Die Band "Koala" aus Achim besteht aus (von links) Michael Tsogias, Patrick Heym, Marc Bischoff, Ferdinand Schwartz und Marcel Heym. Mit befreundeten Musikern tritt sie am 26. April im Kasch auf. (Koala/FR)

Im Sommer 2017 hatten die Brüder Marcel und Patrick Heym aus Achim kurz vor dem allerletzten Auftritt mit ihrer Band „The Secnd“ – ohne o – schon angedeutet, dass es ein Folgeprojekt geben wird. Mit deutschen Texten, neuen Bandmitgliedern und neuem Namen: „Koala“. Nach einem Auftritt im Wachtelkönig im März, der so etwas wie eine Generalprobe war, möchte die Band sich nun einem größeren Achimer Publikum vorstellen. Und „weil wir glauben, dass wir das Kasch alleine noch nicht vollbekommen“, wie Marcel Heym nun beim Pressegespräch erklärt hat, haben sie befreundete Musiker eingeladen, um sich am Freitag, 26. April, mit einem kleinen Bandfestival als Stehkonzert zurückzumelden. Die Kasch-Türen öffnen sich um 19 Uhr, ebenfalls auf der Bühne werden die Stuhrer Band „Lenna“ und der Bremer Musiker Michel Ryeson stehen.

Obwohl derzeit nur Marcel Heym (Gitarre) und Marc Bischoff (E-Gitarre) in Achim leben, während Patrick Heym (Gesang) und Michael Tsogias (Bass) in Bremen wohnen und Ferdinand Schwartz (Keyboard) sogar in Nürnberg, betont Marcel Heym: „Wir fühlen uns als Achimer Band und sind auch eine.“ Schließlich befindet sich der Probekeller immer noch in Achim und auch die anderen Bandmitglieder seien nur allzu gerne hier. „Achim ist eine Wahnsinnsstadt“, findet Marc Bischoff nach wie vor und auch Marcel Heym weiß, was er an der Weserstadt hat: „Ich bin nachts aus Berlin gekommen und habe mich morgens gefreut, in Achim die Vögel zwitschern zu hören.“ Selbst Keyboarder Schwartz, der bei einem Live-Konzert der Band Coldplay auf die Bühne geholt wurde und vor mehreren zehntausend Menschen spielen durfte, sei versucht, nach Achim zu ziehen.

Tiefgründige Texte auf Deutsch

Diese Verbundenheit, die einst mit der erfolgreichen Schülerband „Casting Louis“ und Auftritten als Vorgruppe von Silbermond, auf dem Hurricane Festival, in New York, Shanghai oder London begann, hat die Lokalmatadoren auf dem Boden gehalten. „Wir machen das, worauf wir Lust haben, proben, wenn wir es möchten, treten auf, wenn wir es möchten und spielen das Zeug, das wir wollen“, beschreibt Marcel Heym das Credo von „Koala“. Einfach zusammen Musik machen, eine gute Zeit mit Freunden haben und nebenbei beruflich abgesichert sein – so lautet ihre Betriebsanleitung dafür, dass keines der fünf Bandmitglieder eine Rolle einnehmen oder sich verbiegen muss.

Und so kommt es eben, dass die Band authentisch ist und in ihren derzeit ausschließlich deutschen Texten auch nur eigene Erfahrungen verarbeitet. „Patrick schreibt tiefgründige Texte, die mehr als Luft und Liebe beinhalten und nicht herbeigeholt sind“, fasst Marcel Heym zusammen. Ihren Stil, obwohl sie sich in keine Schublade stecken lassen wollen, bezeichnen sie grob als Alternative-Pop. „Ehrlich“ und „erdig“ sind noch zwei Begriffe, die Heym und Bischoff mit dem „Koala-Stil“ verbinden.

Mit Michel Ryeson, der bei Konzerten partiell von einer Saxofonistin begleitet wird und für den der Auftritt in Achim den Abschluss seiner kleinen Tour darstellt, ist ein Bremer Experte für Folk und Singer-Songwriter-Pop – gespielt mit Gitarre und Loopstation. Er hat erst im Herbst vergangenen Jahres den Band-Wettbewerb „Live in Bremen“ gewonnen. „Wir sind mal mit ihm aufgetreten und haben spontan angefragt“, erzählt Marc Bischoff und freut sich, dass der befreundete Künstler sofort zugesagt habe. Die Band „Lenna“, als Dritte im Bunde, hat sich 2013 in Stuhr gegründet, ist durch Auftritte in der Region bekannt und unter anderem auf dem Sampler „Lauter“ zum 120-jährigen Bestehen von Werder Bremen vertreten.



Eintrittskarten für "Koala & Friends" gibt es im Kasch (www.kasch-achim.de) im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Im Vorverkauf kosten die Tickets zwölf Euro, ermäßigt – etwa für Schüler – acht Euro.