Feierlicher Anlass: Das Rettungszentrum Nord wurde nun dem Kommunalen Rettungsdienst und dem DRK übergeben. (Björn Hake)

Es hat alles gepasst: Bauzeit und Budget wurden kaum überschritten, lang erwartete Strukturen endlich umgesetzt. Über die Maßen zufrieden zeigten sich daher jetzt all diejenigen, die in den Bau des Rettungszentrums Nord in unmittelbarer Nähe der A27 involviert waren oder sich einfach nur über deren Fertigstellung gefreut haben.

Unter ihnen war zum Beispiel Matthias Meyer-Barner, der seit 2015 als ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Verden fungiert. „Wir können sehr froh sein, eine derart moderne Wache zu haben, die neben den medizinischen auch den hygienischen Erfordernissen in vollem Umfang Rechnung trägt“, erklärte der Mediziner. Marianne Baehr, Verwaltungschefin der Aller-Weser-Kliniken in Achim und Verden, unterstrich das Gesagte mit einem Lob: „Der konstruktiven und von Vertrauen geprägten Zusammenarbeit zwischen dem Rettungsdienst, dem DRK und den Krankenhäusern in Achim und Verden gebührt eine besondere Würdigung“.

Langer und steiniger Weg

„Zehn Jahre nach dem Erwerb des Grundstückes und eineinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung sind wir nun am Ziel, können das moderne Gebäude beziehen und nutzen“, freut sich Landrat Peter Bohlmann. Der Weg dorthin sei lang und steinig gewesen, erinnert er sich. In seiner Ansprache erwähnte er auch die optimale Lage. „Von Achim und Oyten ist die Wache sehr gut zu erreichen, es herrschen durchweg beste Bedingungen.“

Gut zwei Jahre liege die Beschlussfassung zur Errichtung des Gebäudes zurück, sagte Bohlmann am Sonnabend bei der offiziellen Einweihung. Sowohl bei den Kosten, die mit 2,4 Millionen Euro veranschlagt und nur geringfügig überschritten worden waren, als auch bei der Bauzeit habe man eine Punktlandung nur knapp verfehlt. „Politik, Verwaltung und alle anderen am Bau Beteiligten können uneingeschränkt stolz auf ihre Leistung sein.“ Auch zur Energieversorgung hatte er Details parat. Sei zunächst die Errichtung eines Passivhauses geplant gewesen, habe man darauf wegen der hohen Bäume in der unmittelbaren Umgebung verzichten müssen. Trotzdem sei der Weg, die Versorgung des 1218 Quadratmeter umfassenden Gebäudes mit niedrigem energetischem Stand sicherzustellen, nie verlassen worden. „Der Verbrauch von lediglich 34 Watt pro Quadratmeter ist ein respektables Ergebnis.“

Das Bauwerk begeistert

Bei Jörg Bergmann vom Präsidium des DRK in Verden war die Begeisterung über das neue Bauwerk und die damit verbundenen Verbesserungen in der Versorgung verunfallter Menschen ebenso spürbar. Er verwies auf rasant ansteigende Einsatzzeiten und die nun vorhandene Möglichkeit, ohne Einschränkungen arbeiten zu können. „Dass das DRK von Anfang an in die Planungen einbezogen wurde und wir aktiver Teil des Prozesses werden durften, verpflichtet mich zu großem Dank“.

Der symbolischen Schlüsselübergabe durch den mit der Bauleitung betrauten Architekten Hans Jürgen Hartmann folgte ein Rundgang durch das nach modernsten Erkenntnissen eingerichtete Zentrum. Erläuterungen gab es dazu von Nicole Gerken, Leiterin des Rettungsteams Verden. Den größten Platzbedarf hätten natürlich die Rettungsfahrzeuge – zwölf an der Zahl. Über eine Abluftanlage werde bei laufenden Motoren sichergestellt, dass die Halle jederzeit abgasfrei sei. In geräumigen Lagern finden sich sorgfältig sortierte Rettungsmittel. „Die Bestückung eines RTW dauert in der Regel etwa eine Stunde“, beschrieb Gerken die präzise abzuwickelnde Arbeit, bevor sich der Wagen auf die Fahrt machen könne. Benötigte Medikamente, über die genauestens Buch geführt werde, befinden sich in einem stets verschlossenen Kühlschrank.

Steril verpackte Hygieneartikel werden in einem Desinfektionsraum aufbewahrt. „Eine Aufbereitung vor Ort sei aus personellen und räumlichen Gründen nicht möglich“, erklärte Gerken. So sei zwar mit Einmal-Produkten absolute Keimfreiheit gewährleistet; die Kehrseite sei jedoch der in großen Mengen anfallende Müll. Ein Fortbildungs- und Seminarraum, eine kleine Küche und ein Sanitärbereich, jeweils für Damen und Herren, komplettieren die moderne Anlage.