Er war gegen 19 Uhr aus dem elterlichen Vorgarten in Achim-Baden verschwunden. Die Polizei setzte bei der Suche auch einen Helikopter ein. Nachdem sich die Suche über die sozialen Medien verbreitet hatte, beteiligten sich auch einige Achimer Bürger an der Suche. Der Junge war aus noch ungeklärten Gründen per Zug zum nahe gelegenen Flughafen im Umland gefahren, ohne dabei bemerkt zu werden. Warum er sich zum Flughafen aufmachte, blieb laut Polizei unklar.