Verkäuferin Carola Schaller steht am Abholschalter der Buchhandlung Hoffmann in Achim – in den Laden darf kein Kunde. (Björn Hake)

Aufgrund des von der Bundesregierung verlängerten und verschärften Lockdown sind auch im Landkreis Verden alle Geschäfte des nicht alltäglichen Bedarfs weiterhin geschlossen. Um dem wirtschaftlichen Schaden entgegenzuwirken, bieten viele Händler in der Region einen Abholservice für ihre Kunden an. Diese können die gewünschte Ware vorab telefonisch oder online bestellen und später beim Geschäft abholen. Doch die Nachfrage ist von Branche zu Branche unterschiedlich.

„Der Abholservice wird angenommen. Aber es gibt natürlich wenig Vergleichsmöglichkeiten“, erzählt Illja Bormann, Inhaber von Eisenwaren Bormann in der Verdener Fußgängerzone. Dementsprechend weiche auch die Anzahl der Kundschaft im Vergleich zu der vor dem Lockdown ab. Neben den Gewerblichen würden aber auch Privatpersonen das Angebot nutzen. „Insgesamt kommen aber nicht viele Leute“, resümiert Bormann. Aufgrund des Lockdown muss die vorbestellte Ware am Hintereingang (Obere Straße) abgeholt werden. Einen Schwerpunkt bei nachgefragten Artikeln habe er bislang nicht ausmachen können. „Doch, wenn ein Schloss kaputt ist – da wartet der Kunde nicht lange“, erklärt Bormann und verweist auf seinen Schlossnotdienst.

Klingel neben der Ladentür

Ähnliches schildert Dieter Tägtmeyer, Geschäftsführer von Ernst Triebel Eisenwaren in Achim. Auch das Achimer Geschäft verzeichne derzeit weniger Kundschaft als im normalen Betrieb. „Aber die Leute kommen vorbei“, erklärt Tägtmeyer. Die vorab bestellte Ware werde dann am Seitenfenster herausgegeben oder zum Parkplatz gebracht. Um den Außer-Haus-Verkauf zu gewährleisten, hat der Geschäftsführer neben der Ladentür eine Klingel montiert. „Die Kunden kaufen derzeit querbeet ein. Jedoch keine größeren Teile, sondern meist Kleinigkeiten“, berichtet Tägtmeyer.

Einige Kilometer weiter südlich, in Langwedel, setzt das Team von Ralf Storjohann, Geschäftsführer von August Wilkens, vor allem auf die telefonische Beratung. Dies sei von Vorteil – besonders wenn der Kunden Fragen habe. „Der Abholservice wird noch schleppend angenommen. Aber er funktioniert“, sagt Storjohann. Die vorbestellte Ware könne beim Abhollager des Unternehmens entgegengenommen werden. „Derzeit ist alles rund um Fliesen sehr gefragt sowie alles, was den Haus- und Gartenmarkt betrifft“, erklärt der Geschäftsführer.

Aufgrund dessen, dass sich immer mehr Menschen derzeit im Homeoffice befinden und somit viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, kommt dem ein oder anderen der Gedanke zum Renovieren in den Sinn. Das ist auch Marc Hantelmann, Inhaber des gleichnamigen Geschäfts in Verden, aufgefallen. Seine handwerklich begeisterte Kundschaft kaufe derzeit vieles – von der Gardine über die Wolldecke bis hin zum Sonnenschutz. „Wir haben tatsächlich Kunden, die auch am Schaufenster klopfen und sich etwas zurücklegen lassen“, erzählt der Geschäftsführer. Hinsichtlich des Abholservices verweist Hantelmann auf den Hintereingang seines Geschäftes. Dort sei es wegen der Parkplätze einfacher, die vorbestellte Ware abzuholen.

„Nicht kostendeckend“

Auch beim Hagebaumarkt in Hönisch klingelt immer öfter das Telefon. „Die Kunden nehmen den Abholservice von Tag zu Tag besser an. Je länger der Lockdown dauert, umso mehr Bedürfnisse der Menschen hinsichtlich der Renovierung oder Umgestaltung deckt der Baumarkt“, erklärt Geschäftsführer Andreas Ruster. Gefragt seien typische Baumarkt-Artikel wie Farbe. Nachdem die Kunden vorab ihre Bestellung aufgegeben haben, teilt der Baumarkt ihnen ein Zeitfenster zu, in dem sie die Ware vor Ort abholen können. „Jedoch gleicht dies das Tagesgeschäft natürlich nicht aus und ist auch nicht kostendeckend“, betont Ruster.

Während das Angebot des Heimwerkerbedarfs in der Region unterschiedlich stark angenommen wird, sieht es für andere Branchen vor Ort besser aus. „Der Abholservice wird sogar mehr angenommen als im ersten Lockdown“, erzählt Carmen Witte, Geschäftsführerin vom gleichnamigen Kinderparadies in Verden. Derzeit sind vor allem traditionelle Spielsachen gefragt. „Die verborgenen Schätze wie Holzeisenbahnen werden wieder wertvoll“, erklärt Witte. Von dem Abholschalter hätten viele Kunden vorab gar nicht gewusst. „Es spricht sich aber immer mehr herum“, findet die Inhaberin. Dabei nimmt bei Witte neben dem Bestellen via Telefon oder online ein drittes Portal eine immer größer werdende Wichtigkeit ein, und zwar Whatsapp. Witte: „Man muss das Handy immer im Auge behalten.“

Dass die Möglichkeit, via Whatsapp zu kommunizieren, im Handel immer populärer wird, bestätigt auch Gert Krüger, Marktleiter von Expert Bening in Verden. „Neben Fotos zeigen wir die Ware dem Kunden auch live per Kamera, damit dieser sich einen besseren Überblick verschaffen kann“, erläutert Krüger. Durch Homeschooling und Homeoffice sei derzeit alles rund um den Computer sehr gefragt. „Die Kunden kaufen auch viele Elektrogeräte für den Haushaltsbedarf“, sagt er.

Kontaktloses Bezahlen

An der Abholstation im Geschäft werde dann kontaktlos bezahlt und die Ware ausgehändigt. Größere Artikel wie Waschmaschinen oder Kühlschränke müsse der Kunde nicht eigenständig nach Hause bringen, denn Geräte ausliefern dürfe das Elektronikgeschäft weiterhin. „Die Techniker dürfen bei den Kunden daheim rein, um das jeweilige Gerät anzuschließen. Während der gesamten Arbeit muss der Kunde jedoch den Raum verlassen“, erklärt Gert Krüger den derzeit üblichen Ablauf.

Verlassen müssen die Mitarbeiter der Buchhandlungen Hoffmann in Achim sowie Mahnke in Verden ihr Geschäft nicht, um bestellte Bücher auszuhändigen. An einer Abholstation im Eingangsbereich können alle Lesebegeisterten ihre Bücher in Empfang nehmen. „Die Kunden freuen sich, dass dies überhaupt möglich ist. Das Angebot wird gut angenommen“, erklärt Iris Hunscheid, Geschäftsführerin der Buchhandlung Hoffmann. Neben der telefonischen Beratung bietet die Buchhandlung auch eine Vorbestellung per Mail an sowie über den Online-Shop des Achimer Unternehmens. „Wir machen dann alles fertig, dass die Bücher spätestens am nächsten Tag ab mittags abgeholt werden können – wenn vorrätig noch am selben Tag“, erklärt Iris Hunscheid. Aktuell seien bei ihr Kinderbücher sehr gefragt.

Auch bei ihrer Verdener Kollegin Maria Mahnke, Geschäftsführerin der gleichnamigen Buchhandlung in der Große Straße, herrscht trotz des Lockdown positive Stimmung. „Der Abholservice wird sehr gut angenommen. Wir können uns nicht beklagen. Die Verdener sind treue Seelen und viele bestellen Bücher“, erklärt Maria Mahnke. Insgesamt laufe es besser als zunächst gedacht, vor allem, wenn man die ganzen Einschränkungen bedenke. Mahnke: „Die Abholstation ist den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Dadurch wollen wir den Kunden die normalen Öffnungszeiten anbieten.“ Beliebt sind derzeit Romane, die den Menschen helfen, „in eine Fantasiewelt abzutauchen und die Realität vorübergehend zu verlassen“, erzählt die Buchhändlerin aus der Verdener Fußgängerzone.