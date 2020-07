Auf dieser Fläche (links) an der Lindenstraße soll eine Wendeschleife mit Parkplätzen geschaffen werden. Da dafür aber eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig ist, kann mit dem Bau erst viele Monate nach der Sperrung der Pestalozzistraße begonnen werden. (Björn Hake)

Damit Eltern von Kindern und Jugendlichen der IGS Oyten und der Grundschule Sagehorn künftig keine Chance mehr haben, ihren Nachwuchs morgens direkt vor der Schule abzusetzen und mittags oder nachmittags dort einzusammeln, wird die Pestalozzistraße durch Schranken zukünftig zu den Stoßzeiten für diesen Personenkreis voll gesperrt werden. Diese Maßnahme, für welche sich die Politik in einer gemeinsamen Sitzung des Oytener Kita- und Schulausschusses am Dienstagabend mehrheitlich ausgesprochen hat, ist das Ergebnis eines bisher jahrelangen vergeblichen Prozesses, die Verkehrssituation an der Straße, an der neben den Schulen auch eine Kita liegt, für die Kinder zu entschärfen. „Nun ist es an der Zeit, Fakten zu schaffen“, betonte Ralf Großklaus (SPD) angesichts der Tatsache, dass Schilder, Appelle und Co. in der Vergangenheit keinen Erfolg gebracht haben.

Anfang des Jahres hatte eine zweiwöchige Testphase überregional für Schlagzeilen gesorgt. Damals wurde mit provisorischen Schranken der Ausschluss der sogenannten Elterntaxis ausprobiert – in Augen der Verwaltung und in denen von Kai Grönke (CDU) „ein voller Erfolg“. Und auch von betroffenen Kindern gab es positive Rückmeldungen. In der Sitzung etwa erklärte ein Viertklässler der Grundschule: „Ich habe mich viel sicherer gefühlt.“ Begleitet worden war der Versuch auch von einem Verkehrsbüro und der Polizei, deren Beobachtungen ebenso in die Auswertung eingeflossen sind, wie die Rückmeldungen der Eltern von Kita- und Schulkindern.

Schranken mit Kennzeichenöffnung

Konkret sieht der von der Verwaltung erarbeitete Lösungsansatz, der „unserer Ansicht nach die Probleme zu erheblichen Teilen mindern würde“ (Zitat Axel Junge), wie folgt aus: Zwei Schranken mit Kennzeichenöffnung lassen werktags von 7.15 bis 8.15 Uhr und von 12 bis 15.30 Uhr nur Fahrzeuge von Anwohnern und Bediensteten sowie von Eltern aller Kita-Kinder auf die Straße. Aufgestellt werden die Schranken an der Pestalozzistraße kurz nach der Einmündung von der Lindenstraße kommend und an der Stader Straße von der Ortsmitte kommend kurz hinter dem Parkplatz der Sportanlage. Eben jener Parkplatz soll auch von den bereits volljährigen IGS-Schülern genutzt werden und für die Eltern als Aussteige- beziehungsweise Einsammelort für ihre Kinder dienen. Damit alle sicher zu den Schulgeländen kommen, soll die Beleuchtung zwischen dem Fußgängerüberweg an der Sportanlage und der Skateranlage verbessert werden.

Parkplätze kommen später

Weitere dieser Kiss&Ride-Parkplätze sollen auch an der Lindenstraße entstehen. Bis es so weit ist, wird es jedoch noch etwas dauern. Denn für die angedachte Wendeschleife mit Parkplätzen an der Straße im hinteren Bereich des IGS-Schulgeländes müsste erst der Bebauungsplan geändert werden. Laut Axel Junge kann das ein Dreivierteljahr dauern und erst dann würde der Bau erfolgen – wenn er denn noch für notwendig erachtet wird. Denn ein bisschen Hoffnung habe die Gemeinde auch, dass sich die neue Situation bis dahin soweit eingespielt haben könnte, dass die Lindenstraße für weitere Kurzzeitparkplätze gar nicht benötigt werde.

Das würde die Gemeinde auch einige Kosten sparen. Denn für die Wendeschleife mit Parkplätzen kalkuliert die Verwaltung aktuell – ohne eine Detailplanung – mit Kosten von rund 200 000 Euro. Dagegen fallen die Ausgaben für die Schranken (30 000 Euro), die ausgebesserte Schulwegbeleuchtung (22 000 Euro) und die Änderung des Bebauungsplanes (20 000 Euro) verhältnismäßig gering aus – zumal im aktuellen Haushalt 100 000 Euro für eine Erweiterung des Parkplatzes gegenüber der IGS eingeplant sind, welche dann nicht mehr erfolgen müsste.

So stark sich Verwaltung sowie die Fraktionen der SPD und CDU am Dienstagabend für diese Umsetzung stark machten, so durchaus kritisch waren die Stimmen der anderen drei Fraktionen. Sie alle lehnten eine Sperrung mit der angedachten Schrankenlösung ab. Ingo Köhn (AfD) präferierte etwa eine Schranke mit zusätzlicher Bezahlfunktion wie am Oyter See, sodass es Eltern in Ausnahmefällen gegen eine Gebühr möglich sein sollte, bis vor die Schule zu fahren. Gleichzeitig monierte er aber auch die hohen Kosten, die für eine Schranke an sich anfallen werden.

Als "deutlich überzogen" bezeichnete Thomas Ceglarek-Brockshus (FDP) die Schrankenlösung. Er empfahl eine Straßensperrung mit klarer Beschilderung, regelmäßige Kontrollen und ausreichend Kiss&Ride-Plätze. Schranken seien zudem in der Wartung sehr kostenintensiv und anfällig für Vandalismus. Das merkte auch Hubert Dapper (Grüne) an. Er würde lieber auf den "Zusammenhalt aller Beteiligten" setzen. Mit Elterninitiativen wie Lotsenprojekten, einem Belohnungssystem sowie auch Bußgeldkontrollen auf der gesperrten Pestalozzistraße müsste doch etwas zu machen sein, statt Steuergelder von rund 280 000 Euro aufzuwenden, merkte er an.

„Martialische Lösung“ begrüßt

„Das ist Wunschdenken“, warf Großklaus aber angesichts der Erfahrungen der Vergangenheit ein und bekam Unterstützung von Katharina Winterberg, beratende Bürgerin im Kitaausschuss. „Etwas anderes als eine Schranke wird nicht funktionieren“, sagte sie. Und auch Antje Hugendick, Leiterin der Grundschule Sagehorn, merkte an: „Ich begrüße eine martialische Lösung.“

Und so stimmten die beiden Ausschüsse trotz Gegenstimmen von Grünen, AfD und FDP mehrheitlich für den vorgestellten Lösungsansatz. Das letzte Wort hat dann der Verwaltungsausschuss, aber auch dort haben SPD und CDU eine Mehrheit, sodass nicht mit einem anderen Ergebnis zu rechnen ist. Und wann stehen die Schranken dann? „So schnell wie möglich“, ließ Daniel Moos von der Verwaltung wissen. Direkt nach den Sommerferien noch nicht, aber auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres.