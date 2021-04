Rosa Nieto-Ruiz ist die erste Ansprechpartnerin für Besucher im Achimer Rathaus. (Björn Hake)

Achim. Die Stadtverwaltung dreht die Zeit zurück und errichtet derzeit einen Empfangsbereich im Rathausfoyer. Solch einen gab es vor mehr als 15 Jahren schon mal, dann aber entschied sich die Verwaltung damals für das Prinzip des offenen Rathauses. Die Corona-Pandemie hat nun aber zwei Erkenntnisse gebracht, wie Anja Gründel vom Bürgerbüro sagt: Erstens sei es geboten, dass die Bürger, die das Rathaus betreten, einen Ansprechpartner für die erste Orientierung benötigen und bereits dort diverse Dienstleistungen in Anspruch nehmen können und zweitens sei es „gut, wenn jemand dort ein Auge auf alles hat“. Auch, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, sei es wichtig, dass jemand notiert, wer wann im Rathaus wo einen Termin hat.

Allerdings hat die Einrichtung des neuen Empfangsbereichs im Foyer ein Opfer gekostet: Die Zigarrenmacherstube, eine Dauerausstellung des Heimatvereins Achim, musste nach 17 Jahren samt Glasumbau weichen. Das wiederum geschah nicht völlig geräuschlos, denn der Heimatverein fühlte und fühlt sich nicht ausreichend informiert, während die Stadtverwaltung nun bemüht ist, zusammen mit dem Verein einen neuen Standort im Rathausfoyer zu finden. „Sie bekommt einen neuen Platz und wird dort auch viel besser zu sehen sein als bisher“, sagt Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg. Das Ziel sei es jedenfalls, eine Lösung zu finden, mit der alle Seiten einverstanden sind.

Schütte: Das war respektlos

Dass die Zigarrenmacherstube, die an Achims letzten Zigarrenmacher erinnert und mit der Stadtgeschichte stark verbunden ist, ihren angestammten Platz verloren hat, ist für den Vorstand des Heimatvereins Achim nicht das Problem. „Aber die Art und Weise, wie die Verwaltung vorgegangen ist, gefällt uns gar nicht. Das war respektlos“, betont Heinz-Dieter Schütte, der Vorsitzende des Heimatvereins. Nach nahezu 20 Jahren, in denen die Zigarrenmacherstube unangetastet blieb, habe die Verwaltung einfach über Eigentum des Heimatvereins verfügt, denn auch der Ausstellungskasten aus Glas und Aluminium gehört dem Verein. „Den haben wir damals teuer bezahlt, weil die Stadt es nicht konnte“, weiß Schütte.

Die Zigarrenmacherstube und der Glaskasten mussten dem neuen Empfangsbereich weichen. (Heimatverein Achim)

Wie er schildert, habe das Bürgermeisterbüro im vergangenen Jahr bei einem Vorstandsmitglied angerufen und gesagt, dass die Zigarrenmacherwerkstatt in kürzester Zeit dort wegmüsse, wo sie steht. „Als ich das erfahren habe, habe ich im Rathaus nachgefragt, aber niemanden hat mir einen Grund genannt“, erzählt Schütte. Die Verwaltung hatte schließlich die größeren Ausstellungstücke im Glaskasten mit Stellwänden verdeckt und davor einen Schreibtisch samt Personal platziert. „Nun kam wieder ein Anruf, in dem es hieß, alles müsse dort weg, der Platz werde dauerhaft benötigt“, sagt Schütte.

Neuer Standort im Foyer

Er habe mehrfach darum gebeten, etwas Schriftliches zu bekommen, um die Begründung dafür auch den Mitgliedern des Heimatvereins zeigen zu können. Zwar habe sich auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld telefonisch gemeldet, etwas Schriftliches sei aber erst vor wenigen Tagen per E-Mail von einem Stadtarchitekten eingetrudelt, der das Vorhaben der Verlegung der Zigarrenmacherstube erläutert. „Wieso hat man uns nicht von vorneherein eingebunden, dann wäre auch kein böses Blut geflossen. So jedenfalls war das nicht die feine Art“, sagt Schütte, der nicht sagen könne, wo genau sich die Utensilien aus der Dauerausstellung derzeit befinden. Zugute hält er der Verwaltung, dass die Zigarrenmacherstube im Foyer bleiben soll, da auch die Stadtführungen dort Station machen.

Wie Bernd Kettenburg sagt, wurde der Platz im Frühjahr 2020 im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung kurzfristig gebraucht, da seitdem auch fürs Rathaus Achim Einlassregeln gelten. Mit dem Heimatverein sei im Übrigen nie ein Vertrag geschlossen worden, der die Aufstellung der Zigarrenmacherstube regelt. Es habe sich nun in der Pandemie gezeigt, dass ein erster Anlaufpunkt im Rathausfoyer generell sinnvoll ist. Anja Gründel freut sich, dass mit Rosa Nieto Ruiz für die Funktion der „ersten Ansprechperson“ für Besucher eine Empfangsfrau gefunden wurde, die bestens über Achim Bescheid wisse. „Es fehlen noch neue Lampen“, sagt Gründel, aber sonst sei der Umbau schon sehr weit fortgeschritten. Rosa Nieto Ruiz werde Gelbe Säcke oder Formulare ebenso wie Tickets für die Senioren-Sommerfahrten ausgeben, Fundsachen und die tägliche Post annehmen.

Zur Sache

Die Zigarrenmacherstube

Die Stadt Achim hatte im März 2001 nach einer Kurzausstellung der Zigarrenmacherstube einen Platz im Foyer für eine Dauerausstellung reserviert – und die Finanzierung einer Glaswand zum Schutz der Exponate zugesagt. Beim Platz blieb es, doch Geld floss nicht. So übernahm der Heimatverein die Realisierung des 5000 Euro teuren Projektes und bezahlte eine zwei Meter hohe Absperrung aus Glas und Aluminium. Am 30. Juni 2003 hatte der Heimatverein die Zigarrenmacherstube im Rathaus an die Stadt übergeben und während dieses feierlichen Aktes über die Herstellung einer Zigarre informiert. In dieser Stube waren die Geräte des letzten Achimer Zigarrenmachers, Hinrich Klenke, ausgestellt. Mit der Dauerausstellung soll an die alte Tradition der Zigarrenmacher in Achim erinnert werden. In der Stube waren neben dem letzten Arbeitstisch von Klenke ein Doppelarbeitstisch, eine Tabakkiste, ein Trockenrahmen, Zigarrenkisten aus Holz und Pappe, Bauchbinden, Zigarrenformen mit der dazugehörigen Presse und noch einiges mehr zu sehen.