Das Achimer Rathaus bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen, Aushänge informieren über die neuen Regeln und Verhaltensweisen in Zeiten der Corona-Krise. (Kai Purschke)

Achim. Der Landkreis Verden hat, wie berichtet, am Dienstag den Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung umgesetzt und weitreichende Schließungen von öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie Verbote von Zusammenkünften verschiedener Art verfügt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf verschiedenste Einrichtungen der Stadt Achim. Welche das sind, hat die Verwaltung nun noch einmal gesammelt und veröffentlicht.

Das Achimer Rathaus ist – inklusive Bauhof und Kläranlage – seit Dienstag, 17. März, für Bürger geschlossen. Ausnahmen gelten für dringende und nicht aufschiebbare Angelegenheiten. In diesen Fällen

werden Bürger gebeten, sich vorher mit dem zuständigen Sachbearbeiter telefonisch in Verbindung zu setzen. Einlass in das Rathaus erfolgt ausschließlich nach zuvor vereinbartem Termin. Für den Zeitraum der Schließung hat die Stadtverwaltung ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 01 50 eingerichtet. Mitarbeitende der Stadtverwaltung sind während der sonst üblichen Geschäftszeiten unter dieser Rufnummer erreichbar, um Fragen zu beantworten. Aufgrund des erhöhten Anrufaufkommens könne es nach Angaben der Verwaltung jedoch vorkommen, dass Anrufe nicht sofort persönlich entgegengenommen werden können. Die Schließung des Rathauses und die Freischaltung des Bürgertelefons gelten voraussichtlich bis einschließlich 19. April.

Die Tourist-Information bleibt für Gäste bis auf Weiteres geschlossen. Sie ist weiterhin telefonisch unter der Rufnummer 0 42 02 / 29 49 oder per E-Mail unter info@achim-tourismus.de erreichbar. Auch die außerschulische Nutzung von Sportstätten der Stadt Achim ist seit dem 17. März bis voraussichtlich zum 19. April untersagt. Ab sofort sind zudem alle Spielplätze im Gebiet der Stadt Achim gesperrt und die Nutzung ist untersagt. Diese Maßnahme gilt voraussichtlich bis einschließlich 18. April.

Um große Ansammlungen von Menschen in kleinen Räumen zu unterbinden, gilt im Standesamt für Trauungen vorerst eine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Neben dem Brautpaar dürfen maximal zehn Gäste bei der Trauung anwesend sein. Diese Regelung gilt für Trauungen im Rathaus, im Clüverhaus und im Haus Hünenburg gleichermaßen. Ein weiterer Aufenthalt nach der Trauung ist in den Einrichtungen nicht gestattet. Diese Maßnahme gilt ab sofort voraussichtlich bis zum 19. April. Darüber hinaus sind auch Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Treffen anderer Glaubensgemeinschaften, einschließlich Zusammenkünften in Gemeindezentren derzeit verboten. Das umfasst auch die Zusammenkunft in städtischen Kapellen. Beerdigungen und Trauerfeiern dürfen voraussichtlich bis einschließlich 18. April nur noch im Freien stattfinden. Die Zahl der gleichzeitig anwesenden Trauergäste ist dabei auf zehn Personen beschränkt.