Nicht mehr viel drin in der Kühltruhe: Unbekannte Täter hatten zahlreiche Boxen mit Eis gestohlen. (Christian Butt)

Achim. Bisher noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in das Gebäude eines Lieferservices an der Feldstraße in Achim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie dort aus der Kühltruhe Speiseeis im Wert von 170 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei zu melden.