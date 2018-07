Wer examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger werden möchte, muss auch im Landkreis Verden nicht lange nach einem Ausbildungsplatz suchen. (Karmann/DPA)

Landkreis Verden. In zwei Wochen enden die Sommerferien – für viele Schulabgänger bedeutet dies der Beginn einer Berufsausbildung. Daniel Bestvater, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden, zeigt sich grundsätzlich zufrieden mit der Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Landkreis Verden.

Nach der aktuellen Statistik der Verdener Arbeitsagentur gab es im Juni noch 366 freie betriebliche Ausbildungsplätze im Kreis Verden bei 285 Bewerbern, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle waren. Damit lautet die Kennzahl unbesetzter Berufsausbildungsstellen pro unversorgtem Bewerber 1,28 – darüber ist Bestvater besonders froh, gibt es hier doch mehr freie Stellen als Bewerber.

Jugendliche haben also gute Chancen, im Landkreis Verden eine Berufsausbildung zu beginnen. Bestvater führt dies auch auf die hiesige Wirtschaftsstruktur zurück: „Wir leben in einer wirtschaftlich starken Region, in der es sowohl Global Player als auch viele erfolgreiche mittelständische Unternehmen gibt.“

Häufig finden jedoch Ausbildungsangebot und Nachfrage nicht zusammen. Einige Branchen würden nach wie vor händeringend Auszubildende suchen, so Bestvater, zum Beispiel die Gastronomie. Bei den Ausbildungsberufen etwa zum Koch oder zur Restaurantfachfrau könnten sich viele Jugendliche nicht mit den Arbeitszeiten anfreunden: Schichtarbeit bis spät in die Nacht und am Wochenende gehöre bei Gastronomiebetrieben zum Alltag, das gelte auch für die Azubis.

Ebenfalls keiner großen Beliebtheit erfreuen würden sich Berufe im Verkauf, zum Beispiel zum Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk, und vor allem in der Pflege, also zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Laut der Statistik der Verdener Agentur für Arbeit sind bei den männlichen Azubis die meisten Ausbildungsverträge im technischen Bereich abgeschlossen worden: Auf Platz eins steht hier der Kraftfahrzeugmechatroniker mit dem Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik, gefolgt vom Mechatroniker und vom Industriemechaniker. Die meisten weiblichen Lehrlinge im Landkreis machen eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, auf den weiteren Plätzen folgen die medizinische Fachangestellte und die Kauffrau im Einzelhandel. Beim Thema Ausbildungsvergütung erzählt Daniel Bestvater ein Beispiel aus dem Einzelhandel: „Große Unternehmen wie Aldi oder Lidl zahlen schon während der Ausbildung sehr gut. Der kleine Laden in der Fußgängerzone kann da finanziell vielleicht nicht mithalten, er bietet aber oftmals eine bessere Ausbildung und mehr Verantwortung für die Azubis.“

Hinsichtlich der Verdienstmöglichkeiten nach der Ausbildung sieht Bestvater den Metall- und Maschinenbau ganz vorne: 2600 Euro brutto plus Zulagen könne ein ausgelernter Azubi bekommen, dazu kämen oftmals weitere Pluspunkte wie eine 35-Stunden-Woche. Ein Kaufmann für Büromanagement komme als Berufseinsteiger häufig nur auf 2100 brutto.

Für alle Bewerber, die noch ohne Ausbildungsplatz dastehen, und auch für alle Kurzentschlossenen hat Daniel Bestvater eine gute Nachricht: „Im Kreis Verden sind noch Ausbildungsstellen offen! Interessenten sollten sich einfach an einen Berufsberater der Agentur für Arbeit wenden.“ Die Berufsberater würden die jungen Leute auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz betreuen, auch könnten grundsätzliche Fragen geklärt werden, etwa welche Bildungswege es nach der Schule gibt. Die Berufsberater würden dann den Bewerbern regelmäßig Ausbildungsstellen per E-Mail zuschicken. Bestvater betont, dass die Leistungen der Arbeitsagentur kostenlos seien.

Der Pressesprecher weist außerdem noch darauf hin, dass der Ausbildungsstart bei manchen Unternehmen nicht der 1. August, sondern der 1. September sei und man sogar noch bis Mitte Oktober als Lehrling eingestellt werden könne: „Wer noch einen Ausbildungsplatz haben will: Chancen sind da!“