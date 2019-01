Zur Integration der Geflüchteten in Langwedel wurde eine ganze Menge unternommen – unter anderem auch Betriebsbesichtigungen. (FR)

Noch etwas mehr als drei Monate, dann endet die Arbeit der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SoFa) aus Achim zur Begleitung von Geflüchteten in Langwedel und der dortigen Koordination des Ehrenamts. Aktuell finanziert der Flecken noch 15 Wochenstunden von SoFa für diese Tätigkeit. Doch für eine Verlängerung über Ende April hinaus sieht die Verwaltung nicht mehr die Notwendigkeit. Denn nicht nur die Zahl der Neuankömmlinge, sondern auch das ehrenamtliche Engagement im Flüchtlingsbereich hat mit der Zeit deutlich abgenommen.

Ursprünglich war im Frühjahr 2016 eine hauptamtliche Person über den Träger SoFa eingestellt worden, um als Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingsarbeit in Langwedel zu dienen und dieses Engagement zu koordinieren. Doch neben den Ehrenamtlichen haben sich auch vermehrt die Geflüchteten selbst an die Mitarbeiterinnen von SoFa gewandt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hatte die Politik beschlossen, die Wochenstunden von Mai 2017 bis Ende April 2018 zwischenzeitlich von 15 auf 25 aufzustocken.

Zunächst Ausweitung des Angebots

Dadurch konnte das zuständige SoFa-Team das Angebot zwischenzeitlich deutlich ausweiten: wöchentliche Sprechstunden in Langwedel und Etelsen, ein monatlicher Stammtisch und ein Begegnungscafé sowie ein Frauen- und Müttercafé. Doch nach einem Jahr wurde die Stundenzahl wieder auf die ursprünglichen 15 pro Woche reduziert – vor allem eben auch, weil der Umfang des ehrenamtlichen Einsatzes abnahm. Das geht aus dem nun veröffentlichten Jahresbericht von SoFa für 2018 hervor.

So nahm die Unterstützung der Flüchtlinge im vergangenen Jahr mehr als dreimal soviel Zeit in Anspruch wie der Kontakt zu den Ehrenamtlichen, für den das Angebot ursprünglich geschaffen worden war. „Wir kümmern uns um alle behördlichen Angelegenheiten, die teilweise sehr komplex sind“, wird im Bericht die Unterstützung für die Neubürger beschrieben. Dazu zählen etwa das Erstellen von Bewerbungsunterlagen, die Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen oder die Vermittlung zu Beratungsangeboten bei Schuldenproblemen. „So etwas ist aber nicht mehr unsere Zuständigkeit“, erklärt Bürgermeister Andreas Brandt, wieso die Arbeit von SoFa in diesem Bereich bald eingestellt werden wird.

Nun Phase des „Ankommens“

„Wir sind aber froh darüber, uns für diesen Weg entschieden zu haben“, betont das Gemeindeoberhaupt. Denn nach der Flüchtlingswelle sei die Fachkompetenz der SoFa-Mitarbeiterinnen von großer Bedeutung für die Erstversorgung und deren Koordination gewesen. Doch inzwischen ist auf die Phase des „Willkommens“ längst die des „Ankommens“ geworden, wo Integration und Partizipation aber immer noch eine wichtige Rolle spielen, heißt es im Sofa-Jahresbericht. „Wie können wir die Frauen, Männer und Kinder erreichen, um sie gut in unser gesellschaftliches Leben vor Ort zu integrieren?“ – darum gehe es weiterhin und darum will sich SoFa auch in den verbleibenden Monaten in Langwedel kümmern.

Damit diese Hilfe für die Neubürger danach nicht komplett zum Erliegen kommt, gibt es bereits jetzt eine enge Zusammenarbeit mit einer Mitarbeiterin der Caritas. Diese kommt seit Dezember auch schon regelmäßig zum Frauen- und Müttercafé und knüpft erste Kontakte. Von einem „gleitenden Übergang“ spricht Brandt. Die Caritas-Mitarbeiterin wird dann über ihre wöchentliche Sprechstunde im Rathaus Langwedel weiterhin Unterstützung für diesen Personenkreis anbieten.