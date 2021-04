Achim. Am Dienstagabend wurde der Polizei Achim eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Margarete-Steiff-Allee gemeldet, wie sie am Mittwoch mitgeteilt hat. Die Polizisten können kurz darauf am Einsatzort und während der Fahndung in der näheren Umgebung weder Opfer noch Täter feststellen.

Kameraaufzeichnung ausgewertet

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurden sichergestellte Kameraaufnahmen ausgewertet. Demnach haben sich elf Männer auf dem Gelände gegenseitig angegriffen. Bislang konnten fünf Beteiligte im Alter von 20 bis 22 Jahren identifiziert werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sollen die Hintergründe des Streits aufgeklärt und die übrigen Beschuldigten identifiziert werden. Gegen alle elf Personen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung eingeleitet.