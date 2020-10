Martina Osmers hat sich schon vor vielen Jahren in das Aussehen der Alpakas verliebt, seit 2013 hält sie sich selbst Tiere in Oyten. (Björn Hake)

Hinter Martina Osmers liegen ereignisreiche Monate auf ihrem Alpakahof in Oyten. Denn als die Corona-Pandemie viele Freizeitangebote einschränkte und Urlaubsplanungen über den Haufen warf, konnte sie sich vor Terminanfragen für ihre Schnuppertermine gar nicht retten. Insbesondere während der Ferienzeit empfing sie täglich mehrere kleinere Gruppen auf dem Hof an der Achimer Straße. Dort konnten die Menschen Zeit mit den Alpakas verbringen und so eine kleine Auszeit vom coronabestimmten Alltag nehmen.

Die Besucher seien dabei aus dem gesamten Umland gekommen, etwa aus Delmenhorst, Oldenburg, Rotenburg und natürlich aus Bremen. Aus ihrer Heimatgemeinde hingegen seltsamerweise nur wenige. „Die Leute in Oyten haben es irgendwie weniger auf dem Schirm“, erzählt Osmers, die inzwischen eine stattliche Herde von 17 Tieren versorgt. Nachdem ihr Vater auf dem Hof 2012 die Viehzucht eingestellt hatte, ergab sich für Martina Osmers die Gelegenheit und der Platz, die ersten Alpakas zuzulegen. 2013 begann sie zunächst mit drei der Paarhufer, die ursprünglich aus den Anden stammen.

Verliebt hatte sich Osmers in die Tiere durch ihr Vorkommen in der Fernsehserie „McLeods Töchter“. Und die Oytenerin ist mit ihrem Faible für die flauschigen, mit ihren Sturmfrisuren und Knopfaugen immer süß dreinblickenden Zeitgenossen alles andere als alleine. Alpakas liegen absolut im Trend, sodass es nicht von ungefähr kommt, dass die Besucherzahlen auf dem Hof in Oyten stetig angestiegen sind. Inzwischen gibt Osmers auch Beratungstermine für Interessierte, die es sich selbst vorstellen können, eine Alpakaherde zu halten. Wer so etwas plant, der braucht auf jeden Fall viel Platz und am Anfang auch viel Nerven, wie Osmers aus eigener Erfahrung weiß. Mit inzwischen mehrjähriger Erfahrung halte sich der Aufwand aber verhältnismäßig in Grenzen. „In etwa eine Dreiviertelstunde investiere ich am Tag“, erzählt sie. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Denn zum Beispiel wenn es an die Zucht geht – Osmers hat inzwischen eigene Hengste dafür – ist der Aufwand natürlich größer.

Nervenaufreibend ist auch die Zeit, wenn der Nachwuchs dann zur Welt kommt. In diesem Jahr haben auf dem Hof gleich vier neue knuddelige Tiere das Licht der Welt erblickt: Elsa, Arielle, Timon und Pumbaa. Allen geht es gut und voller Lebensfreude toben sie auf der Weide herum. Im kommenden Jahr wird der Nachwuchs nicht ganz so zahlreich ausfallen. „Dann werden es nur zwei neue Tiere“, kündigt Osmers an. Doch auch diese werden mit ihrem niedlichen Aussehen bestimmt weitere Gäste auf den Alpakahof locken.



Wer einmal auf dem Alpakahof vorbeischauen will, kann sich per Mail an alpakahof-oyten@web.de melden.