Die Achimer Innenstadt war am Sonntag gut besucht. (Björn Hake)

Snacks und kühle Getränke laufen besonders gut am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. So haben Frank Adler und seine Crew alle Hände voll zu tun, um die Wünsche der Atrium-Gäste zeitnah zu erfüllen. Am Eingang zur Achimer Fußgängerzone lassen es sich gegen 14 Uhr Einheimische und Ausflügler gutgehen; vor dem Bummel durch die Innenstadt steht der Genuss, und alles Weitere bleibt nach Auskunft der Passanten der aufkommenden Stimmung und dem Angebot vorbehalten.

Als recht konkret erweist sich indes das Interesse, das Jacobus Schouten aus Oyten einem bestimmten Kleidungsstück entgegenbringt. Die kurze Sommerjacke mit angesagtem Animal-Print in der Auslage des Geschäfts Frauenzimmer hat die Tochter des Ruheständlers entdeckt, der nur allzu gern dazu bereit ist, die Wünsche der jungen Frau zu erfüllen. „Wenn die Größe hinkommt, wird gekauft“, versichert Schouten.

Als „'ne Runde Butschern“ ordnet hingegen Daniel Ballin das Treiben der Besucher in der Innenstadt ein. Vor dem Traditionsladen Enterprise, in dem der Student auf Lehramt seit zwei Jahren beschäftigt ist, hat sich ein Dutzend Junger und Junggebliebener daran gemacht, aus einem breiten Angebot an saisongebundenen Shirts jeweils herauszufischen, was gut aussieht und für kleines Geld zu haben ist. Die Arbeit in dem Geschäft, das dort seit Jahrzehnten präsent ist, „macht einfach nur Bock“, informiert der Verkäufer und hofft, am Abend so gut wie nichts wieder einräumen zu müssen. Vor dem Geschäft hat sich derweil Sören Rodenberg positioniert. Der aus Westfalen stammende und in Fischerhude ansässige Musiker freut sich, die Passanten unterhalten zu können und berichtet davon, dass Inhaber Jens Buse seinen Platz vor dem Laden zunächst erst einmal erstreiten musste.

Petra Gutknecht und Hans-Jürgen Stiehns haben beim Bummel durch die City ihre beiden Rassehunde dabei. „Wir wollen uns eigentlich nur die Füße vertreten“, verraten die Achimer, die nach eigenen Angaben sehr selten in Kauflaune sind. Nicole Simanowski indes hat einen Rock gefunden, der ihr auch im kommenden Sommer noch viel Freude bereiten werde. Nicht die direkte Route von Wulmstof aus, sondern die Strecke entlang der Weser haben sie und ihr Partner gewählt und beabsichtigen, den Umweg auch für die Rücktour in Kauf zu nehmen.

Wespen als ständige Begleiter

„Der verkaufsoffene Sonntag ist immer der Hammer“, beschreibt Davide Caso vom Eiscafé Capri seine Erfahrungen mit dem seltenen Shopping-Ereignis. Wegen Corona seien diesmal sicherlich weniger Leute unterwegs, mutmaßt er, kann sich generell jedoch keinesfalls beklagen. „Es läuft“, sagt der Inhaber und bringt während unseres Gesprächs Kaffeemehl zum Brennen. Das solle Wespen vertreiben, habe er gehört, eine Wirkung bislang aber nicht ausmachen können.

Mirja Hehenberger, Inhaberin des Schuhladens Scarpo Vino, hat nach eigenen Angaben „mit nichts gerechnet“ und freut sich darüber, dass es doch Einiges an Bewegung gäbe. Schade sei nur, dass die Veranstaltung „Knasttöne“, die eigentlich als Magnet auf der Wiese des Amtsgerichts angekündigt wurde, ihren Auftritt nun aber im Kasch habe. Auch Gerhild Schröder und die Achimer Groenfingers haben ihren Beitrag geleistet; Stefan Leenen und Rüdiger Dürr dazu gebracht, am Nachmittag vor Groß und Klein in den Räumen in der Herbergstraße zu lesen. In Eigenarbeit hatten zuvor Klaus Uellendahl und einige Mitstreiter aus der „Klönschnack-Gruppe“ kürzlich „klar Schiff gemacht“, Struktur in das kürzlich angemietete Gebäude gebracht.

Auch Jacky Völkening von der der Alten Feuerwache setzt auf Behaglichkeit. „Wir sind mit dem Gästeaufkommen zufrieden“, sagt der Restaurantleiter, während er auf beiden Terrassen serviert. Die Arbeit mache Spaß, „nur den Wespen ist in diesem Jahr schwer beizukommen“.