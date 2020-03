Fast 40 Jahre lang veranstaltete das Bildungswerk im Schloss Seminare und Workshops. (FOCKE STRANGMANN)

Seit fast 40 Jahren betreibt das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) das Schloss Etelsen als Seminar- und Bildungsstätte mit Tagungshotel. „Eine Erfolgsgeschichte“, nennt Landrat Peter Bohlmann die Zusammenarbeit. Eine Erfolgsgeschichte, die Ende des Jahres jedoch zu Ende gehen wird. Denn die BNW hat den Vertrag mit dem Landkreis Verden für den Betrieb des Schlosses gekündigt.

Nach intensiver Prüfung sei man beim Bildungswerk zu dem Schluss gekommen, dass ein kostendeckender Betrieb des denkmalgeschützten Schlosses zukünftig nicht weiter realisierbar sein werde. „Wir bedauern diese Entwicklung sehr, die uns vor dem Hintergrund der langen und bewegten Geschichte des kulturhistorisch bedeutsamen Schlosses nicht leichtgefallen ist“, betont Bastian Schmidt-Faber von der BNW-Geschäftsführung.

Zuletzt habe das Bildungswerk nach eigenen Angaben jährlich etwa 300 Veranstaltungen mit einer Dauer von ein bis fünf Tagen in Schloss Etelsen durchgeführt, dafür seien 9500 bis 10 000 Teilnehmer vor Ort gewesen. „Im Laufe von 37 Jahren konnten wir dazu beitragen, dass durch die Nutzung des Gebäudes als Tagungsstätte der Bekanntheitsgrad vom Schloss Etelsen auch bei Menschen, die von weiter her angereist sind, gestiegen ist“, ist Schmidt-Faber angesichts dieser Teilnehmerzahlen überzeugt.

Suche nach einer neuen Nutzung

Das BNW bietet aktuell an insgesamt 57 Standorten in Niedersachsen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie Seminare und Workshops an. „Schloss Etelsen ist mit seinen historischen Räumlichkeiten nicht vergleichbar mit den restlichen Standorten“, hebt der Geschäftsführer die Sonderrolle des Etelser Tagungshotels hervor. Die besondere Atmosphäre des Schlosses sei sehr beliebt für ausgefallene Veranstaltungsformate gewesen.

Eigentlich wäre der Vertrag zwischen BNW und Landkreis Verden noch bis 2025 gegangen, doch der Landkreis ist dem Wunsch nach einer frühzeitigen Auflösung nachgekommen. Bei allem Bedauern, dass sich die Wege nach so vielen Jahren trennen werden, zumindest der Zeitpunkt kommt dem Landkreis gar nicht so ungelegen. Denn für kommendes Jahr stehen einige Bauarbeiten am und im Schloss an, der Brandschutz muss etwa auf den neuesten gesetzlichen Stand gebracht werden. „Und das ist natürlich besser umsetzbar, wenn es nicht im laufenden Betrieb geschieht“, erklärt Bohlmann.

Auch wenn laut des Landrates eine „zeitnahe Anschlussnutzung angestrebt“ werde, so sei ein nahtloser Übergang aufgrund der zu erledigenden Arbeiten eher unwahrscheinlich. Im Laufe dieses Jahres soll sich aber entscheiden, in welcher Form das Schloss Etelsen zukünftig genutzt werden wird. Weiter als Hotelbetrieb, schließlich sind Zimmer mit 35 Betten vorhanden? Oder eher für Büroräume? „Wir sind mit verschiedenen Interessenten im Gespräch“, lässt der Landrat verlauten, der sich optimistisch zeigt, eine passende Lösung zu finden. Grundsätzlich sei vieles denkbar, denn durch die ohnehin geplanten Arbeiten im Schloss könnten die Räumlichkeiten eventuell direkt flexibel an eine zukünftige Nutzung angepasst werden.

Unabhängig davon, in welcher Form die Schlossgemäuer künftig mit Leben gefüllt werden, eines ist Bohlmann wichtig, zu betonen: Der öffentliche Zugang, unter anderem finden dort jedes Jahr klassische Konzerte statt, soll in jedem Fall erhalten werden. „Dazu fühlen wir uns verpflichtet“, sagt der Landrat.