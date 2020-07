Vor zwei Jahren hatte Arisha Lukaszczyk den Kursus "Experimentelle Malerei" besucht und Gefallen an der kreativen Betätigung gefunden. Auch in diesem Jahr bereichert dieses Angebot den "Kunst_Sommer_020". (Björn Hake)

Die Mischung macht's bekanntlich. Und so sind die Dozenten der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) auch alljährlich bestrebt, für den im Veranstaltungskalender fest etablierten „Kunst_Sommer_020“ ein attraktives und abwechslungsreiches Programm für alle Altersklassen zu kreieren. In diesem Jahr finden die Workshop-Angebote für künstlerisch interessierte Laien und Fortgeschrittene in der Zeit vom 27. bis zum 31. Juli statt und umfassen sechs Kurse und einen Online-Kurs. Mit dem Projekt „Kunst_Sommer“ hat die von Ralf Rummel-Suhrcke geführte HKS im Jahr 2014 die Sommerakademie ersetzt.

Auch für Kinder und Jugendliche, die Künstler von morgen also, soll es ein Angebot geben. Geplant ist ein kreatives Abenteuer in einem offenen Atelier. Unter der Regie von Benjamin Jaschke, Malina Mittelmann, Miriam Hildesheim, Thalea Klöcker, Norma Ingenfeld, Sarah Schneider, Lisa Marie Thieme und Alina Eggert tauchen die Kinder in die Welt des „Zirkus Monterus“ ein. Sie lernen spielerisch den Umgang mit Techniken des Malens, Zeichnens und dem plastischen Gestalten von Kostümen und Objekten und kreieren eigene fantastische Werke. Angeleitet von den angehenden Kunstpädagogen der Hochschule können die Kinder eigene Ideen entwickeln und umsetzen. Am Ende der Woche findet eine Präsentation statt.

Unter dem Motto „Eine Woche lang Kunst machen und Kunst miteinander erleben“ bekommen die älteren Teilnehmer derweil – unter Berücksichtigung der Corona-Hygienebedingungen – vielfältige Angebote aus unterschiedlichen künstlerischen Bereichen geboten. Von der Malerei und Holzbildhauerei über die Fotografie bis hin zu Maskenbau und Performance: Alle Kurse werden von professionellen Künstlerinnen und Künstlern angeleitet. „Zusätzlich haben wir ein begleitendes und kostenloses Online-Angebot zur Kunstpsychologie vorbereitet“, erklärt die künstlerische Projektleiterin Ariane Holz. Alle Kurse seien so konzipiert, dass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene angesprochen sind. Die ausgedehnten Kurszeiten geben zudem genügend Raum, um auf individuelle künstlerische Fragen, Themen und Ideen einzugehen.

Virtuelle Reise

Ein spannendes und vielfältiges Programm kann also auf all jene Kunstinteressierten warten, die in diesen besonderen Zeiten keinen größeren Urlaub planen und sich nach attraktiven Angeboten in der Region umschauen. Fotografie, Performance und Holzbildhauerei sowie künstlerischer Maskenbau beispielsweise appellieren an die eigene Kreativität und versprechen Genuss im Ambiente des HKS-Alt-Campus am Wiestebruch in Ottersberg. Hinzu kommen noch kostenlose digitale Angebote im Programm.

In dem kostenlosen virtuellen Seminar „Arts, Minds und Media“, das am 29. und 30. Juli stattfindet, gewährt Professor Marc Schipper Einblicke in die moderne Kunstpsychologie. Schließlich ist der Kunstsommer geprägt vom Erleben der Kunst. Doch was passiert dabei in unseren Köpfen? Diese Frage ist ein Gegenstand der Kunstpsychologie. Der Fokus wird in dem Kursus auf dem Erleben und Wirken der Kunst sowie des künstlerischen Handelns liegen. Die Reise in die Köpfe bringt viele spannende Erkenntnisse mit sich und lädt zur Nachbetrachtung des „Kunst_Sommers 2020“ ein. Großer Wert wird dabei auf Interaktivität gelegt. Alle Teilnehmer können sich aktiv einbringen, Ideen präsentieren, in die Diskussion gehen oder Erlebtes aus anderen Kursen kundtun. Ein lebendiger Austausch ist gewünscht und soll für ein lebendiges Seminar sorgen, so die Hoffnung des Dozenten.

Weitere Informationen zu den Workshops und Anmeldungen bei der Künstlerischen Leiterin Ariane Holz per E-Mail an ariane.holz@hks-ottersberg.de.