Lars Hammann ist mit dem Aufbau der großen Bühne beschäftigt, auf dem Achimer Stadtfest wird er zudem für den richtigen Ton sorgen. (Björn Hake)

Achim. Neue Organisatoren, neuer Aufbau: Das Achimer Stadtfest, für das die Vorbereitungen in der Fußgängerzone am Donnerstag begonnen haben, zeigt allein durch die Anordnung der markanten Anlaufpunkte, wie anders das Team von „So Light“ an die Sache herangeht. Ulrik Borcherdt und Kevin Marks haben mit ihren Leuten und dank der Unterstützung der Unternehmergemeinschaft Achim und der Stadt das Stadtfest sozusagen einmal auf links gedreht.

Wer die Flaniermeile beim Amtsgericht betritt, dem fallen sofort die beiden größeren Fahrgeschäfte auf. Weil nun die große Bühne nicht mehr vor der ehemaligen Stadtbücherei steht, sondern gegenüber zwischen Apotheke und Pforthaus, wird der Bibliotheksplatz auch zu einem Platz – umrandet von der Außengastronomie des Atriums und der Feuerwache sowie von der Bowle Bar. Das Gros der Getränkebuden und Co. wird dann an diesem Freitag anrücken, zumal viele Schausteller direkt von der Verdener Domweih nach Achim kommen, die in der Nacht zuvor ihr Ende gefunden hat.

Fahrgeschäft-Besitzer Alex Stummer (links) und sein Angestellter Florin Cujba räumen ein Teil des "Hip-Hop-Jumpers" zur Seite, der seit Donnerstag zwischen dem Rathaus und dem Amtsgericht steht. (Björn Hake)

„Sie sind daher alle in der Nähe“, sagt Lars Hammann, der in der Mittagssonne mit dem Aufbau der 60 Quadratmeter großen Bühne beschäftigt ist. Doof für ihn, dass die Arbeitskleidung der Veranstaltungstechniker ganz in Schwarz gehalten ist. Bisher war das Stadtfest stets mit einer kleineren Bühne ausgekommen, aber die Band Torfrock, die am Sonnabendabend die Massen anziehen soll, hat auf diese Größe bestanden. „Es sieht ja auch schöner aus und die Bühne bietet mehr Höhe, was fürs Licht gut ist“, schildert Hammann, der vor die Bühne eine Ansammlung von schwarzen Rollkoffern und -containern im Blick behalten muss. Bis zum Abend sollte zumindest die obere Beleuchtung hängen, alles andere – aus Angst vor Langfingern – wird am Freitag aufgebaut. Muss es auch, schließlich muss Veranstaltungstechniker Lars Hammann beim Stadtfest für den guten Ton sorgen.

Irgendwas ist immer

Den beweist auch sein Chef Ulrik Borcherdt noch, der gerade mit einem Bulli samt Anhänger vor der Bühne Halt macht. Ebenfalls ganz in Schwarz, dazu eine schwarze Sonnenbrille auf der Nase und Schweißperlen auf der Stirn. „Ich hätte mir lieber das morgige Wetter für heute gewünscht und für morgen das heutige“, sagt er. Aber er weiß auch: „Man muss es nehmen, wie es kommt.“ Er ist wie sein Kollege Kevin Marks arg im Stress, irgendwas ist halt immer. „Ich wusste, dass es nicht einfach wird, habe aber nicht geahnt, dass es so wird“, sagt Borcherdt. Stände zu positionieren sei eben nicht das Kerngeschäft der Veranstaltungsfirma. „Das müssen wir noch lernen“, räumt Borcherdt ein und wischt sich über die Stirn. Wenn er einen Auftritt vorbereiten soll, kann dies minutiös geplant werden, höchstens kleinere Dinge gehen dann mal schief. Bei einem Stadtfest sind es die großen Probleme, die gelöst werden wollen.

Etwa, dass der Hip-Hop-Jumper, ein großes Fahrgeschäft zwischen Rathaus und Amtsgericht, zunächst ohne Hauptanschlusskabel angerückt war, wie Borcherdt erzählt. „Das Fahrgeschäft war wohl irgendwo zwischengelagert und als der Besitzer es abgeholt hat, stellte er fest, dass ihm jemand das Kabel geklaut haben muss“. Der Besitzer ist Alex Stummer aus Bruchhausen-Vilsen und der ist erstmals mit einem Fahrgeschäft in Achim. Seine Angestellten sind mit dem Aufbau beschäftigt, wobei das nahezu komplette Karussell schon steht. „Der Aufbau dauert etwa sechs Stunden“, erklärt Stummer. 65 Tonnen wiegen alle Teile fürs Fahrgeschäft, das sich früher unter dem Namen „Bayern Schunkler“ gedreht hat. Aus Bayern-Motiven wurden in der Zwischenzeit Hip-Hop-Bilder, der Fahrspaß im rotierenden Rund ist der Gleiche geblieben. „Es passt hier hin wie angegossen“, findet Stummer und zeigt auf die Rückwand des Fahrgeschäfts, die zwischen zwei Baumwipfeln herausragt.

Der Achimer Wochenmarkt am Sonnabend, 17. Juni, findet wegen des Stadtfestes in der Zeit von 7 bis 13.30 Uhr auf dem Baumplatz sowie auf der Straße Am Marktplatz statt. Die Stadtverwaltung teilt dazu mit, dass an diesem Freitag, 16. Juni, ab 12 Uhr mittags der Parkplatz „Baumplatz am Rathaus“ für die Verlegung des Wochenmarktes voll gesperrt wird. Nach Beendigung des Wochenmarktes am Sonnabend gegen 15 Uhr steht der Parkplatz den Besuchern des Stadtfestes wieder zur vollen Verfügung. Da außerdem parallel zum Stadtfest, wie berichtet, an diesem Sonntag noch ein Flohmarkt in diesem Bereich stattfindet, werden die Straßen Am Marktplatz und Achimer Brückenstraße bis Sonntag voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.



Das Stadtfest wird an diesem Freitag um 18 Uhr mit dem Fassbieranstich eröffnet.