Viele ihrer Bücher wurden verfilmt: die Reihe mit Vernau sehr erfolgreich mit Jan Josef Liefers vom ZDF. In „Totengebet“ lässt Elisabeth Herrmann ihren bekannten Protagonisten bereits das fünfte Mal ermitteln. Es geht um einen Mord, eine geheimnisvolle junge Frau in Tel Aviv und Anwalt Joachim Vernau im Visier eines gnadenlosen Killers. Die Lesung am Freitag, 16. Juni, 20 Uhr findet im Alten Schulhaus, Schulstraße 10, statt. Der Eintritt kostet 10 Euro.