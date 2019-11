Kunstwerk der Siegerin Elianna Renner: Die Eselsfigur steht für die Erinnerung. (Björn Hake)

Kunst ist nicht nur ein Zeichen von Schaffenskraft und individueller Ausdrucksweise, sie sollte auch einen bildenden Charakter besitzen. Dies zu fördern hat sich der Flecken Ottersberg zum Ziel gesetzt und nun zum siebten Mal vor einhundert Gästen im Buthmanns Hof den „Kunstpreis Ottersberg“ vergeben. Eine Jury hatte anschließend aus den eingereichten Bewerbungen 17 Kunstschaffende nominiert. Preisträgerin des Kunstpreises Ottersberg 2019 ist Elianna Renner. Sie hätte mit ihrer Darstellung einer Eselfigur, die mit Symbolen bestückt ist, die für die Erinnerung und gegen das Verdrängen stehen sollen, eine wichtige Botschaft überbracht. „Geschichte muss immer wieder neu erzählt werden“, lautete die Begründung der Jury.

Zusätzlich wurde in diesem Jahr ein Nachwuchsförderpreis für Studierende der Hochschule für Künste ausgelobt – dieser ging, wie berichtet, an Lydia Radzuweit. Sie hatte unter dem Titel Liebe im Digitalen die vielen Chatverläufe zwischen ihr und ihrem Freund Falk auf einzelne Karten niedergeschrieben und chronologisch in Holzkästen einsortiert. Auch ihre Präsentation wurde in die Ausstellung, die noch bis zum 15. Dezember zu sehen ist, integriert. Beide Gewinnerinnen erhielten neben einer finanziellen Zuwendung auch die Zusage für eine Einzelausstellung im kommenden Jahr.

Die Begrüßungsworte sprachen Bürgermeister Horst Hofmann und Kurator Martin Vosswinkel. Sie betonten die Wichtigkeit von Kunst und kultureller Vielfalt. Das Wesentliche dabei sei, auch die Probleme dieser Zeit anzusprechen und Lösungen anzubieten. Gleichzeitig bedankten sie sich bei den Sponsoren, unter anderem der Volksbank Wümme-Wieste, deren Vorstand Matthias Dittrich persönlich erschienen war. Dieser erklärte, dass es kulturell notwendig sei, Werke junger Künstler auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Peter Friese, künstlerischer Leiter vom Kunstverein Ruhr, übernahm die weitere Moderation und versprach den Besuchern einen ganz besonderen Effekt, nämlich ein räumliches Erleben der ausgestellten Kunst: „Während der Ausstellungsbegehung erleben Sie eine sinnlich räumliche Anordnung der unterschiedlichen Objekte, die für sich selbst wirken, aber auch eine Korrespondenz zu den anderen Werken aufnimmt.“

Bevor es aber so weit war, beschrieb er in einem virtuellen Rundgang per Powerpoint alle im Obergeschoss des Hauses ausgestellten Arbeiten. Zu sehen war eine, auf einem Bildschirm projizierte, demente Frau, die mit Musik zur Entspannung findet (Marikke Heinz-Hoek), ein sphärischer Körper, der die Struktur von einem Stapel Bücher in sich aufnimmt (Noriko Yamamoto), Stechkarten, die nicht die Arbeitszeiten, sondern die Freizeit dokumentieren (Ul Seo), begehbare Malerei mit Folien und Transparentpapier für räumliches Erleben (Anna Bart), ein Laptop, auf dessen Bildschirm durch Doppelbelichtung ein futuristisches Bild entsteht (Wenke Wollschläger) und ein Wurstwarenstand mit Bildern statt Waren (Evita Emersleben).

Außerdem gab es symmetrisch angeordnete Bilder, die einen Zwischenstand von Anfang und Ende dokumentieren (Pia Pollmanns), unter dem Titel La Mär ein schwarzes Bild mit durch Meerwasser erzielten Effekten (Christian Haake), ein Betonblock mit Aussparung in Form eines Caravans (Joachim Manz), Bilder ohne Malerei, sondern mit Stoffbezügen (Emese Kazar), eine Bleistiftzeichnung, die einen gefalteten Bankbeleg zeigt (Norman Sandler), zwei Bilder, die im Abgussverfahren mit Lack auf Latex entstanden sind (Rebekka Kronsteiner), eine raumbezogene Installation mit Namen Vor dem Stoß mit röhrenartigen Gebilden (Hassan Sheidaei), eine Bildertrilogie, die nur miteinander sinnstiftend ist (Bo Su), ein Bild mit surrealen Elementen, die mittels einer 3-D-Brille auch das Abbild des Künstlers erscheinen lassen (Johann Büsen).