Für die Achimer Angler herrscht in der Marsch wieder freie Fahrt. Allerdings dürfen sie zukünftig nur auf speziell ausgezeichneten Flächen parken. (Björn Hake)

Gut eine Stunde hat das Gespräch gedauert, dann hatte man eine Einigung gefunden, mit der alle Beteiligten leben können. Sichtlich erleichtert verkündete Bürgermeister Rainer Ditzfeld daher am Dienstagnachmittag auch das Ergebnis des Runden Tisches, zu dem sich unter anderem die Achimer Angler, Vertreter des Realverbandes Wasser- und Bodenverband als Eigentümer der Flächen in der Achimer und Bierdener Marsch, die Polizei sowie Vertreter der Stadt und des Landkreises zusammengefunden hatten. Das Ergebnis: Die Angler dürfen zukünftig weiter die Marsch mit ihren Autos befahren, um zu den Gewässern zu gelangen, aber – und das ist neu – unter strengeren Auflagen.

Sondererlaubnis war erloschen

Im Sommer dieses Jahres hatten die Angler, wie berichtet, vom Bürgermeister die Information bekommen, dass sie die Marsch in Achim und Bierden zukünftig nicht mehr befahren dürfen, da die Durchfahrt dort lediglich dem landwirtschaftlichen Verkehr vorbehalten sei. Eine entsprechende Sondererlaubnis in Form einer „Parkplakette“ verlor damit ihre Gültigkeit. Bei den Anglern stieß diese Entscheidung auf großes Unverständnis. Ditzfeld erklärte dieses Vorgehen damals jedoch mit einer genaueren rechtlichen Prüfung der Gegebenheiten vor Ort.

Für die Angler war das, nach eigenen Angaben, jedoch eine Katastrophe. „Die Angler sind sehr erbost“, fasste der Vorsitzende des Anglervereins, Uwe Roll, die Gemütslage der Mitglieder damals zusammen. Doch nun haben sich die Wogen offenbar geglättet. „Wir haben im gemeinsamen Gespräch eine gute Lösung erarbeitet“, sagte Ditzfeld. Diese sieht vor, dass die Angler ihre Parkplaketten und damit auch ihre Sondergenehmigung behalten. Diese sollen zukünftig allerdings an strengere Vorgaben gekoppelt sein.

Befahren und parken erlaubt

„Die Angler dürfen die Marsch befahren und auch dort parken, allerdings nur an speziell ausgezeichneten Stellen“, erklärte Ditzfeld den Kompromiss. Parken sei demnach beispielsweise nicht in Kurven, an engen Stellen oder in Einfahrten erlaubt. In der Vergangenheit hatten die Landwirte häufig kritisiert, dass ihnen die dort parkenden Fahrzeuge den Weg versperrten und nicht ausreichend Platz für die großen Landmaschinen sei. Diese Kritik hatte auch dazu geführt, dass die rechtliche Lage vor Ort von der Verwaltung noch einmal genauer unter die Lupe genommen wurde.

Um solche Streitpunkte zwischen Landwirten und Anglern in der Marsch zukünftig zu vermeiden, wollen alle Beteiligten gemeinsam nach geeigneten Flächen zum Parken schauen. „Wir werden im Januar einen Termin vor Ort haben, wo wir zusammen Flächen bestimmen, wo das Parken zukünftig erlaubt ist“, sagte Ditzfeld. Diese könnten dann beispielsweise auch durch einen Schotterbelag entsprechend gekennzeichnet werden. An der Großen Brake habe man einen solchen Platz zum Parken für die Angler bereits. „Nun werden noch drei weitere hinzukommen“, kündigte der Bürgermeister an.

Spezielle Stellen

Diese ausgewiesenen Stellen sollen dann auch auf den Parkplaketten der Angler notiert werden, sodass Klarheit für die Angler aber beispielsweise auch das Ordnungsamt besteht. Das jetzige Vorgehen werde zunächst auf Probe laufen. „Die Regelung gilt erst einmal versuchsweise für zwei Jahre “, sagte Silke Brünn, Fachdienstleiterin beim Landkreis für Wasser, Abfall und Naturschutz. Die entsprechenden Parkflächen sollen die Landwirte nicht behindern, aber für die Angler auch dicht genug am Gewässer sein.

„Das Fischereirecht umfasst auch die Genehmigung, die Zuwegung zu den Gewässern zu befahren“, erklärte Brünn. Dementsprechend sei die Beschilderung am Eingang der Marsch „Landwirtschaftlicher Verkehr frei“ eigentlich irreführend. „Wir haben uns allerdings gemeinsam darauf geeinigt, die Schilder nicht auszutauschen.“ Stattdessen bleibe eben die Parkplaketten-Regelung bestehen.