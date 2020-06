Aktuell darf in der Mensa der IGS wegen der Corona-Pandemie zwar nicht gegessen werden, aber unter normalen Umständen wird es bei der Mittagsverpflegung richtig eng. (Viola Heinzen)

Die gute Nachricht vorweg: Die Erdarbeiten für das neue Lernhaus an der IGS Achim haben vor rund drei Wochen begonnen. In den nächsten Tagen sollen nun die Rohbauarbeiten starten und damit liegt die Verwaltung voll im Soll. „Wir sind wirklich gut im Zeitplan und rechnen mit einer Fertigstellung des Baus am 20. August 2021 – pünktlich zum Schulbeginn am 2. September“, verkündete Alexander Schober vom zuständigen Fachbereich die frohe Kunde in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses.

Allerdings musste er auch gleich ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Denn: „Der Zeitplan ist wirklich eng gestrickt. Wir sind natürlich immer auch abhängig von den Wetterverhältnissen und der Frage, ob wir genügend Firmen finden, die mitwirken.“ Aber theoretisch sei es zu schaffen.

Nicht genügend Platz

Für das Schuljahr 2020/2021 müssen alle Beteiligten an der IGS indes weiter mit einer Kompromisslösung leben. „In der Realschule soll dann ein weiterer Jahrgang der IGS untergebracht werden, sodass wir nach derzeitigem Stand keine Mobilbauten brauchen werden“, sagte Schober. Doch nicht nur beim Unterrichten, sondern auch bei der Mittagsverpflegung müssen weiter Kompromisse eingegangen werden. Derzeit wird an der Schule in einem Zwei-Schicht-System gegessen, da die alte Mensa nicht genügend Platz für alle Schüler bietet. Und diese Situation wird sich im kommenden Schuljahr noch verschärfen, wenn noch ein weiterer Jahrgang hinzukommt.

Doch wie der Kompromiss genau aussehen soll, das steht aktuell noch nicht fest. Dazu sei man nach Angaben der für Schulen zuständigen Verwaltungsmitarbeiterin Inge Möcker noch in Gesprächen. „Denkbar wäre zum Beispiel ein Mensabetrieb in drei Schichten oder auch die Möglichkeit, einen Klassenraum zum Essen zu nutzen.“

Essen im Zwei-Schicht-System

Mit dieser Aussage zeigten sich die Ausschussmitglieder allerdings alles andere als zufrieden. „Durch das Zwei-Schicht-System essen einige Schüler doch jetzt schon in der eigentlichen Unterrichtszeit“, monierte Silke Thomas (Grüne). Ein Drei-Schicht-Betrieb würde diesen Missstand noch verschärfen. „Ich erwarte, dass es bis zu den Sommerferien irgendeine Lösung gibt.“

Und auch IGS-Schulleiterin Kerstin Albes-Bielenberg machte die Dringlichkeit noch einmal deutlich. „In unserer Mensa herrschen schon jetzt unzumutbare Zustände und es kann nur eine absolute Notlösung sein, dass Kinder während der Unterrichtszeit essen“, sagte sie. Zwar sei das Mittagsessen an der IGS ab der achten Klasse nicht mehr verpflichtend, aber dennoch müsse man sich schnell etwas überlegen, denn das Angebot werde trotzdem genutzt.

Andrea Dräger, stellvertretende Lehrervertretung im Schulausschuss und selbst Lehrerin an der IGS, rechnet sogar damit, dass das Angebot zukünftig noch mehr in Anspruch genommen wird. Die bisherige Cateringfirma wurde nämlich vor einiger Zeit von einer neuen übernommen und seitdem habe sich die Qualität des Essens deutlich verbessert. „Wir haben seitdem auch wieder mehr Schüler, die an dem Essen teilnehmen“, berichtete sie. Die Idee, das Essen im Klassenraum einzunehmen, könne sie indes allein schon aus hygienischen Gründen nicht nachvollziehen.

Ruf nach schneller Lösung

Für die Ausschussmitglieder waren all das Indizien dafür, dass eine schnelle Lösung gefunden werden muss. „Ich erwarte, dass sie uns kurzfristig sagen, wie sie das Thema angehen wollen“, sagte Paul Brandt (SPD) an die Verwaltung gerichtet. Und die sagte genau das zu. „Ich kann jetzt natürlich keine Lösung aus der Hüfte schießen“, machte Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker klar. „Aber wir werden in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 25. Juni unsere grundsätzliche Idee vorstellen.“

Mit diesem Fahrplan zeigten sich dann auch die Ausschussmitglieder zufrieden. Doch Ysker machte auch klar: „Wir werden kein Optimum schaffen, es kann immer nur ein Kompromissvorschlag sein.“