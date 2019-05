So wie auf dieser Visualisierung könnte es der Planung zufolge in ein paar Jahren im Oytener Zentrum aussehen. Urban gestaltete Wohnhäuser zwischen Grün- und Wasserflächen. (Visualisierung: art-bau novus GmbH)

Wenn es nach der Gemeinde Oyten geht, dann wird der Bereich im Ortszentrum zwischen der Hauptstraße und der Jahnstraße hinter dem alten Aldi-Markt in einigen Jahren in völlig neuem Glanz erstrahlen. Denn auf den aktuell noch brachliegenden Flächen soll eine Mischung aus urban gestalteter Wohnbebauung, Einzelhandel und öffentlichen Aufenthaltsflächen entstehen. Das zeigen die Umgestaltungspläne, die die Verwaltung und der Investor am Dienstagabend bei einer Bürgerinformationsveranstaltung erstmals öffentlich präsentiert haben.

Im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Stadtumbau West“ war die Umgestaltung dieses Bereiches der Ortsmitte schon lange in Planung gewesen, da im Hintergrund laut Verwaltung jedoch sehr viele Gespräche geführt und offene Fragen geklärt werden mussten, kann die Realisierung erst jetzt in Angriff genommen werden. Als erstes soll der Umbau der Kreuzung Stader Straße/Hauptstraße, die um eine Zufahrt in das neue Gebiet erweitert wird, in Angriff genommen werden.

„Damit hoffen wir, noch in diesem Jahr beginnen zu können“, erklärte Bauamtsleiter Wolfgang Röttjer. Bis die anderen Arbeiten beginnen, wird es jedoch noch einige Zeit dauern. Denn nachdem der Fachausschuss – wenn alles nach Plan läuft – am 5. Juni den Aufstellungsbeschluss für einen dort gültigen Bebauungsplan gefasst hat, kann es sich laut Verwaltung rund ein Jahr ziehen, bis es grünes Licht gibt. Bis es in dem Gebiet dann so aussieht wie auf den Plänen, werde es dann etwa zwei bis drei Jahre dauern.

Neubau von 64 Wohnungen

Doch was genau soll in der Ortsmitte alles entstehen? Da ist zum Einen der geplante Neubau von rund 64 Wohnungen in sechs dreigeschossigen Häusern. Einen Teil davon wird der Investor zum Kauf, einen anderen zur Miete anbieten. Zehn der neuen Wohnungen sollen öffentlich gefördert sein. Mit diesem Angebot soll vor allem der steigenden Nachfrage nach kleineren Wohnungen für ein Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte Rechnung getragen werden. Pkw-Stellplätze werden in Tiefgaragen bereitgestellt.

Doch auf dem Gebiet sollen auch oberirdisch zahlreiche Parkplätze entstehen. Dort, wo bis vor einigen Monaten noch der alte Aldi-Markt stand, sieht die Gemeinde derzeit rund 50 öffentliche Stellplätze vor. Wobei Bürgermeister Manfred Cordes betont haben will, dass über die genaue Anzahl noch politisch diskutiert werden wird. Denn: Je mehr Platz für Parkplätze verwendet wird, desto kleiner fällt der zentrale Platz (Marktplatz und nutzbare Freiflächen) weiter südlich aus. Wie dieser genau aussehen soll, ist wiederum auch Teil der Detailplanung.

Lidl als Magnet

Einen großen Teil der Fläche wird ein Lidl-Discountermarkt einnehmen, der, wie berichtet, vom Wehlacker ins Ortszentrum zieht und sich dann von aktuell rund 800 auf 1300 Quadratmeter vergrößert. Der Architekt habe laut Verwaltung dafür gesorgt, dass sich der Markt harmonisch in das dortige neue Gesamtbild einfügt. Zum Lidl-Markt gehört zudem eine große Parkfläche. Röttjer hofft, dass von dem Discounter der gesamte Einzelhandel vor Ort profitiert und Cordes bezeichnet ihn sogar als „Einkaufsmagnet“. Die Hoffnung sei, dass dadurch auch vermehrt die Geschäfte in der Umgebung aufgesucht werden. Neben Lidl sieht die Planung zudem noch den Bau eines Geschäftshauses vor, in dem sich kleinflächiger Einzelhandel oder Gastronomie ansiedeln können.

Zum Aufenthalt in der neuen Ortsmitte sollen zudem neu angelegte große Wasserflächen und Grünanlagen einladen. Das alles wird laut Cordes zu einer deutlichen „Stärkung des Innenbereiches“ beitragen. Wie viel Geld die Gemeinde dafür in die Hand nehmen muss, ist derweil noch offen. „Es gibt noch keine belastbaren Zahlen“, sagt Röttjer. Für alle förderfähigen Maßnahmen gilt dank „Stadtumbau West“ aber weiterhin, dass zwei Drittel der Kosten übernommen werden.