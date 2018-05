Die Achimer Mühle nimmt natürlich auch wieder am Mühlentag teil und kann am Pfingstmontag besucht werden. (Björn Hake)

Landkreis Verden/Sottrum. Einmal im Jahr, da rücken die Windmühlen in den Mittelpunkt des Geschehens. Nämlich dann, wenn der Mühlentag ansteht. An Pfingstmontag, 21. Mai, veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) zusammen mit ihren Landes- und Regionalverbänden wieder den Deutschen Mühlentag. Mehr als 1100 Mühlen nehmen deutschlandweit daran teil. Und auch im Landkreis Verden sind wahre Prachtstücke zu finden.

Dazu gehört die Windmühle "Jan Wind" in Etelsen. Zum letzten Mal zeigt die Mühle am Pfingstmontag ihr altes Kleid. Die bereits 1871 erbaute Mühle braucht nämlich eine Sanierung. Nach dem Mühlentag beginnen im Juni die Arbeiten für eine neue Turmverkleidung. Zu allererst soll aber der Mühlentag gebührend gefeiert werden. Los geht es um 11 Uhr. Dann bietet der Dorfverein Führungen an und berichtet über Ruten, Jalousieklappen, Steert, Windrose und Mühlsteine. Der Hobby-Müller Robert Nannen mahlt einige Säcke Weizenkorn zu Schrot. Für die Besucher gibt es zwei heimische Craft-Biersorten vom Fass, weiterhin gibt es Grill-Bratwurst. Im Museum können alte Haushaltsgeräte und Werkzeuge besichtigt werden.

An der Mühle in Blender wird ebenfalls viel geboten. Dazu gehört ein Frühkonzert, altes Handwerk, Flohmarkt ein Programm für Kinder und Führungen durch den dreistöckigen Galerieholländer, heißt es dazu vom Ernte- und Mühlenverein Blender. Bereits ab 9 Uhr werden die Flohmarktstände aufgebaut. Auch kurzentschlossene private Anbieter sind hier noch gerne gesehen – eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Stand ist kostenfrei. Zum offiziellen Beginn um 11 Uhr startet das Blasorchester aus Uphusen mit dem Frühkonzert. „Immer wieder ein musikalischer Hochgenuss“, weiß Manfred Stelter, 1. Vorsitzender des Vereins. Auf dem Freigelände findet man Oldtimer und alte Traktoren und Jürgen Knake zeigt seine Kettensägekunst. In der zweiten Mühlenscheune ist im ersten Stock das Museum geöffnet. Die beiden ausgebildeten Müller des Vereins, Kurt Hustedt und Charly Neumann, geben Auskünfte und Informationen über die Mühle und ihre Funktionsweise.

In der Gemeinde Emtinghausen lädt der Dorfverein Emtinghausen-Bahlum zu einem Besuch in der Emhuser Mühle ein. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr werden Führungen durch die Mühle und das restaurierte Mahlwerk von Müllermeister Dierk Ebel angeboten. Zur Stärkung stehen ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet, der Oelkers Imbisstand und das Weinzelt des Kreuzäckerhofes aus Essingen (Pfalz) bereit.

An der Achimer Mühle beginnt der Tag mit einen Jazzfrühshoppen ab 11 Uhr, organisiert vom Verein zur Erhaltung der Achimer Mühle. Vormittags spielen Gypsy Du Nord, ab 13.30 Uhr tritt der Achimer Till Simon mit Maxi Suhr auf. Es finden Mühlenführungen statt und der Heimatverein wird Klöppelvorführungen präsentieren. Der Achimer Mühlengrill ist vor Ort und sorgt für die Verpflegung.

Programm in und an den Mühlen

Der Parzival-Hof in Quelkhorn lädt für Pfingstmontag zu einem Mühlenfest ein. Die angegliederten Werkstätten der Ottersberger Manufakturen präsentieren an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr ihre kunsthandwerklichen Produkte. Wer einen Garten hat, findet dort Jungpflanzen aus der Demeter-Gärtnerei, dazu frische Kräuter, Gemüse und Blumen. Küche und Café locken derweil mit kulinarischen Köstlichkeiten. Überall auf dem Gelände gibt es etwas zu entdecken: Floh- und Büchermarkt, Second-Hand-Schnäppchen, Aktivitäten für Kinder sowie Informations- und Verkaufsstände.

Anlässlich des Mühlentages haben das Müllerhaus und die Schmomühle in Brunsbrock von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden Führungen angeboten. Der Kulturkreis Lintelner Geest sorgt für selbstgebackenen Kuchen und belegte Brötchen, teilte Susanne Zweibrück aus dem Verein mit. Des Weiteren kann die Kunstausstellung "Bruchstücke" von Martina Kraft besichtigt werden, die Bücherstube lädt mit über 1000 Büchern zum Lesen und Stöbern ein. Um 15 Uhr gestalten Sandra Bysäth (Gesang, Querflöte, Saxofon und Klavier) und Justus Wahlers (Klavier, Trompete, Saxofon und Klarinette) im Müllerhaus eine bunte Mischung aus Pop, Jazz und Rock. Die Mühle in Dörverden-Westen öffnet ihre Türen in der Zeit von 13 bis 17 Uhr.

Der Förderkreis Wassermühle im Heimatverein Sottrum lädt für Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr zum Besuch ein. Es werden stündlich Führungen durch die historische Wassermühle aus dem Jahr 1790 angeboten. Außerdem gibt es Erbsensuppe, Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke. Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet von der Oytener Akkordeongruppe De Thüner. Der Dorfverein beteiligt sich ebenfalls am Mühlenfest und organisiert einen Flohmarkt.

Der diesjährige Mühlentag ist für die Montagsgruppe des Hellweger Mühlenhofes auch ein runder Geburtstag. Denn vor zehn Jahren legten die 15 Aktiven um Erhard Thies den Grundstein für den Aufbau des historischen Mühlenhofes beim Heimat- und Kulturhaus. So entstand die Hofanlage mit der Ernst-Franzen-Mühle als Mittelpunkt. Das Bauwerk gehört seit dem Wiederaufbau im Jahr 2009 jedes Jahr zu den Attraktionen beim Mühlentag. In Hellwege geht es um 11 Uhr los, für musikalische Unterhaltung sorgt Günter Wellbrock mit seiner bekannten Drehorgel. Zur Stärkung stehen für alle Besucher Getränke und Butterkuchen bereit.