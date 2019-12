René Grabowski, Badbetriebsleiter des Otterbades, wird das sanierungsbedürftige Hallenbad ab Mitte 2020 für einige Monate schließen müssen. Die Sanierung soll Anfang 2021 abgeschlossen sein. (Björn Hake)

Das hätten doch mal einträchtige Haushaltsberatungen am Donnerstagabend im festlich präparierten Ottersberger Rathaussaal werden können, doch Linken-Politiker und Bürgermeisterkandidat Jürgen Baumgartner war so gar nicht nach Schmusekurs zumute. Während sich die Vertreter von CDU/FDP, SPD, Freie Grüne Bürgerliste (FGBO) und Bündnis 90/Die Grünen mit dem von Kämmerer Christian Heinrich ausgearbeiteten Zahlenwerk, das ein leicht positives Jahresergebnis von 17 700 Euro aufweist, sehr gut arrangieren konnten, kritisierte Jürgen Baumgartner den Haushaltsplan 2020 und seine Ratskollegen heftig.

Auch die Tatsache, dass die im vergangenen Jahr beschlossene Steuererhöhung ab 2020 rückgängig gemacht wird und die Bürger somit wieder entlastet werden, konnte ihn nicht besänftigen. „Dieser Haushalt ist schöngeschrieben und wird schöngeredet“, durchbrach der Einzelkämpfer die Harmonie, die sich nach den ersten Haushaltsreden eingestellt hatte. „Wir hatten zwischen 2009 und 2016 sieben gute Jahre, dann kamen die Kommunalwahlen und die bunte Gruppe geriet an die Macht. 2010 hatten wir einen Schuldenstand von zehn Millionen Euro und die bunte Gruppe hat die Schulden mittlerweile verdoppelt. Das ist kein sozialer Haushalt, sondern eine Katastrophe“, wetterte Baumgartner und fügte süffisant mit einem Seitenhieb hinzu: „Haushalte werden in guten Zeiten ruiniert.“

FGBO-Bürgermeisterkandidat Tim Weber wunderte sich derweil insbesondere über die Schuldenrechnung seines Gegenspielers. „Das ist ein Rechenfehler“, monierte Weber mit Blick auf den Schuldenstand, den Kämmerer Heinrich zum Ende dieses Jahres mit 13,29 Millionen Euro bezifferte. Vielmehr lobte der FGBO-Mann die Schwerpunkte wie unter anderem die Straßensanierung und das gemeinsam ausgehandelte Klimaschutzpaket, die den Haushalt 2020 kennzeichnen sollen. „Wir haben die Möglichkeit, Akzente zu setzen“, befand Weber, der sich auch für Investitionen in Fachpersonal, etwa für die Wirtschaftsförderung, aussprach.

Einvernehmliche Lösungen

Grund genug für die Fraktionen, dem ausgeglichenen Haushalt uneingeschränkt die Freigabe zu erteilen. Reiner Sterna (CDU), dem ebenfalls Ambitionen auf das Amt des Bürgermeisters nachgesagt werden, stellte fest, dass sich die in diesem Jahr zwischen Politik und Verwaltung getroffene Zielvereinbarung, die die Verschuldung des Fleckens Ottersberg auf 19 Millionen Euro begrenzen soll, ausgezahlt habe. „Wir haben Projekte auf den Weg gebracht und dabei die Finanzlage im Auge behalten. Wir investieren eine ganze Menge in den Flecken Ottersberg, die Bürger können uns vertrauen“, erklärte der Christdemokrat, der auch den Finanzausschuss leitet.

Angela Hennings von den Bündnisgrünen lobte indes die konstruktiven Gespräche in der jüngeren Vergangenheit, die nicht selten in einvernehmliche Lösungen mündeten. „Die Bevölkerung erwartet einen Schulterschluss von uns, wir müssen weg von dem rauen Ton“, sagte Hennings, die ihr Augenmerk auf den Ausbau der vorhandenen „herausragenden Infrastruktur“ und die Verpflichtung des dafür nötigen Personals legt. Aber auch das von der „AzweiO“ bereits angestoßene Mobilitätskonzept sowie ein preiswerter ÖPNV seien wichtige Themen. „Es bleibt viel zu tun.“

Bestätigt sieht sich derweil die SPD, wie Gabriele Könnecke in ihrer Haushaltsrede erklärte. "Wir können in diesem Jahr dem Haushalt zustimmen, im vergangenen Jahr hat uns die von CDU, FGBO und Grünen beschlossene Steuererhöhung noch davon abgehalten. "Sie führte nur zu geringen Einnahmen, aber zu großem Ärger in der Bevölkerung", stellte Könnecke fest. Doch dieses Jahr sei alles anders, und der Haushalt ausgeglichen. "Unterschiedliche Standpunkte einbringen, Argumente austauschen, auf Kompromisse eingehen und Lösungen zum Wohl der Gemeinde finden – so stelle ich mir Kommunalpolitik vor", freute sich Könnecke über "die gute Zusammenarbeit" der Parteien. Die Sozialdemokraten setzen ihre Schwerpunkte im Haushalt auf Feuerwehr, Schulen, Otterbad-Sanierung und den Ausbau des Glasfasernetzes.