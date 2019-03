Mehr Überblick in Haushaltsfragen: Bürgermeister Horst Hofmann (links) und Kämmerer Christian Heinrich sind überzeugt vom System. (FR)

Der kommunale Haushalt ist für den Normalbürger meist ein Buch mit sieben Siegeln. Und mit mehreren Hundert Seiten ein ziemlich dickes noch dazu. Im Ottersberger Rathaus ist man sich des Problems bewusst und will nun digital Abhilfe schaffen. Ab sofort steht jedem Interessenten auf der Internetseite der Gemeinde der interaktive Haushalt zur Verfügung, der komplexe Sachverhalte vereinfacht und transparent erklären soll. „Mit dieser vereinfachten Darstellung des kommunalen Haushalts möchten wir interessierten Bürgerinnen und Bürgern mehr Transparenz bieten und am Finanzgeschehen teilhaben lassen", erklärt Kämmerer Christian Heinrich und ergänzt: "Besondere Fachkenntnisse sind hierzu nicht erforderlich."

Mit wenigen Klicks können sich Interessierte nunmehr auch in Ottersberg den Haushaltsplan am Computer und allen mobilen Endgeräten anzeigen lassen, Auswertungen auswählen und Vergleichs- und Basisdaten abrufen. Die wichtigsten Informationen sind laut Christian Heinrich durch die Verwendung von Schaubildern, Diagrammen und Tabellen übersichtlich dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu den einzelnen Bereichen des kommunalen Haushalts abgefragt werden.

Bei den Erträgen lasse sich beispielsweise ermitteln, in welcher Höhe die Steuereinnahmen eingeplant sind und wie hoch dabei der Anteil der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und anderen Steuerarten sein werden. Möglich sei auch die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen, unter anderem in den Bereichen Brandschutz, Schulen oder Kindergärten, heißt es aus der Kämmerei.

Mit grafischen Darstellungen

Im Vordergrund steht dabei das Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern die komplexe Systematik des kommunalen Haushaltswerkes durch grafische Darstellungen zu veranschaulichen. „Die Darstellungen sind dabei so gehalten, dass grundsätzlich sowohl die dazugehörigen Basisdaten mittels Mauszeiger aufgerufen werden können, als auch ein Abtauchen in die nächste Ebene ermöglicht wird“, erläutert Heinrich. So können zum Beispiel von der Eingangsseite startend, die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes jeweils in Gesamtsummen jahresbezogen dargestellt werden.

Der Flecken Ottersberg ist mittlerweile die dritte Kommune im Landkreis Verden, die mithilfe eines interaktiven Haushaltes den Bürgern mehr Transparenz bieten möchte. Die Samtgemeinde Thedinghausen und die Gemeinde Oyten warten im Internet bereits mit solch einem Angebot auf. Während in Thedinghausen wie in Ottersberg bei der Erstellung des transparenten Haushalts auf den Dienstleister IKVS gesetzt wird, der auf Vergleichssysteme für kommunale Haushaltsdaten spezialisiert ist, hat sich die Verwaltung in Oyten für einen anderen Anbieter entschieden. Seit Ende 2018 ist ihr interaktiver Haushalt online nutzbar (https://oyten.haushaltsdaten.de/2019).

Doch wie wird dieses Angebot von den Bürgern angenommen? „Wir können es im Moment nicht nachvollziehen“, erklärt die Oytener Kämmerin Cordula Schröder, dass der Verwaltung bisher keine Klickzahlen vorliegen. Direkte Rückmeldungen habe es bisher so gut wie gar nicht gegeben. Bei den Ratsmitgliedern in Oyten ist der interaktive Haushalt als vereinfachte Finanzübersicht aber sehr gut angekommen. Der Vertrag mit der Firma laufe laut Schröder nun testweise zunächst für ein Jahr. Dann müsse die Gemeinde entscheiden, ob das Angebot aufrecht erhalten werden soll. Bis dahin, so hofft die Kämmerin, werden aber auch Klickzahlen als Orientierung vorliegen.