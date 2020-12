Die Anmeldefrist für das neue Kindergartenjahr endet am 31. Januar 2021. (Michael Braunschädel)

Der Achimer Stadtrat wird sich in seiner letzten Sitzung des Jahres, am Donnerstag, 17. Dezember, ab 19 Uhr öffentlich im Kasch mit der Satzung der Elternbeiträge, die ab dem neuen Jahr gelten sollen, beschäftigen. Die zu zahlenden Beiträge richten sich nach dem jeweiligen Einkommen, wobei sich die Bemessungsgrenzen erhöhen. Wegen der Beitragsbefreiung für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu ihrer Einschulung (für eine tägliche Betreuungszeit von bis zu acht Stunden), erstreckt sich die Beitragspflicht auf Krippen- und Hortkinder sowie Kinder in den nachschulischen Betreuungsangeboten.

Von einer Erhöhung betroffen ist die Verpflegungsgeldpauschale, die für zwölf Monate erhoben wird. Für das aktuelle Jahr beträgt sie monatlich noch 47,33 Euro sowie für die nachschulische Betreuung Uesen monatlich 43,78 Euro – ab dem 1. Januar 2021 soll das Verpflegungsgeld bei 53 Euro liegen und für die nachschulische Betreuung Uesen bei 58,89 Euro, was eine deutliche Erhöhung von mehr als 30 Prozent darstellt. Im Jahr davor, Ende 2018, war das monatliche Verpflegungsgeld von 44,66 Euro auf 47,33 Euro angehoben worden, eine moderatere Steigerung. Und das Verpflegungsgeld für die nachschulische Betreuung Uesen startete mal mit monatlich 42 Euro, nachdem der Rat Ende 2017 einen Kostendeckungsgrad von 36 Prozent festgelegt hatte. Die Grundlage für die Verpflegungsgeldpauschale sind laut Stadtverwaltung die dem Träger der Einrichtung durch den jeweiligen Anbieter in Rechnung gestellten, tatsächlichen Kosten zuzüglich eines Kostenzuschlages (darin enthalten sind die Personalkosten) in Höhe von 50 Cent pro Portion und Tag.

Aktuelle Belegungszahlen

Außerdem wird der Rat in seiner Dezember-Sitzung noch einmal auf die aktuelle Situation der Belegungszahlen blicken: Die Politik soll die von der Stadtverwaltung korrigierten Belegungszahlen beschließen, ebenso die künftige Bedarfsplanung, die darauf fußt. Wie die Einrichtungen im nächsten Kitajahr dann belegt sein werden, das haben auch die Eltern mit dem Anmeldeverhalten in der Hand: Auch in Achim sollen sie bis zum 31. Januar 2021 ihre Kinder für das neue Kitajahr 2021/2022 anmelden. Dies gilt für die Krippe, den Kindergarten oder den Hort. Eltern, deren Kind von einer Tageseinrichtung aufgenommen werden soll, können dazu die zentrale Anmeldestelle Kindertagesstätten (schriftlich) oder das Elternportal (online) nutzen.

„Die zwischenzeitlich für das Kindergartenjahr 2021/2022 vorgemerkten Kinder müssen nicht erneut angemeldet werden“, erklärt die Verwaltung. Den Anmeldevordruck für die Kindertagesstätten/Horteinrichtungen erhalten die Eltern im Rathaus, Obernstraße 38, in allen teilnehmenden Kindertagesstätten sowie auf der Homepage der Stadt Achim unter www.achim.de (Rubrik Soziales, Menüpunkt: Kinder/Jugend-Kita). Den Zugang zum Elternportal findet sich unter der Adresse elternportal.itebo.de/stadt-achim/nh-elternportal/#/eltern/suchen. Die Kindertagesstätte Paletti zieht zum Sommer 2021 in die neue Kindertagesstätte Holzbaden um. Die Eltern, deren Kind die Kindertagesstätte „Alte Schule Embsen“ e.V. besuchen soll, mögen mit der Kita direkt Kontakt aufnehmen.

Die Eltern sollen bei der Anmeldung ihres Kindes für die Betreuung in einer städtischen Krippe oder in einem städtischen Kindergarten drei für sie in Frage kommende Einrichtungen auswählen und diese entsprechend vom Erst- bis zum Drittwunsch kennzeichnen. Für Kinder, die bereits eine Kindertagesstätte besuchen, aber zum neuen Kitajahr auf eine andere wechseln oder eine andere Betreuungszeit erhalten sollen, können Eltern ebenfalls Anträge stellen – auch diese sind bis zum 31. Januar 2021 einzureichen. Der Umbesetzungsantrag ist ebenfalls im Rathaus (Kontakt per E-Mail unter kitas@stadt.achim.de) oder unter der Adresse www.achim.de/soziales/kinder-jugend/kita/ zu bekommen.

Fragen zur Anmeldung beantwortet die Stadtverwaltung unter 0 42 02 / 9 16 01 67 sowie per E-Mail an kitas@stadt.achim.de.