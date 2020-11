Lange war nach passenden Räumen für ein Oytener Gemeinderarchiv gesucht worden, nun sind die Beteiligten in der Dorfgemeinschaftsanlage von Blocks Huus fündig geworden. (Björn Hake)

Rund sechseinhalb Jahre ist es her, dass in Oyten erstmals ein Gemeindearchivar ernannt wurde. Johannes Grote, der in den 1980er Jahren damit begonnen hatte, sich eine private Sammlung zur Geschichte Oytens anzulegen, stellte sich für das Amt zur Verfügung. Doch der Fachmann vom Heimatverein konnte seine Arbeit in der Folge nie so wirklich wie erwünscht aufnehmen. „Wir hatten das große Problem, Räumlichkeiten für ein Archiv zu finden“, erklärt Daniel Moos von der Gemeindeverwaltung den Grund. Diese Räume sind nun endlich gefunden, wie Moos verlauten lässt. Demnach wird das Archiv in Blocks Huus in Bassen beheimatet sein. Aber: Grote ist zwar formell noch Gemeindearchivar, aus gesundheitlichen Gründen kann er sein Amt jedoch nicht mehr ausüben.

Kaum hatte sich das eine Problem gelöst, gab es in Sachen Gemeindearchiv also eine neue Baustelle. Dabei war mit Marie Renken eine Nachfolgerin aus den Reihen des Heimatvereins eigentlich schon gefunden. „Das war geklärt und sie hatte richtig Lust“, erzählt Werner Gerken, Vorsitzender des Heimatvereins. Doch dann wurde es tragisch: Renken verstarb völlig unerwartet. „Wir sind zurück auf Stunde null“, nennt Gerken den aktuellen Stand der Personalie Gemeindearchivar. Dennoch zeigt er sich optimistisch, dass die historische Archivarbeit in Oyten in der nächsten Zeit Fahrt aufnehmen wird. Zwar ist der Leitungsposten derzeit noch unbesetzt, aber die Rahmenbedingungen hätten sich deutlich verbessert – nicht zuletzt durch die nun vorhandenen Räumlichkeiten in Blocks Huus. „Wir haben nun auch die Unterstützung der Gemeinde“, spricht Gerken gute Gespräche mit Bürgermeisterin Sandra Röse an.

„Geht in richtige Richtung“

Technische Gerätschaften wie ein Scanner seien bewilligt worden, um vor Ort auch die Digitalisierung etwa der Sammlung von Grote voranzutreiben. Auch eine Katalogisierung aller vorhandenen Materialien soll dann endlich möglich sein. „Es geht in die richtige Richtung“, sagt Gerken. Durch die vorhandenen Räumlichkeiten konnten schon einmal alle Materialien von Grote, aus dem Rathaus, vom Heimatverein und vom Dorfgemeinschaftsverein Blocks Huus zusammengetragen werden. Derzeit finde laut Gerken eine „Vorab-Sichtung“ aller Unterlagen statt.

Das Feld wäre also bestellt für einen neuen Gemeindearchivar. „Wir könnten richtig starten“, gibt Moos die Richtung vor und bedauert zugleich, dass Grote seine Aufgaben in den vergangenen Jahren nicht in dem Umfang wahrnehmen konnte, wie er es gerne gemacht hätte. „Mir liegt es am Herzen, die Geschichte für die Nachwelt festzuhalten“, betont Moos, der nicht nur Mitglied der Gemeindeverwaltung, sondern auch des Heimatvereins ist.

Positive Gespräche

Er verspricht, dass dem neuen Archivar oder der Archivarin aus dem Rathaus künftig „so gut wie möglich“ Unterstützung zu teil werde. Gerken hofft, dass schon bald eine Personallösung gefunden wird. In jedem Fall fänden derzeit einige Gespräche in Zusammenarbeit mit der Gemeinde statt, die ihn positiv stimmen, dass es in Oyten zeitnah dann auch mal zur gleichen Zeit sowohl einen Archivar als auch entsprechende Archiv-Räumlichkeiten geben wird.