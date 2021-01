Bis Wiltrud Ysker (links) im Frühjahr in den Ruhestand geht, führt sie noch gemeinsam mit ihrer Nachfolgerin Katja Luschei den Fachbereich Bildung, Soziales und Kultur. (Björn Hake)

Zahlreiche Zuschriften, fünf Bewerber in der engeren Auswahl und schließlich ein „tolles Ergebnis“. So fasst Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld den Ablauf der Ausschreibung für die neue Leitung des Fachbereiches Bildung, Soziales und Kultur zusammen. Ein Ablauf, der nicht selbstverständlich ist, denn gerade in diesem Bereich musste die Stadt etwa bei der Bibliothek oder in den Kitas häufig mit deutlich weniger Resonanz auf ihre Ausschreibungen leben. Doch dieses Mal war es anders.

Mit Katja Luschei wurde schnell eine Nachfolgerin für die bisherige Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker gefunden, die sich Ende April in den Ruhestand verabschiedet. Luschei hat bereits zu Beginn des Jahres ihren Dienst im Rathaus angetreten und bis zur endgültigen Verabschiedung von Ysker führen beide den Fachbereich nun gemeinsam. Genug zu tun ist dafür allemal. Denn immerhin handelt es sich hierbei um ein sehr komplexes Arbeitsfeld, unter dessen Dach neben Schulen und Kitas beispielsweise auch die Bibliothek, die Freiwilligenagentur und das Bürgerzentrum vereint werden.

„Die Arbeit ist wirklich sehr vielfältig und herausfordernd“, sagt Luschei. Doch genau das sei es, was die 48-Jährige gesucht habe. „Ich wollte mich noch einmal beruflich verändern und meinen Verantwortungs- und Aufgabenbereich vergrößern“, berichtet die gelernte Diplom-Sozialpädagogin, die auch einen Master in Personalentwicklung hat. In den vergangenen sieben Jahren arbeitete Luschei bei der bremisch-evangelischen Kirche im Kita-Management als Bezirkskoordinatorin für Bremen-Nord. Doch sie kennt auch den Arbeitsalltag in einer Kita aus eigener Erfahrung. „Ich habe damals ganz klein in einem Elternverein angefangen.“ Später habe sie dann auch viele Jahre eine Kita geleitet. „Diese Erfahrung hat mir schon bei meiner vergangenen Arbeitsstelle sehr geholfen, weil ich aus der Praxis auch die Probleme und Notlagen der Kitas kenne.“

Ähnliche Themen wie in Bremen

Und die sind im kleinen Achim meist gar nicht so anders als im großen Bremen. „Es geht hier um ähnliche Themen, mit denen ich mich auch in Bremen auseinandergesetzt habe“, sagt Luschei und nennt dabei den Personalmangel oder auch die fehlenden Kitaplätze als Beispiel. Doch durch die Corona-Pandemie sind insbesondere im Kita- und Schulbereich natürlich auch noch einmal ganz neue Herausforderungen hinzugekommen.

All das macht Luschei den Einstieg in ihren neuen Job natürlich nicht gerade leichter. Das weiß auch Wiltrud Ysker nur zu gut. „Dieser Fachbereich lebt eigentlich von der Vernetzung, doch gerade die ist aktuell natürlich schwierig“, gibt sie zu. Und auch Luschei weiß, dass die Zeit für den Einstieg nicht gerade ideal ist. „Für mich ist es eine große Herausforderung, da ich viele neue Menschen derzeit, wenn überhaupt, nur mit Maske kennenlerne“, berichtet sie von ihren ersten Tagen im neuen Job. Gerne hätte sie eine Rundreise durch Schulen, Kitas und alle anderen Einrichtungen, für die sie verantwortlich ist, gemacht, um die Menschen kennenzulernen, mit denen sie zukünftig zusammenarbeitet. Doch das ist in Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen natürlich nicht möglich. „Ich bin daher sehr froh, wenn es gut gepflegte Internetseiten gibt und ich die Leute darüber wenigstens ein bisschen kennenlernen kann.“

Und auch wenn die Rundreise bisher ausfallen musste, so hat Luschei selbst mit ihrem Mann zumindest einen kleinen Rundgang durch Achim gemacht, bevor sie ihre Stelle antrat. Denn die Stadt war der Bremerin bisher gar nicht so bekannt. „Wir sind zusammen einen Nachmittag durch Achim spaziert und haben beispielsweise geschaut, wo das Kasch oder andere Einrichtungen sind, mit denen ich dann zu tun habe.“ Die Stadt hat sie offenbar überzeugt – und auch der vielfältige Aufgabenbereich schreckt sie nach den ersten Tagen im neuen Job nicht ab. „Ich wusste ja, dass es ein großer Bereich ist, um den ich mich kümmern muss, und habe auch schon beim Bewerbungsgespräch einen Überblick bekommen“, sagt sie. Diesen gelte es nun in den nächsten Wochen Schritt für Schritt mit Leben zu füllen.