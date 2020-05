Die Feuerwehr löschte das Gebäude von innen und außen. (Christian Butt)

Ein Wohnhaus auf dem Truppenübungsplatz bei Haberloh ist am Donnerstagvormittag in Flammen aufgegangen. „Die erste Lage war brennender Unrat hinter dem Gebäude. Den konnten wir zügig ablöschen, mussten aber feststellen, dass das Feuer über die holzvertäfelten Wände des Gebäudes ins Dach gelaufen ist“, schildert Dennis Herold, stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Völkersen, welche mit der Langwedeler Wehr als erste anrückte. Aufgrund des Ausmaßes des Brandes musste nachalarmiert werden, rund 100 Einsatzkräfte aus sieben Ortsfeuerwehren waren letztlich am Einsatz beteiligt.

Bekämpft wurde das Feuer von innen und außen, wofür auch das Dach geöffnet wurde. Eine Person hatte bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte Löschversuche unternommen. „Sie wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht“, so Herold. Die Wasserversorgung habe sich anfangs schwierig gestaltet und auch die Anfahrt dauerte etwas länger, weil die Einsatzstelle auf dem Gelände der Standortschießanlage sehr abgelegen liegt. „Einen solch großen Einsatz mussten wir für die Bundeswehr noch nicht abarbeiten, es gab schon mal Flächenbrände, aber noch nie ein solches Ausmaß“, sagt Herold. Das Gebäude, in dessen Erdgeschoss ein Imbiss für Soldaten untergebracht ist, erlitt durch Feuer, Qualm und Wasser Totalschaden.