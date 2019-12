Karola von Borries (von links), Birgit Dennog und Hans-Jürgen Osmers vom Bremer Salon-Orchester sorgten ebenso wie Bass-Bariton Titus Witt im Schloss Etelsen für beste musikalische Unterhaltung. (Björn Hake)

Festlich-beschwingt endete die diesjährige Konzertsaison im Schloss Etelsen mit Musik von Johann Strauß (Sohn), Franz Lehár und anderen Meistern des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Auf dem Programm des Weihnachtskonzerts zum Dritten Advent, gestaltet von einem Klavier-Trio aus den Reihen des Bremer Salon-Orchesters, stand Musik im Walzer- und Polka-Takt. Der charismatische und stimmgewaltige Bass-Bariton Titus Witt ergänzte das Programm zur Freude und Begeisterung des Publikums mit einigen Top-Hits der Operettenliteratur.

Den heiteren Auftakt bildete die „Lustspiel-Ouvertüre“ des Ungarn Béla Keler, bei dem sich die Musiker mit Spielspaß und tollen dynamischen Effekten in die Kurve warfen. Hochkarätig ging es weiter mit dem „Kaiserwalzer“ von Strauß. Auf der Bühne saßen mit Hans-Jürgen Osmers (Piano), Birgit Dennog (Violine) und Karola von Borries (Cello) genau drei Musiker, doch wenn man die Augen schloss, hörte man tatsächlich ein Salon-Orchester. Das raffinierte Arrangement ließ keine kleinste Nuance vermissen, und begeistert verfolgte das Publikum diese spritzige Interpretation mit ihrer federleichten Eleganz. Ebenfalls grandios war die Tritsch-Tratsch-Polka des selben Komponisten in dieser Minimal-Besetzung verwirklicht. Die Lebendigkeit und atmosphärische Dichte der Musik machte Staunen – und wieder musste man auch dem nicht benannten Arrangeur größten Beifall zollen.

Plötzlich vernahm man laute Rufe und heftige Turbulenzen aus dem hintersten Ende des Saals und mit größter Verve stürmte ein Lebemann der feinsten Pariser Gesellschaft die Bühne. Mit „Dann geh' ich ins Maxim“ aus Lehárs „Lustiger Witwe“ schwärmte er von den galanten Vergnügungen einer längst versunkenen Welt. Das war Nostalgie pur und das Publikum schwelgte begeistert mit. Mit Lehár ging es auch weiter: Aus dem „Land des Lächelns“ erklang mit „Dein ist mein ganzes Herz“ ein Lied, zu dem einst ganze Generationen von Menschen nach Noten geliebt haben. Die Strahlkraft der Musik und der Charme des Sängers ließen alle Herzen dahinschmelzen.

Von alten Zeiten

Mit der vergnügten „Petersburger Schlittenfahrt“ von Richard Eilenberg konnte sich das Publikum dann zum Klang von klingenden Glöckchen, stampfenden Hufen und sausenden Kufen ein wenig abkühlen, bevor Titus Witt das Publikum mit einer gefühlvollen Interpretation des Liedes „Frohe Weihnacht“ auf den adventlichen Teil des Programms einstimmte. Emil Waldteufels „Schlittschuhläufer“ entführten die Zuhörer in alte Zeiten, in der klirrender Frost noch spiegelnde Eisflächen zauberte und sich niemand von der Sorge um Osteoporose oder Bandscheibenvorfall von seinen eleganten Runden auf dem Eis abhalten ließ. Und dabei gab es in diesem idyllischen Tongemälde hörbar viele Stürze, von denen man sich jedoch stets unbekümmert wieder aufrappelte.

Am Schluss des Programms stand der Schlager „Der Weihnachtsmann ist da“ von Wilhelm Lindemann, besser bekannt durch seinen witzigen Refrain. Begeistert schmetterten die Zuhörer mit: „Eine Muh, eine Mäh, eine Täterätäta“ machten ihnen allerbeste Laune und natürlich konnten Titus Witt und die übrigen Musiker danach nicht einfach abtreten. Unter dem begeisterten Beifall des Publikums kehrten sie zurück, um den Abend mit „O du Fröhliche“ für Bariton, Klaviertrio und „großen Schlosschor“ ganz besonders feierlich zu beenden.