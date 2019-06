Das Stück handelt davon, dass drei Jugendliche ein magisches Musikbuch finden, das sie um die ganze Welt schickt. (Björn Hake)

Acht Mädchen in bunten Kleidern stehen auf der Bühne und tanzen zu typischer Jazzmusik. Dieses Bild zeigte sich am Mittwochabend im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) bei der Premiere des Musicals „Um die Welt“. Dieses, von der Musical-AG der Realschule Achim selbst geschriebene, Stück nahm die Zuschauer mit auf eine musikalische Reise einmal um den Globus.

Die 30 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft feierten an diesem Tag gleich in zweifacher Weise Premiere. Die Gruppe wurde nämlich gerade erst von Olga Schweizer und Rebecca Gerecke gegründet und das Duo hatte laut eigener Aussage sehr für dieses Projekt kämpfen müssen. Das Ergebnis könne sich allerdings sehen lassen. „Wir haben einige dabei, die absolut aufgeblüht sind“, erzählte Olga Schweizer.

Dabei stand die Probezeit eigentlich unter keinem guten Stern. Die Darsteller hatten mit Beinbrüchen und plötzlichen Schulwechseln kämpfen. Kurz vor der Premierenaufführung musste sogar noch eine der Hauptrollen kurzfristig anderweitig besetzt werden. Doch trotz aller Widrigkeiten kam es zur Aufführung, die sich das Publikum im voll besetzen Saal nicht entgehen lassen wollte.

Ein harmloser Streich

Zum Inhalt des Stückes: Eigentlich sollte es nur ein harmloser Streich werden. Doch als Anna, Marie und Paul in ihre Schule einbrechen, finden sie dort ein magisches Musikbuch. Dieses schickt sie prompt einmal quer über den Erdball. Dort müssen die drei Rätsel lösen und so manches Problem der Einheimischen aus der Welt schaffen. Vor allem aber lernen die drei jungen Menschen die verschiedenen Musikrichtungen der Welt kennen und erfahren auf ihrer Reise sogar etwas über ihre Beziehung zueinander.

Musik war das große Leitthema des Abends: Es wurde gesungen, getanzt und auch das ein oder andere Musikinstrument in die Hand genommen. Der Soundtrack des Abends bestand vor allem aus bekannten Popsongs, immer passend zu dem Land, in dem sich die Figuren gerade befanden. In Korea gab es K-Pop, in Afrika wurde rhythmisch auf Trommeln geschlagen und in Russland wurden die ersten Töne von „Kalinka“ angespielt.

Duette und Choreografien

Die Realschüler trugen die meisten Songs im Duett vor. Auch die Tänzerinnen hatten viel zu tun, ein großer Teil der Choreografien wurde von den Schülern selbst erarbeitet. So gab es orientalische Bauchtänze, Ballettaufführungen und Tänze im Hip-Hop-Stil zu sehen. Die Tanztruppe machte den Zuschauern auch am deutlichsten, in welchem Land die Hauptfiguren sich gerade befanden. Für jeden Landeswechsel gab es auch einen schnellen Wechsel in ein neues passendes Kostüm. „Es ist eine unglaubliche Organisation notwendig“, beschrieben die beiden Spielleiterinnen Olga Schweizer und Rebecca Gerecke die Planung dieses Ablaufes.

Am Ende der Aufführung machten sich viele Zuschauer sehr zufrieden auf den Weg nach Hause. Das zeigte sich vor allem in ihrer großen Bereitschaft, Spenden an die Musical-AG zu geben. „Ihr wart ganz, ganz großartig“, lautete das Lob aus dem Publikum. Auch Olga Schweitzer und Rebecca Gerecke waren sehr zufrieden mit der Leistung des Ensembles an diesem Abend. „Ihr könnt stolz sein auf euch“, lobten sie ihre Nachwuchsschauspieler.

Eine weitere Aufführung von „Um die Welt“ findet an diesem Freitag, 7. Juni, ebenfalls um 18 Uhr im blauen Saal im Kasch statt.