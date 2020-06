Nach den Sommerferien beginnen die neuen Kurse an der Kreismusikschule. (Kako)

Nach den Sommerferien bietet die Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Landkreises Verden neue Einstiegsmöglichkeiten in die Musikkurse und den Instrumental- und Gesangsunterricht an. Das hat die Kreisverwaltung nun mitgeteilt und erklärt, dass der Unterricht in allen Fächern unter Beachtung der jeweils aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen stattfindet. Anmeldeschluss für die neuen Kurse ist der 3. Juli. Für alle Neueinsteiger gilt nach den Sommerferien eine Probezeit von drei Monaten. „Da ein Tag der offenen Tür zum Kennenlernen der Instrumente in diesem Jahr nicht möglich war, finden noch vor den Sommerferien Probestunden in Achim und Verden für die Instrumentalfächer und Gesang statt“, informiert der Kreis. Angemeldete Interessenten könnten so im Vorfeld herausfinden, ob ihr individueller Instrumentenwunsch der richtige ist.

Das Angebot der Kreismusikschule umfasst laut Kreisverwaltung alle Instrumentalfächer und Gesang: Von der Blockflöte bis zum Kontrabass würden alle Instrumente im Einzel- und Gruppenunterricht für Kinder ab Einschulungsalter, für Jugendliche und Erwachsene erteilt. Auch weniger bekannte Instrumente wie Oboe, Fagott oder Harfe könnten erlernt werden. Diese Unterrichtsangebote sind für Anfänger und Wiedereinsteiger offen. „Eine musikalische Vorbildung ist vorteilhaft, aber nicht Voraussetzung“, heißt es.

Vorschulkinder und Erstklässler, die noch kein spezielles Musikinstrument erlernen möchten, werden im einjährigen „Basiskurs Rhythmik“ in ihren musikalischen Fähigkeiten intensiv gefördert und lernen viele Instrumente kennen. Anfänger im Grundschulalter, die Blockflöte, Violine, Gitarre, Klavier oder Querflöte erlernen möchten, können entweder einen Einzel- oder Partnerunterricht belegen oder „den preisgünstigen Basiskurs“ buchen. Er finde in kleinen Gruppen statt.

Kindergartenkinder im Alter ab vier Jahren können nach den Sommerferien an der „Musikalischen Früherziehung“ teilnehmen. Singen, Tanzen, Spielen auf Orff-Instrumenten sowie Rhythmus- und Gehörspiele sind Inhalte dieses Musikkurses. Sie fördern die Kinder spielerisch in ihrer musikalischen Wahrnehmung und bereiten auf ein späteres Instrumentalspiel vor.

„Nicht jede und jeder möchte Profi-Musikerin oder -musiker werden, aber mit einer optimalen Förderung von Anfang an und in einem sinnvollen, kontinuierlichen Aufbau der Angebote finden unsere Schüler ihren individuellen musikalischen Werdegang bis ins Erwachsenenalter“, erklärte Musikschulleiterin Ulrike Petritzki das Unterrichtskonzept. Auch Quereinsteiger und Wiederanfänger seien willkommen.

Beratung und Anmeldung sind über die Geschäftsstelle der Kreismusikschule, Marienstraße 19 in Verden, unter Telefon 0 42 31 / 1 53 63 oder per E-Mail an kreismusikschule@landkreis-verden.de möglich. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es auch im Internet unter www.musikschule-verden.de.