Etappenziel erreicht: Beim neuen Feuerwehrhaus in Otterstedt konnte am Freitagnachmittag das Richtfest gefeiert werden – natürlich unter den Blicken zahlreicher Kameraden. (Björn Hake)

Die Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr Otterstedt haben es seit geraumer Zeit nicht gerade leicht, ihren Dienst auszuüben. Denn als wäre der vorhandene Platz im Feuerwehrhaus an der Hauptstraße nicht ohnehin schon zu knapp bemessen, wurden im Obergeschoss vor zwei Jahren Kitaräume errichtet, um die Nachfrage nach Krippenplätzen im Flecken Ottersberg zu decken. Doch Besserung für die Otterstedter Brandschützer ist in Sicht: An der Straße Im Kaiserlichen entsteht seit Mitte August ein neues Feuerwehrhaus. Und die Kameraden verfolgen den Baufortschritt natürlich ganz gespannt. Am Freitag konnte ein wichtiges Etappenziel gefeiert werden, denn das Richtfest stand auf dem Programm.

Und so thronte auf der hölzernen Dachkonstruktion an diesem kalten Nachmittag der traditionelle Kranz, als unter den Augen vieler Schaulustiger – vor allem der Feuerwehrleute – von den Zimmerern der Richtspruch vorgetragen wurde. Ortsbrandmeister Heiko Kruse nutzte anschließend die Gelegenheit, sich bei der Gemeinde und den Handwerkern zu bedanken, die das neue Domizil ermöglichen. 47 Mitglieder zählt die Otterstedter Einsatzabteilung, die sich in den vergangenen Jahren regelmäßig über Zuwachs freuen durfte. „Alleine in diesem Jahr haben sechs Kameraden ihre Truppmannausbildung abgeschlossen“, berichtete Kruse zufrieden über die Entwicklung.

Alle erforderlichen Räume

Und die neuen Mitglieder bekommen zukünftig auch etwas geboten: Die Ortsfeuerwehr Otterstedt erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus mit allen erforderlichen Räumen, wie einem Schulungsraum und separaten Umkleideräumen – getrennt nach Geschlechtern. Im noch aktuellen Feuerwehrhaus müssen sich die Brandschützer in der Halle umziehen, was nicht den heutigen Vorschriften und Ansprüchen entspricht. Auch die erforderlichen Größen der Einstellplätze für die Feuerwehrfahrzeuge der neuen Generation sind derzeit nicht gegeben. „Hier Abhilfe zu schaffen, ist auch ein Zeichen der Wertschätzung der Kameradinnen und Kameraden für deren freiwilligen Einsatz“, betonte Heiko Szczesny, Projektleitung Bau beim Flecken Ottersberg, der von einem regen Interesse an den Ausschreibungen der Bauleistungen berichtete.

Insgesamt 98 Firmen beteiligten sich. „Es sind mittlerweile alle Aufträge an 16 Handwerksfirmen erteilt“, sagte Szczesny. Das Auftragsvolumen liege bei rund 863 000 Euro und damit rund zwei Prozent über den veranschlagten Kosten. Insgesamt nimmt der Flecken Ottersberg für das Projekt rund 1,1 Millionen Euro in die Hand. „Von den beauftragten Firmen kommen sechs aus Ottersberg und fünf Firmen aus den benachbarten Ortschaften“, merkt der Verwaltungsmitarbeiter an. Die Planung erfolgte durch das Ingenieurbüro Ingo Ruschmeyer aus Fintel – im Übrigen nicht nur für die Feuerwehrleute aus Otterstedt.

Baugleiches Feuerwehrhaus

Denn in Posthausen wird baugleich ebenfalls ein neues Feuerwehrhaus errichtet. „Der Entwurf wurde so optimiert, dass die Bedarfe beider Wehren erfüllt werden und trotzdem mit einer Planung gearbeitet werden kann“, erklärte Szczesny. Derweil stehen in Ottersberg an einem dritten Feuerwehrstandort der Gemeinde Baumaßnahmen an, da es auch dort vergleichbare Schwachpunkte bei den Stellplatzgrößen und Umkleiden gibt.

Besonders an den Arbeiten in Otterstedt ist, dass sich die Brandbekämpfer dazu bereit erklärt haben, Eigenleistungen im Bereich der Außenanlagen zu übernehmen. Außerdem sind Hilfestellungen bei Bauüberwachung und Witterungsschutz angekündigt. Läuft alles wie geplant, kann der Umzug ins neue Domizil im kommenden Sommer erfolgen. So glücklich die Brandschützer darüber sein werden, so traurig werden wohl einige der Kita-Kinder sein, die die Einsätze zuletzt immer gespannt aus der Vogelperspektive verfolgen konnten. Leer stehen wird der untere Teil des derzeitigen Feuerwehrhauses aber zukünftig nicht. Eine weitere Kita-Gruppe wird die Räume mit Leben füllen.