Mit seiner Band Pangea war Marcus Friedeberg bereits in Intschede. Nun gastiert er mit seinem Soloprorgamm auf dem Bauernhof-Eis. (fr)

Seit 2012 betreibt Kristina Stöver auf der Hofanlage Intschede nun schon ihre Bauernhofeisdiele. Der Name ist Programm, denn hier verkauft sie nicht nur, sondern stellt auch ihr eigenes Bauernhofeis her. Und wie in jedem Jahr möchte Kristina Stöver gemeinsam mit ihren Gästen feiern. Daher lädt sie zum nunmehr 6. Sommerkonzert auf dem Hof An der Aue 16 in Intschede ein.

„Wir wollen im Sommer immer ein ganz besonderes Event anbieten. Es wird immer gut angenommen“, freut sich die Eismacherin. Freuen können sich die Besucher natürlich auf das selbst gemachte Eis, aber auch Cocktails oder Würstchen vom Grill gehören an diesem Tag zum Angebot. Aber das ist noch nicht alles. Denn auch Live-Musik wird es geben. Zu Gast sind die Musiker Marcus Friedeberg und Tim Conrad. „Beide kenne ich persönlich. Sie waren bereits mit ihren Bands hier, jetzt kommen sie Solo“, verrät Kristina Stöver. „Das erweitert natürlich auch den Besucherkreis. Denn so kommen nicht nur die Eis-Fans, sondern auch Musikfreunde.“

Folk und viel Gefühl

Als Frontmann der Bands Off Limits und Pangea ist der Musiker Marcus Friedeberg aus Oldenburg einigen Folk-Fans sicher bekannt. Das Programm seiner Solo-Konzerte besteht aus den eingängigen Melodien eigener Kompositionen sowie einigen bekannten Cover-Stücken. Seinen Gesang begleitet er nicht nur auf seiner 12-saitigen Gitarre, auch kommen ungewöhnliche Instrumente wie Didgeridoo, Low-Whistle (irische Flöte) und Dabuka (arabische Trommel) zum Einsatz. Durch den gekonnten Einsatz seiner Loop-Station verschmelzen die Instrumente zu komplexen Arrangements. Inspiriert durch Künstler wie Keziah Jones und Melissa Etheridge tragen seine Songs Merkmale aus dem amerikanischen Folk, teilweise mit Southern Rock- oder Country-Elementen, doch schwingen auch große Anteile aus dem Irish Folk und der Weltmusik mit.

Tim Conrad tourt seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Bandformationen und Solo durch die Republik. Seine Leidenschaft ist die akustische, ehrliche Musik – soulig, rockig, funky. Er arrangiert bekannte Songs in ein Singer-Songwriter Format und verleiht Ihnen somit eine eigene Note. Als Frontmann des Acoustic-Duos Pure Invention tritt er seit 2013 auf. Solo präsentiert Tim Conrad auch gerne mal gefühlvolle Songs von Ed Sheeran, Bill Withers oder James Morrison. Aber die Tatsache, dass er mehr zu bieten hat als gefühlvolle Balladen zeigt sich spätestens bei Songs wie Seven Nation Army von den White Stripes oder Sexbomb von Tom Jones. So facettenreich wie seine Stimme zeigt Tim sich auch am Instrument. Gitarre, Piano gepaart mit Percussion erzeugen ein volles Klangbild, welches die Zuschauer gleichermaßen zum Zuhören, Mitsingen und Tanzen animiert.

Angst vor schlechtem Wetter braucht übrigens niemand zu haben. „Wenn es regnet, dann können wir die Veranstaltung in die Scheune verlegen“, verrät Kristina Stöver. Wer einen sicheren Sitzplatz möchte, dem empfiehlt sie, selbst einen Klappstuhl mitzubringen. „Natürlich haben wir Sitzgelegenheiten, aber der eine oder andere weitere Stuhl kann sicherlich nicht schaden.“

Das Sommerkonzert auf dem Intscheder Bauernhof-Eis (An der Aue 16) am Sonnabend, 20. Juli, beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 5 Euro. Kinder haben freien Eintritt.