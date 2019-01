Ortsbrandmeister Jens Rebers (von links), Axel Junge und Manfred Cordes auf der Empore der neuen Fahrzeughalle. (Karsten Klama)

Der Geruch von neuen Materialien liegt im Flur des Erweiterungsbaus der Feuerwehr Oyten immer noch in der Luft. Dabei haben ihn die Kameraden schon vor einigen Monaten bezogen. Schließlich konnten sie es kaum erwarten, endlich der Enge zu entfliehen, mit der sie zuvor bei ihrer Arbeit zurechtkommen mussten. Da ist es auch egal, dass der Anbau am Bestandsgebäude bis heute nicht offiziell eingeweiht worden ist.

Denn immer noch gibt es kleinere Arbeiten zu erledigen, da wäre etwa noch ein rutschiger Fußbodenbelag im teilweise umgebauten Altbau, wo dringend noch einmal Hand angelegt werden muss. „Und wir sind auch immer noch am Aufbauen – überlegen zum Beispiel, wo wir noch Bilder aufhängen und Schränke aufbauen können“, erklärt Ortsbrandmeister Jens Rebers bei einem Rundgang. Aber auch wenn noch einige Handgriffe zu erledigen sind, ein Fazit haben Rebers und seine Kameraden schon getroffen: Sie sind begeistert vom erweiterten und sanierten Domizil an der alten Hauptstraße.

Kein Wunder, schließlich hat die Feuerwehr in Oyten nun endlich ausreichend Platz. Vorher mussten sich die Brandschützer vor einem Einsatz in der Fahrzeughalle umziehen, wo an den Außenwänden die Spinde angebracht gewesen sind. Angesichts der Tatsache, dass es nach einer Alarmierung schon einmal hektisch zugehen kann, war das nicht nur beengt, sondern auch „sehr gefährlich“, wie Rebers betont. Schließlich sind direkt daneben die Einsatzfahrzeuge losgefahren. Nun gibt es im Anbau sehr großzügig gestaltete Umkleideräume – einen großen für die Männer und einen kleinen für die Frauen. Auch diese Geschlechtertrennung war vorher gar nicht möglich gewesen.

Eigener Spind mit Schließfach und Belüftung

Jedes der 84 Mitglieder – unter ihnen sieben weibliche – hat seinen eigenen Spind, mit Schließfach und integrierter Lüftung, damit die Einsatzklamotten schnell trocknen können. Die Belegung ist dabei im Übrigen kein Zufall. „Wir haben die Plätze so verteilt, dass Kameraden mit einem schnellen Anfahrtsweg ihren immer neben einer Person mit längerem Anfahrtsweg haben“, erklärt Rebers. So würde zusätzlich vermieden, dass sich Feuerwehrleute nach einer Alarmierung auf den Füßen stehen.

Das Prunkstück des Erweiterungsbaus ist die zusätzliche Fahrzeughalle, in der nun die Kleinbusse für die Einsatzleitung untergebracht sind. Die größeren fünf Gefährte, etwa Tanklösch-, Löschgruppenfahrzeug oder die Drehleiter, stehen weiterhin in der alten Fahrzeughalle, die 1987 erbaut worden war. Anfangs war die Feuerwehr Oyten damit auch sehr gut aufgestellt, sagt Rebers. „Aber die Fahrzeuge wurden immer breiter und größer und die Aufgaben sind mehr geworden“, erklärt der Ortsbrandmeister, warum es für die Flammenbändiger immer enger wurde.

Besonders freuen sich über den Anbau auch die Funktionsträger, wie etwa der Geräte- und der Atemschutzgerätewart. Mussten sie sich vorher einen Raum im Altgebäude teilen, in dem sogar auch noch das Lager war, haben sie nun im hinteren Bereich der neuen Halle alle einen eigenen kleinen Bereich. Und das war noch nicht alles: Ebenfalls erfreut sich die Feuerwehr im Anbau an einem größeren Büro und einem neuen Aufenthaltsraum mit Küche. Dadurch wurde im Altbestand Platz frei für einen Besprechungsraum, der auch von der Jugendfeuerwehr genutzt wird. „Die hatte vorher gar nichts“, sagt Rebers. 30 Mädchen und Jungen gehören derzeit dem Oytener Brandschutznachwuchs an.

Die neuen Räumlichkeiten wirken teilweise fast ein bisschen überproportioniert. Aber es ist auch ein Vorgriff auf die Zukunft, wie Axel Junge von der Gemeindeverwaltung erläutert: „In fünf Jahren werden wir bestimmt sagen, dass wir den Platz gebraucht haben.“ Für die Gemeinde sei es eine Selbstverständlichkeit, die beiden Feuerwehren für die Zukunft bestmöglich auszustatten. Vor vier Jahren hatte erst die Wehr in Bassen ein neues Feuerwehrhaus bezogen. „Wir sind froh, zwei gut aufgestellt Feuerwehren zu haben“, betont Bürgermeister Manfred Cordes.

Verzögerung bei der Fertigstellung

An der alten Hauptstraße in Oyten war für alle Beteiligten vor allem Geduld gefragt. Denn bei der Grundsteinlegung im Herbst 2016 war noch eine Fertigstellung für Oktober 2017 angepeilt worden. Doch immer wieder kam es zu Verzögerungen bei den Arbeitsabläufen, etwa durch die gute Konjunkturlage und festgestellte Mängel am Altgebäude. „Die Schwierigkeit war außerdem, dass die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr stets erhalten bleiben musste“, erklärt Junge. Zudem stiegen die Kosten im Vergleich zur ersten Planung mit der Zeit deutlich an. Ursprünglich war mit 1,8 Millionen Euro geplant worden, nun liegt das Budget bei 2,6 Millionen Euro. „Aber das reicht wirklich gut aus“, sagt Junge.

Auch im Außengelände hat sich etwas getan, so ist der gesamte Vorplatz nun gepflastert. Für den letzten Feinschliff im Inneren will die Feuerwehr in den nächsten Wochen sorgen, denn für den 23. März ist endlich die offizielle Einweihung des Um- und Erweiterungsbaus terminiert. Ein Tag der offenen Tür ist ebenfalls geplant. Platz genug für viele interessierte Besucher ist ja nun auch in jedem Fall vorhanden.