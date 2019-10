Bei verschiedenen Festen in der Region – wie hier einst beim Hüttenzauber in Bierden – sorgt Skydreams für das Feuerwerk. (Butt)

Gute Ideen, profunde Kenntnisse und langjährige Erfahrung. All das braucht es, um sich als Pyrotechniker zu behaupten. Aber auch ein hohes Maß an Risikobereitschaft sei erforderlich. So zumindest beschreibt Jens Mindermann seinen oftmals steinigen Weg in die Selbstständigkeit. 2009 sei es dann endlich soweit gewesen; „Skydreams“ hatte er seine Firma genannt, das junge Unternehmen in den Jahren danach schrittweise zum Erfolg geführt. Höhen- und Großfeuerwerke, aber auch die Krönung privater Feste wie Hochzeiten und Geburtstage, hätten seinen Ruf in der Branche gefestigt und ihm deutliche Zuwächse beschert, freut sich der 51-Jährige. Bei aller Begeisterung könne er von der Pyrotechnik allein jedoch nach wie vor nicht leben.

Ganz genau weiß Jens Mindermann nicht mehr, wann seine Begeisterung für Lichtinstallationen und bunte Bilder am Himmel ihn dazu bewogen hatten, das Berufsbild in seine Lebensplanung einzubeziehen; wahrscheinlich jedoch ist es die Zeit in der Embser Jugendfeuerwehr gewesen. Mit einer Ausbildung zum Maler und Lackierer und seinem Dienst bei der Bundeswehr sorgte der junge Mann zunächst jedoch für eine solide wirtschaftliche Basis und widmet sich auch heute noch hauptberuflich dem Umgang mit Pinsel und Farbe.

Erst zugeschaut, dann gelernt

„Häufig habe ich erfahrenen Feuerwerkern über die Schulter geschaut“, erinnert sich Mindermann, der zum Beispiel bei einem internationalen Wettbewerb in Hannovers Herrenhäuser Gärten, in verschiedenen Teilen Europas, aber auch an der Weser im heimischen Embsen immer wieder Inspiration fand und findet. In einer Firma in der Wedemark hatte er zudem Hilfstätigkeiten ausgeführt, viel dabei gelernt und letztendlich beschlossen, seiner Begeisterung fundiertes Wissen hinzuzufügen. Dazu diente ein einwöchiger Lehrgang an einer renommierten Ausbildungsstätte in Dresden, den Mindermann mit einer Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich abschließen konnte.

Gleichzeitig habe ihn jedoch die Sorge um die finanzielle Tragfähigkeit seiner Pläne umgetrieben und ihn dazu bewogen, den Malerberuf nicht einfach aufzugeben. Gespräche mit den Eltern und Freunden hatten aber schließlich dazu geführt, endlich Nägel mit Köpfen zu machen und den Sprung ins kalte Wasser zu wagen.

Konkurrenz, auch im Landkreis, und die eine oder andere Flaute in der Branche, haben dafür gesorgt, dass der Anfang schwer war und das junge Unternehmen nur langsam zu dem werden konnte, was es heute ist. „Drei festangestellte Mitarbeiter unterstützen mich mittlerweile“, sagt Mindermann. Sie alle seien zwar nur geringfügig beschäftigt, verfügten jedoch jeweils über abgeschlossene Fachausbildungen und seien hervorragende Handwerker. Die Abwicklung der mittlerweile zahlreichen Aufträge beginnt in den Büroräumen in Lilienthal und endet mit der Auswahl des hochgefährlichen Materials, über dessen Lagerort er Stillschweigen bewahren möchte; der Firmensitz ist nach wie vor in Embsen angesiedelt.

Abwechslungsreiche Tätigkeit

Jedes Event – vom Geburtstagsfeuerwerk bis hin zum Großereignis – wird von Skydreams individuell und mit Blick auf die jeweiligen Wünsche des Kunden geplant und durchgeführt. Immer wieder ergäben sich dadurch neue Konstellationen und Herausforderungen, beschreibt Mindermann seine abwechslungsreiche Tätigkeit. Zusätzlich zu privaten und Firmenveranstaltungen sorgten im Übrigen auch Volksfeste, wie der Thänhuser Markt, für volle Kassen. Darüber hinaus ist der Embser Feuerwerksverkauf vor Silvester inzwischen zu einer festen Größe geworden. „Hochwertiges und absolut sicheres Material“ finden zum Jahresende immer wieder begeisterte Abnehmer.

„Ich bin stolz“, erklärt Mindermann mit Blick auf sein Unternehmen. Sein Team sei gut ausgebildet, zuverlässig, motiviert und bereit, die vorhandenen Kenntnisse alle fünf Jahre an offizieller Stelle überprüfen zu lassen. Die Position, die sich das Team am Markt erworben habe, ließe zudem auch Spielraum für ein kleines Fest. Nachdem das zehnjährige Jubiläum aus verschiedenen Gründen nicht gefeiert werden konnte, wird es eine Sause im kommenden Sommer geben. Wo genau und wann die stattfinden wird, bleibt im Moment allerdings noch das Geheimnis des Chefs.