Bei diesem gewinnenden Lachen müssen die Achimer doch das Radio einschalten, hofft Wolfgang Mindermann. (FOCKE STRANGMANN)

Achim. Mit dem Umzug aus dem Dachgeschoss der Grundschule Uesen hinein in die Fußgängerzone ist der Bürgerrundfunk von Radio Weser TV mehr ins Bewusstsein der Achimer gerückt. Und nun möchten sieben Erwachsene und vier Jugendliche die Stadt Achim und vor allem ihre Menschen sowie Angebote in den Mittelpunkt stellen – mit der Radiosendung "Der Spaziergang", die ein Mal im Monat ausgestrahlt und ein Mal wiederholt wird. Die Premiere können alle Interessierten am Montag, 11. Juni, mitverfolgen. Um 16 Uhr startet die Sendung.

"Wir hatten eigentlich vor, das hier im Garten zu feiern, aber das verschieben wir. Dennoch werden wir uns ums Radio scharren", ist Wolfgang Mindermann schon jetzt voller Vorfreude, wie er im Gespräch auf seiner Terrasse in Borstel verrät. Mindermann, der parteilose Ratsherr, ist der Initiator des Formats, das auch aktuelle Themen aufgreifen soll. Dafür werden Achimer auf offener Straße interviewt oder aber sie unternehmen imaginäre Spaziergänge in die Ortsteile.

Seine Frau Sigrid und er haben sich schon immer viel ehrenamtlich engagiert und nun ist aus Sicht des 60-Jährigen die Zeit gekommen, eine neue Form der Bürgerbeteiligung einzuführen. "Da können die Leute ihre Meinung sagen", betont Mindermann und glaubt, dass das Spaziergang-Team bereits für die erste Sendung eine gute Mischung gefunden hat. Da die einzelnen Beiträge vorproduziert werden müssen, haben die Mindermanns die Premierensendung schon gehört. Plattdeutsche Geschichten, ein Wetterbericht im Jugendsprech sowie ein Interview mit Hans Schröder, Leiter der Chorfreunde Achim, und ein Gespräch übers Dorfgemeinschaftsfest in Borstel sind beispielsweise Bestandteile der Sendung. Und natürlich Musik. "Die soll zu den Beiträgen passen", nennt Mindermann ein Auswahlkriterium.

Mit dem Slogan "Einschalten! Zuhören! Geil finden!" möchten die "Spaziergänger" natürlich auch jüngere Zuhörer erreichen, etwa ein Viertel der Sendung steht ohnehin den Jugendlichen zur Verfügung. So hatte Mindermann der Realschule Achim die Idee einst vorgestellt, inzwischen gibt es dort eine Radio-AG und die jungen Menschen liefern Beiträge. Die Aufgaben sind verteilt, denn Mindermann habe kaum Leute gefunden, "die beides können". Damit meint er zum einen das Vermitteln von Botschaften und zum anderen das Beherrschen der Technik. Auf die Idee für die eigene Sendung ist der Ueser Jung und heutige Borsteler übrigens bei einem Besuch des ehemaligen Bürgerrundfunk-Studios in seiner früheren Grundschule gekommen.

Die Spaziergang-Macher wollen ihre Zuhörer in deren Lebensumfeld abholen, schließlich sollen Themen angesprochen werden, die vor der Haustür der Achimer passieren. "Wichtig ist uns zu zeigen, dass es ein friedliches Miteinander hier gibt", sagt Mindermann, dem nicht entgangen ist, "mit welcher Begeisterung auch unsere erwachsenen Mitstreiter bei der Sache sind". Die Produktion einer Sendung sei zwar zeitintensiv, "aber es lohnt sich, wenn man sich gewinnbringend für andere einsetzt". Schließlich sollen sich die Achimer bestens unterhalten fühlen, wenn sie auf einen der Spaziergänge durch ihre Stadt mitgenommen werden und dort Menschen zuhören, die sie in vielen Fällen kennen dürften.

"Der Spaziergang" läuft jeden zweiten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr, die Wiederholung an jedem vierten Montag (11 bis 12 Uhr). Radio Weser TV sendet auf der UKW-Frequenz 92,5 sowie auf der Kabelfrequenz 101,85. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an weser-radio@stadt.achim.de wenden.