Durch die Selbstständigkeit ist bei Birgit Wagschal die Freude am Konditorenhandwerk zurückgekehrt. (Björn Hake)

Mit 50 Jahren noch einmal etwas Neues wagen. Das dachte sich im vergangenen Jahr Birgit Wagschal aus Bassen. Denn ihr Job bei einer Bäckerei in Achim habe die Konditorin einfach nicht mehr ausgefüllt. Jeden Tag in Massenproduktion immer nur die gleichen Kuchen und Torten backen – und das beim gleichen Arbeitgeber seit inzwischen 18 Jahren. So wollte Wagschal nicht weitermachen und ihre Backleidenschaft lieber endlich nach ihren eigenen Wünschen ausleben. So entstand der Entschluss, sich mit „Biggis Tortenwelt“ selbstständig zu machen und nun auf Bestellung kleine und große Tortenkunstwerke zu zaubern. „Endlich kann ich wieder kreativ sein“, freut sich Wagschal.

Denn nun müsse sie sich für jeden Auftrag immer wieder aufs Neue Gedanken machen, wie sie den Kundenwunsch umsetzen kann. Denn gefragt sind nur selten 0815-Torten, sondern ganz individuelle Einzelstücke. Ob in Form eines VW-Busses, dem Logo des SV Werder Bremen oder bestückt mit beliebten Zeichentrickfiguren. „Es ist alles machbar“, gibt sich Wagschal selbst als Vorgabe. Damit sie in den vergangenen Jahren trotz der oft eintönigen Arbeit auf dem neuesten Stand blieb, etwa was moderne Backtrends oder die Fertigkeiten beim Modellieren angeht, habe sie sich stets sehr viel selbst angeeignet.

„Es muss schmecken und gut aussehen“, formuliert Wagschal die obersten Ziele ihrer Arbeit. Was den Geschmack angeht, so können die Kunden aus unterschiedlichsten Richtungen wählen. Und nicht nur geschmacklich hat die 51-Jährige, die selbst ein Faible für Käse-Sahne-Torten hat, für jeden etwas im Angebot. „Ich mache auch Torten für Veganer oder Diabetiker und kann auch Allergien berücksichtigen“, sagt Wagschal. Eine konkrete Preisliste gibt es für die Torten und sonstigen Gebäcke nicht. Die Kosten richten sich immer individuell nach den verwendeten Zutaten und dem Arbeitsaufwand und werden im Vorfeld bei der Planung besprochen.

Viel „Papierkram“

Erst seit rund einem Monat bietet sie ihre Dienste an. „Der Papierkram hat Monate Vorarbeit gekostet.“ Schließlich kann man nicht einfach ein solches Gewerbe anmelden. So benötigte Wagschal etwa die Handwerkerkarte der Handwerkskammer sowie eine Baugenehmigung und dann mussten alle Richtlinien für eine heimische, gewerblich genutzte Backstube erfüllt werden. Diese befindet sich inklusive Büroraum im Untergeschoss eines alten Bauernhauses in Bassen, welches Wagschal und ihr Mann 2016 gekauft hatten und nun selbst nach ihren Wünschen gestalten. Von der Wohnung zum Arbeitsplatz sind es so nur noch zwölf Stufen. „Meine Familie steht voll hinter mir“, betont die 51-Jährige, die vor 34 Jahren ihre Konditoren-Ausbildung begann und in dem Job seitdem mit Elternzeit-Unterbrechungen arbeitet. Wagschal ist dreifache Mutter und inzwischen auch zweifache Großmutter.

Der Zeitpunkt für ihre Selbstständigkeit hätte natürlich glücklicher fallen können, als mitten in die Corona-Pandemie. Schließlich finden viele Veranstaltungen, wie etwa Hochzeiten oder Firmenfeiern, für die gerne einmal Torten geordert werden, aktuell gar nicht oder nur in kleinerem Rahmen statt. „Aber ich wollte mich auch nicht von meinem Weg abbringen lassen. Denn es war schon immer mein Traum“, erzählt Wagschal, dass es für sie kein Zurück mehr gab.

Und insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie mit ihrer „Tortenwelt“ noch sehr frisch im Geschäft ist, könne sie sich über mangelnde Aufträge bisher auch nicht beschweren. „Besonders Kindergeburtstage gehen gut.“ Denn heutzutage sei auch bei einer solchen Feier „die Torte ein Highlight der Party“. Und diese soll für das eigene Kind natürlich möglichst besonders und individuell sein. Die Konditorin freut sich, wenn sie mit ihrer Arbeit für strahlende Gesichter sorgen kann. „Das Feedback war bisher sehr positiv“, fühlt sie sich in ihrem Schaffen bestätigt und fügt angesichts der früheren Eintönigkeit im Berufsleben an: „Ich habe wieder Spaß an der Arbeit.“



Weitere Informationen im Internet unter www.biggis-tortenwelt.de.