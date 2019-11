Die Band Aron L. Flow hat sich den Stilrichtungen Gitarrenpicking, Rock, melodiöser Pop und Blues verschrieben. (Matthias Sabelhaus)

Weihnachten naht unaufhaltsam – und mit dem Fest der Liebe rückt auch die Weihnachtsspezialausgabe der Offenen Bühne Achim immer näher. Der musikalische Jahresabschluss, der so etwas wie eine Best-of-Veranstaltung der bisherigen Sessions im Jahr ist, findet am Sonnabend, 7. Dezember, im Kasch statt. Um 20 Uhr geht es los und dieses Mal erwartet die Besucher eine ganz besondere Ausgabe der Offenen Bühne, wie Bernd Egger, Dennis Meinken und Matti Bank nun in einem Pressegespräch deutlich gemacht haben. Sie gehören zum Offenen-Bühne-Team, das mittlerweile über 30 dieser Abende ehrenamtlich auf die Beine gestellt hat. Mit dem Trio arbeiten Günter Glade, Jan Tucholke, Thilo Ditttmer, Mikal Zeug und Glenn Teuber daran, dass „die Bands aus Achim und umzu ihre Proberäume“ verlassen, wie Egger erklärt.

Denn dieses Vorhaben führte als Idee einst dazu, dass er in Absprache mit dem Kasch-Team die Offene Bühne nach Achim brachte, nachdem Bernd Egger Gefallen am Ottersberger Vorbild gefunden hatte. „Aber ich wollte es nicht allein machen und habe mir daher Mitstreiter gesucht“, blickt er zurück. Zurück schauen auch Meinken und Bank, denn in diesem Jahr klappte nicht alles so, wie es das Team geplant hatte. Aufgrund von Krankheiten und Ausfällen von Musikern konnte die Offene Bühne bisher nur zwei Mal stattfinden, ansonsten waren es jeweils vier Sessions plus das Weihnachts-Spezial. Und ab dem nächsten Jahr soll es ohnehin eine Neuerung geben, wie das Trio darlegt. „Wir werden die Offene Bühne nur noch drei Mal regulär veranstalten und zum Jahresabschluss dann wie gewohnt die Best-of-Ausgabe“, unterstreicht Dennis Meinken.

Änderungen im Ablauf

Das Besondere an der Weihnachtsausgabe sind die Änderungen zum sonstigen Ablauf: Jeder auftretende Künstler beziehungsweise jede Band muss wenigstens einen Weihnachtssong bringen. „Dabei ist es egal ob sie dafür ein komplett neues Lied schreiben und arrangieren oder bekannte Weihnachtslieder so abändern, dass sie gerade noch zu erkennen sind“, sagt Bernd Egger. Beide Varianten habe es bereits gegeben. Außerdem werden die Offene-Bühne-Macher selbst auf der Bühne stehen und ein bis zwei Lieder bringen, und am Ende singen dann alle Auftretenden gemeinsam den Song „Knockin' on Heavens Door“. Auch das hat Tradition.

Eine weitere Änderung betrifft die Acts: Als spezieller Gast wird der Achimer Musiker Till Simon dieses Mal dabei sein und den Abend einleiten. Bernd Egger hatte ihn auf der Kasch-internen Weihnachtsfeier im Vorjahr einfach mal darauf angesprochen, Simon sagte spontan zu, der Rest ist Geschichte. „Er wird sich selbst am Klavier begleiten, um seine Lieder von inzwischen drei CDs auch mal anders darzubieten“, weiß Bernd Egger. Wie die anderen Acts hat Till Simon dafür 20 Minuten Zeit.

Ansonsten treten die Acts in der Best-of-Ausgabe auf, die in den vorherigen Sessions den meisten Applaus vom Publikum bekommen haben. Und das Offene-Bühne-Team selbst vergibt eine Wildcard. „Das ist ein Act, der uns positiv aufgefallen ist, aber nicht unbedingt beim Publikum am besten abgeschnitten hat“, erläutert Meinken. Da es in diesem Jahr nur zwei Veranstaltungen gab, war die Auswahl nicht so groß.

Mit den Babies and Gentlemen sowie Aron L. Flow treten nun zwei Bands „in familiärer Atmosphäre“ auf, die erst im Oktober auf der Kasch-Bühne standen. Die Babies and Gentlemen bringen deutsch-russische und französische Texte, unterstützt von Swing über Gipsy bis Latein Americano im Akustiksound. Die Band Aron L. Flow besteht aus Musikern, die sich den Stilrichtungen Gitarrenpicking, Rock, melodiöser Pop und Blues verschrieben haben. Dritte Band im Bunde ist Funkademy. Sie verbindet den Funk der 70er Jahre mit Soul, Pop und Rock. Funkige Gitarrenriffs, Saxofon und Querflöte verleihen den Songs einen besonderen Charme. Die beiden Sängerinnen Ilenia und Ela verleihen den Liedern laut Ankündigung Seele. Wie immer gilt: Statt Eintritt geht der Hut herum.