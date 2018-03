Es kann schon mal eng werden auf dem Hof von Lueßen's Privat-Altenpension in Sagehorn, wenn die Verkaufswagen von Konrad „Conny“ Tewes und Daniela Tschakert dort ihre Wege kreuzen. Seit einiger Zeit schließt das Duo unabhängig voneinander jeden Mittwoch eine Versorgungslücke besonders für die Senioren im Ort, die durch das Aus des traditionsreichen Sagehorner Gemischtwarenladens entstanden ist. Während Tewes in seinem Verkaufsmobil eher deftige Lebensmittel wie Aal, Wurstwaren, Salate und Käse – aber auch einige süße Leckereien – an Bord hat, gibt es im Wagen von Tschakert, die für Baalk Backbord unterwegs ist, frische Backwaren aller Art. Das Angebot wird gut angenommen, doch jetzt wollen die Alten-Pensionsbetreiber Margret und Reinhard Lueßen den bestehenden Service noch erweitern.

Ab dem 16. Februar wird Tewes erstmals auch an einem Freitag auf Oyten-Tour gehen. „Ein ganz großes Problem sahen und sehen viele Einwohner unseres Ortes darin, dass wir hier überhaupt keine Einkaufsmöglichkeiten haben“, erklärt Margret Lueßen das Engagement. Mit dem ehemaligen Betreiber eines kleinen Geflügelhofes bei Cloppenburg habe man sich schnell auf die zusätzliche Verkaufsfahrt einigen können. „Es ist schwierig, solche Menschen wie Konrad Tewes zu finden“, freut sich Reinhard Lueßen, der sich auch lokalpolitisch im Gemeinderat Oyten engagiert, über die Zusage des seit mehr als 25 Jahren im Bremer Umland aktiven Verkaufsfahrers. Und auch bei den Senioren kommt die humorvolle Art des selbstständigen Landwirts gut an. „Ein kleiner Schnack gehört immer dazu“, sagt Tewes, während er einen frischen und vorab bestellten Aal über die Ladentheke reicht.

Künftig wird Tewes also auch freitags in Oyten mit seinem Frischdienst unterwegs sein. Sechs Haltestellen wird der Verkaufsfahrer ansteuern und ab 15 Uhr an jedem Punkt etwa 20 Minuten auf Kundschaft warten. Erstes Ziel ist die Ecke Zur Tiefen Wiese/Holzdamm in Bockhorst. Die weiteren Stationen sind Blankenstraße/Sagehorner Dorfstraße, Im Wiesengrund/Sagehorner Dorfstraße, Mühlenbergstraße/Auf dem Mühlenberg sowie Auf der Heide/Im Lüttjen Bruch. Zu guter Letzt steuert Tewes mit seinem Verkaufsmobil noch die Ecke Pappelweg/Zur Wümmediele an. In seiner Branche ist Konrad Tewes ein alter Hase. Mehrere Hundert Kilometer ist er unter der Woche mit seinem fahrenden Einkaufsladen von Brinkum bis Oberneuland unterwegs.

Unberührt von dem neuen Angebot bleibt derweil die bisherige Verkaufsaktion mittwochs ab 10.45 Uhr auf dem Gelände von Lueßen's Privat-Altenpension. Dort wird er wie bisher Gesellschaft von Daniela Tschakert erhalten. Unter dem Motto „Baalk Backbord auf großer Fahrt“ wird sie mit ihrem rollenden Verkaufswagen von Bassen-Borstel über Fischerhude, Heidorf und Achim-Baden bis nach Bollen auch weiterhin „ihren Anker“ an 22 verschiedenen Stellen in Sagehorn und zusätzlich auch in Schaphusen werfen. Gewöhnlich fährt Tschakert gegen 11 Uhr auf den Lueßen-Hof und erfüllt Kundenwünsche. „Berliner, Apfeltaschen und Butterkuchen gehen hier am besten“, kennt Daniela Tschakert die Gepflogenheiten der Oytener Senioren nur allzu genau. Keinen Zweifel hat sie am Sinn dieser Aktion. „Die Nachfrage ist da. 30 bis 35 Kunden habe ich immer. Von daher ist das auch rentabel“, erklärt Tschakert. „Und für Sagehorn ist das schon eine Errungenschaft“, ergänzt Margret Lueßen.

Die Baalk-Flotte verkehrt derweil noch auf weiteren Routen mit ihren Verkaufswagen, um insbesondere den Senioren das oftmals beschwerliche Einkaufen zu erleichtern. Allein mittwochs sind neben der Oytener Tour zwei weitere Linien auf Achse, die von Lunsen nach Intschede und von Hintzendorf nach Otterstedt fahren. Auch dienstags und freitags, vornehmlich im Verdener Südkreis und in den angrenzenden Landkreisen Diepholz und Rotenburg, rotieren die Baalk-Verkaufswagen.

Daniela Tschakert fährt den Haltepunkt in Sagehorn seit dem 16. Mai vergangenen Jahres an und möchte diese Station nicht mehr missen. Hier ist für sie auch immer Entschleunigung angesagt. „Mir kommt es auf die Minute nicht an“, hat sie längst großen Gefallen am Dialog mit den Sagehorner Senioren gefunden.