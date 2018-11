Wie in den vergangenen Jahren werden im Heimathaus wieder Kunst- und Hobbyhandwerker ihre Produkte in weihnachtlicher Atmosphäre feilbieten. (STRANGMANN)

Wenn am 2. Dezember der erste Adventssonntag ansteht, dann sollte es für die Bürger in der Gemeinde Oyten ein Leichtes sein, sich auf die gern betitelte besinnliche Zeit einzustimmen. Denn gleich an drei Orten ist für weihnachtliche Stimmung gesorgt: im und am Heimathaus, bei Blocks Huus in Bassen und auch auf dem Firmengelände von Mager & Wedemeyer.

Der Weihnachtsmarkt am Heimathaus beginnt sogar schon am Sonnabend, 1. Dezember. Startschuss ist dann um 13 Uhr. „Lichterketten und Musik sorgen dafür, dass der Vorweihnachtsstress vergessen wird und Weihnachtsstimmung langsam aufkommen kann“, kündigt der veranstaltende Heimatverein an. Neben dem großen beleuchteten Baum sollen schwedische Feuer und kleine Fackeln für eine besinnliche Stimmung sorgen. Am Sonntag ist der Markt dann schon ab 11 Uhr geöffnet, am Nachmittag schaut dann auch der Weihnachtsmann vorbei.

Hobbykünstler im Heimathaus

Im Zelt gibt es wieder den beliebten Butterkuchen und Kaffee. Ausreichend Sitzplätze laden laut Ankündigung zum Verweilen ein. Selbstverständlich sei alles behindertengerecht gestaltet worden, damit auch gerade die älteren Besucher alle Bereiche problemlos erreichen können. Die vielen Hobbykünstler werden ihre in liebevoller Handarbeit gefertigten Waren im Heimathaus, in der Scheune und im Außenbereich präsentieren. Unter anderem erwarten die Besucher Adventsdekoration, Porzellan, selbst zubereitete Marmelade und Säfte, Holzdekoartikel, Seidenmalerei, Hand- und Häkelarbeiten, Keramik- oder Glasarbeiten. Auch neue Aussteller werden neben den vielen bekannten Gesichtern vor Ort sein, verspricht der Heimatverein. Für das leibliche Wohl sei in vielfältiger Form gesorgt.

Traditionsgemäß findet am ersten Advent auch der Weihnachtsmarkt in und um Blocks Huus statt. Wie der veranstaltende Dorfgemeinschaftsverein verlauten lässt, wird dabei auf Altbewährtes gesetzt. Start ist um 10 Uhr, besucht werden kann der Markt bis 18 Uhr. Auch in Bassen gibt es an mehreren Dutzend Ständen Kunsthandwerk und Dekoartikel zu sehen und zu erwerben. Natürlich darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen, um den Mädchen und Jungen eine kleine Freude zu machen. Er wird für 15 Uhr mit seinem Motorradgespann erwartet. Für Musik sorgt einmal mehr die Blaskapelle Oyten. Und hungrig oder durstig muss auch in Blocks Huus bestimmt niemand den Weg nach Hause antreten.

Zwischen technisch und festlich

"Glühwein und Christbaum zwischen Traktor-Pulling und Landtechnik", heißt es sogar an drei Tagen bei der Zentrale und dem Gebrauchtmaschinenzentrum von Mager & Wedemeyer im Industriegebiet. Ein kostenloser Bus-Shuttle-Service verbindet die beiden Standorte. Das Unternehmen verspricht von Freitag bis Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr eine Mischung "aus kulinarischen Angeboten, technischer Ausstellung und einem Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt". Am Sonnabend und Sonntag findet jeweils ab 12 und 14.30 Uhr ein spektakuläres Traktor-Pulling statt. Der Weihnachtsmann hat sich ebenfalls für den Adventssonntag angekündigt (14 Uhr).

Wem das alles noch nicht gereicht haben sollte, sich in Weihnachtsstimmung zu versetzen, der bekommt am zweiten Adventssonntag eine weitere Gelegenheit. Denn dann öffnet die Budenstadt am Heimathaus noch einmal von 11 bis 19 Uhr ihre Pforten und auch in Sagehorn findet der öffentliche Weihnachtsmarkt auf dem Hof der Altenpension Lueßen statt. Kleine Buden mit kulinarischen Köstlichkeiten werden dort ab 14 Uhr ebenso angeboten wie Kunsthandwerk und Geschenkideen. Die „Moordieker Jungs und Deerns“ spielen Blasmusik und natürlich schaut auch in Sagehorn der Weihnachtsmann vorbei.