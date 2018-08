Viviane Münch weiß nun endlich, welche Krankheit ihre Tochter Jolien genau hat. (Björn Hake)

Endlich hat die junge Achimer Mutter Viviane Münch Gewissheit, welche Krankheit ihre kleine Tochter Jolien hat. Wie berichtet, war die Familie bisher auf der Suche nach einer richtigen Diagnose: Jolien kann trotz ihrer inzwischen vier Lebensjahre nicht sprechen, nicht eigenständig sitzen oder stehen. Ein Untersuchungstermin bei einer Genetikerin brachte Viviane Münch jetzt endlich die so begehrte Gewissheit: Jolien hat demnach eine Chromosomstörung auf dem langen Arm von Chromosom 2. "Auf diesem Chromosom gibt es generell verschiedene Veränderungen. Die Veränderung, die Jolien hat, ist jedoch bislang weltweit der erste bekannte Fall", sagt die junge Achimerin.

Kinder mit anderen Veränderungen auf diesem Chromosom zeigten jedoch ähnliche Problematiken wie ihre Tochter. So seien die Kinder geistig behindert, lebten in ihrer eigenen Welt, können gar nicht oder nur ein paar Worte sprechen und haben Ernährungsprobleme. "Sprich: Sie sind sehr dünn." Dies treffe alles auf Jolien zu. Jedoch hätten 80 Prozent der Kinder Epilepsie und zehn Prozent von ihnen einen Herzfehler, "wovon Jolien bislang nicht betroffen ist". Das alles hat die junge Achimerin von der Genetikerin im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) in Rotenburg erfahren, von wo sie nun die Diagnose erhalten hat. Viviane Münch: "Ihre Krankheit ist eine Laune der Natur und wurde weder von ihrem Vater noch von mir übertragen. Es war wohl einfach Schicksal."

Ob nun Joliens Krankheit beziehungsweise die Veränderung auf diesem Chromosom einen besseren oder schlimmeren Verlauf als bei anderen Kindern hat, könne man aufgrund der Einzigartigkeit nicht sagen. Ob Joliens Schwierigkeiten mit dem Sitzen und Stehen mit der Diagnose zusammenhängt, könne man nicht genau sagen, jedoch gehen die Ärzte davon aus. "Es bleibt dabei, dass wir einfach abwarten müssen, was die Zeit so bringt", sagt ihre Mama. Dennoch sei es schön, endlich eine Diagnose zu haben. "Allein schon, um antworten zu können, wenn man gefragt wird: ,Was hat sie denn?'."

Denn viele Menschen hätten nach dem Bericht über Jolien in unserer Zeitung und in den sozialen Netzwerken Anteil genommen, hatten Ratschläge und Vermutungen geäußert. "Es haben sich ja wirklich viele Menschen bei mir gemeldet und wollten helfen, was total nett und überhaupt nicht selbstverständlich war." Einige der Nachrichten, die sie bekommen haben, seien hilfreich gewesen, manche weniger. Insbesondere Eltern anderer besonderer Kinder hätten sich gemeldet und von den Krankheitsbildern ihrer Kleinen erzählt.