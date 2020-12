Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, das mindestens im kleinen Otterstedt und vielleicht auch im gesamten Flecken Ottersberg seinesgleichen sucht. Seit dem letzten Verkaufstag im ebenso kultigen wie traditionsreichen Kaufhaus von Heino und Monika Bergstedt im Herzen Otterstedts am 22. August dieses Jahres arbeiten ein fleißiges Team ehrenamtlicher Helfer und lokale Handwerker akribisch und tatkräftig an der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte, die vor 136 Jahren begann und durch den Ruhestand des Ehepaares zunächst unterbrochen worden ist. Im Januar 2021, hofft Dietmar Plath aus dem Planungsteam, könnte der umgebaute und neu gestaltete Laden seine Türen wieder für Publikum öffnen.

Ein Fakt rührt Plath und seine Mannschaft bei all der harten Arbeit ganz besonders. „Wir konnten fast alle unsere Aufträge an lokale Handwerker vergeben. Sie haben uns ganz bewusst günstige Angebote gemacht, weil sie hinter dem Projekt stehen. Alle ziehen ganz toll mit“, schwärmt Plath von der Leistungsbereitschaft, Akzeptanz und Resonanz aller an dem Projekt beteiligten Menschen und Unternehmen. Auch über ein großzügiges Finanzierungsangebot der Kreissparkasse habe sich das Projektteam sehr gefreut, versichert der Luftfahrtfotograf, der seit dem ersten Tag zum harten Kern des Dorfladen-Projektes zählt und die Fortschritte sicherlich am besten bewerten kann.

Schon am ersten Werktag nach dem letzten Verkaufstag bei Bergstedt starteten die Arbeiten mit dem Ausräumen des Geschäfts. Neben den 18 Mitgliedern der Lenkungsgruppe haben sich auch 37 weitere Helfer gemeldet, die bei Bedarf zur Verfügung stehen. Die großen Aktionstage fokussieren sich derweil auf die Sonnabende. „In der ersten Woche waren täglich bis zu 20 freiwillige Helfer, Frauen und Männer aus Otterstedt, aber auch aus den Nachbardörfern im Einsatz. Jeder macht das, was er kann und bringt sein eigenes Werkzeug mit“, erklärt Dietmar Plath. Das Tätigkeitsfeld erstreckt sich vom Ausräumen und Verwahren der teilweise alten Schätze über dem Abbruch alter Mauern und Fundamente bis hin zum Abriss von Tapeten, Malerarbeiten im Keller, dem Aufnehmen der alten Pflastersteine und dem Aufräumen der Baustelle. „Im Laden sind derzeit keine Aktivitäten geplant. Noch bis zum Ende dieser Woche werden die Pflasterarbeiten ausgeführt“, schildert Plath die aktuelle Lage.

Starke Eigenleistung

Neben den vielen auch teilweise längeren Sitzungen der Planungsgruppen seien bis jetzt rund 230 bis 250 Arbeitsstunden an Eigenleistung erbracht worden, lobt Plath insbesondere das Engagement von Beiratsmitglied Berthold Röhlmann, der den Einsatz der freiwilligen Helfer koordiniert und organisiert. Im Zuge der erforderlichen An- und Umbauarbeiten für das Dorfladen-Projekt seien anhand der Planungen, die auch Grundlage des Bauantrages sind, Leistungsverzeichnisse erstellt worden. Für die Gewerke, die in der Kostenschätzung über 25 000 Euro lagen, waren im Rahmen der freihändigen Vergabe je drei Unternehmen um ein Angebot gebeten worden. Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit konnten nach Auswertung der Angebote dann zehn Unternehmen aus dem Flecken Ottersberg beauftragt werden.

Trotz des Einsatzes der Helfer und Handwerker wissen Plath und sein Team, dass der angepeilte Eröffnungstermin im Dezember nicht realisierbar ist. „Aber bis Ende Januar wird der Ausbau des Ladens fertiggestellt sein“, legt er sich fest. Die Verzögerungen seien vielfältiger Natur. „Es ist ein Altbau“, nennt Plath einen Grund. Aber auch, dass wichtige Komponenten wie etwa das in Österreich bestellte Kühlaggregat eine lange Lieferzeit haben.

Wer die Kunden künftig mit frisch geschmierten Brötchen auf dem Weg zur Arbeit und einem Kaffee dazu, Backwaren, frischer Wurst und frischem Käse, Molkereiprodukten, frischem Obst und Gemüse, Getränken und einem umfangreichen Grundsortiment für den täglichen Bedarf verwöhnen wird, steht derweil noch nicht fest. Bei der Suche nach einer Ladenleitung sei man aber bereits in aussichtsreichen Gesprächen, versichert Plath, der zudem noch eine Halbtagskraft sucht. Wer beim Aufbau des Dorfladens helfen möchte, kann sich per Mail an Helfer@Dorfladen-Otterstedt.de registrieren lassen.