Instrumentalmusik, die musikalisch als auch instrumentaltechnisch neue Pfade betraten. Die zweite Hälfte zeigt nun deren Einfluss im deutschsprachigen Raum und widmet sich Komponisten, die an den Höfen Süddeutschlands wirkten und dem italienischen Stil zu seiner Vormachtstellung in Europa verhalfen. Das Ensemble Urstrom kommt aus Bremen und gründete sich 2015. Das Quintett setzt sich aus den Musikern Konstanze Waidosch (Barockcello), Claudius Kamp (Blockflöte), Bernhard Reichels (historische Zupfinstrumente), Leopold Nicolaus (Barockgeige) und Julio Caballero Pérez (historische Tasteninstrumente) zusammen.

Zum Abschluss der diesjährigen Sommerkonzerte am 28. und 29. September gibt dann ein Klaviertrio sein Debüt in Etelsen, das sogar international für Furore sorgt. Das Amatis Piano Trio gewann Preise bei vielen Nachwuchswettbewerben für diese Gattung.

Die Konzerte vom Ensemble Urstrom finden am Sonnabend, 15. Juni, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 16. Juni, um 11 und 19 Uhr im Schloss Etelsen statt. Karten sind per E-Mail an schlosskonzerte.etelsen@gmail.com sowie telefonisch unter 0 42 31 / 8 49 09 (montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr) erhältlich. Das Gesamtprogramm von „Klassik im Schloss“ ist auch auf der Internetseite des Landkreis Verden unter www.landkreis-verden.de/sommerkonzerte abrufbar.