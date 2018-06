Der Gastgeber Dieter Fischer inmitten seiner Pflanzen. Rund 4000 Quadratmeter ist sein Garten groß. (fotos: Björn Hake)

Thedinghausen-Dibbersen. Die Frauenkirche steht fest gemauert in Dresden. Seit 2016 hat sie aber auch als rosa Rose in der 4000 Quadratmeter großen parkähnlichen Gartenanlage von Dieter Fischer in Dibbersen ihren Platz. Der Züchter Johann Schmadlak hat nämlich einmal seiner Neuzüchtung diesen Namen verpasst. Zu sehen war diese Rose am Sonntag neben rund 400 anderen beim „Tag der offenen Gartenpforte“ an der Dibberser Landstraße.

„Es sind 250 bis 300 Rosensorten“, erzählte der 76-jährige Dieter Fischer ein wenig stolz, doch zum Beispiel haben auch Dahlie, Clematis, Funkie oder Calla neben der großen Magnolie und den Ginko-Bäumen ihren Platz in dem anspruchsvollen Garten mit den unzähligen Beeten und Wegen.

„Wir haben das benachbarte Grundstück 2000 gekauft und das Loch auffüllen lassen. Ungewollt sind wir drei Jahre später damit angefangen, dort einen Garten anzulegen, obwohl wir das gar nicht vorhatten“, berichtete das Mitglied der „Rosenfreunde Weser-Hunte“. Über seinen Verein unternimmt Dieter Fischer zusammen mit Ehefrau Hannelore auch kürzere und längere Fahrten. „Wir waren schon in England, nächstes Jahr geht es nach Frankreich. Ohne Rosen kommen wir nicht wieder, das passiert automatisch“, fügte er an.

Wasser spielt in dem schmucken Areal neben den Rosen eine wichtige Rolle. Einmal zum Gießen der vielen Rosen und anderen Pflanzen, aber auch beim Wasserspiel und durch den Naturteich mit Steg, der etwas tiefer gelegen zum Verweilen einlädt. An jeder Rose – hochstämmig, buschförmig oder kletternd – steht ganz gewissenhaft ein Aluminium-Schild mit dem Namen und dem Züchter sowie mit der Jahreszahl der Pflanzung. Dieter Fischer: „Bei den vielen Sorten weiß man selbst nicht, um welche Rose es sich handelt. Das ist für uns und den Besucher interessant.“

Die Besucher konnten also am Sonntag gleich sehen, ob es sich um die 2003 gepflanzte „Super-Excelsa“ – sie stand noch wunderbar in Blüte – oder etwa die gelbe „Golden Wedding“ handelt. Letztere hat übrigens ihre eigene Geschichte, denn Hannelore und Dieter Fischer haben diese im vergangenen Jahr von den Kindern zur Goldenen Hochzeit bekommen. Sie wurde extra für den besonderen Grund aus England importiert.

In diesem Jahr hatten Dieter Fischer und seine Familie bislang nicht viel von den bunten und duftenden Blüten der Rosen. „Bei der Hitze sind sie schnell aufgeblüht, und dann war es auch schon mit der Pracht vorbei“, sagte der Gastgeber.

Neben den eigentlichen Pflanzen gibt es aber auch viele Accessoires im Dibberser Garten, die diesem eine besondere Note verleihen. Von den Wasserspielen hat Dieter Fischer übrigens eines mit Flaschen selbst gebaut. „Die Pumpe verbraucht gar nicht so viel Strom, sie ist doch recht klein“, beruhigte der Rosenfreund einen Besucher. Es stehen aber auch Putten in den Beeten und außerhalb zwei übergroße Vögel aus Baumstämmen. In einem Beet lag der einzige freilaufende Pfau der Familie, der schon mehr als 20 Jahre alt ist. „Er hat Gicht. Das ist eben eine Alterserscheinung“, sagte Sohn Guido Fischer, der sich zusammen mit seiner Frau Sabine um die Voliere mit dem Ziergeflügel kümmert, aber auch bei der Gartenpflege tatkräftig mithilft.

Im Gehege gibt es unter anderem fünf weitere reinweiße Pfauen, verschiedene Perlhühner, aber auch drei verschiedene Sorten Hockos. „Das sind Hühnervögel aus Südamerika, besonders aus Brasilien und Ecuador“, erklärte Gudio Fischer. Wer den vorbildlich und mit viel Leidenschaft gepflegten Garten in Dibbersen besucht hat, der brachte neben vielen Eindrücken meist auch wichtige Tipps und Ideen für den eigenen Außenbereich und die Pflanzenpflege mit nach Hause. Der Besuch hat sich gelohnt.