Gedankenversunken: Sandra Röse und Heiko Oetjen – hier bei der Weser-Kurier-Talkrunde zur Wahl – wollen sich nun schnell mit ihrem Wahlkampfteam zusammensetzen, um das Vorgehen für die nächsten drei Wochen zu besprechen. (Jonas Kako)

Drei Wochen haben Sandra Röse (CDU) und Heiko Oetjen (SPD) nun noch einmal Zeit, in Oyten Werbung für ihre Person zu machen. Am Abend des 16. Juni steht dann endgültig fest, wer neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister der Gemeinde wird und ab November in die Fußstapfen von Manfred Cordes tritt. Wie berichtet, hatte es im ersten Wahldurchgang am vergangenen Sonntag keiner der vier angetretenen Kandidaten geschafft, auf Anhieb die absolute Mehrheit zu erreichen. Doch während Jens Marten (freier Kandidat) und Björn Meyer (Grüne) aus dem Rennen sind, dürfen sich Oetjen und Röse als die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen weiter Hoffnungen machen. Doch die Rollen „Favorit“ und „Außenseiter“ sind nach Sonntag klar verteilt.

Denn schließlich holte Röse über 14 Prozentpunkte mehr als ihr sozialdemokratischer Kontrahent. 45,49 Prozent zu 31,32 Prozent. Oder in Wählerstimmen ausgedrückt: 3909 zu 2691. 15 der 18 Wahlbezirke entschied die Sagehornerin für sich. Kein Wunder, dass die Kandidatin der CDU und alle ihrer Mitstreiter sehr zufrieden waren. „Mit einem so deutlichen Ausgang hatten wir nicht gerechnet“, sagte Hermann Ehlers, Vorstandsvorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes, am Montag noch immer voller Freude über das Ergebnis. Mit einer Stichwahl hatten sie aber ohnehin schon gerechnet, daher geht es nun planmäßig weiter mit dem Wahlkampf. „Ausruhen wäre das völlig falsche Konzept“, betonte Ehlers. Natürlich bleibe es nicht aus, dass die Erwartungshaltung durch das erste Bürgervotum gestiegen ist, aber es gehe nun darum, sich zu überlegen, wie in den nächsten Wochen vorgegangen werden soll. „Wir werden uns etwas einfallen lassen“, ist Röse überzeugt, den bisher erfolgreichen Weg weiter beschreiten zu können.

Einen etwas anderen Weg möchte indes das Team von Oetjen einschlagen. „Wir benötigen ein neues Konzept, wie wir unsere Themen an die Bürger bekommen“, gab Hermann Wahlers, Vorsitzender der Oytener SPD, die Marschrichtung vor. Denn das Ergebnis vom Sonntag müsse zu denken geben. „Das war eine Klatsche“, nahm Wahlers am Tag nach der Wahl kein Blatt vor den Mund. Umso wichtiger sei es nun, neue Impulse im Wahlkampf zu setzen. Wie die aussehen können, das müsse nun gemeinsam beraten werden. Oetjen selbst hatte direkt nach Bekanntgabe der Resultate des ersten Wahlgangs schon angekündigt, die drei Wochen nun intensiv nutzen zu wollen. „Vielleicht sprechen wir auch noch die ein oder andere Wahrheit aus, die wir bisher zurückgehalten hatten“, sagte der Bassener, der betont haben wollte, dass die Karten bei der Stichwahl neu gemischt werden. Auch Wahlers merkte an, dass die Chance weiter da ist: „Wir müssen nun nur nochmal richtig Gas geben.“

Beispiele für Trendwenden

Dass sich Oetjen trotz des klaren Rückstandes im ersten Durchgang durchaus noch Hoffnungen auf den Bürgermeisterposten machen kann, zeigen Beispiele, für die nicht einmal besonders weit weg oder in die ferne Vergangenheit geblickt werden muss. 2014 etwa in der Samtgemeinde Thedinghausen. Diethelm Ehlers hatte damals im ersten Wahlgang 39 Prozent der Stimmen erhalten, Kontrahent Harald Hesse nur 32,2 Prozent. In der Stichwahl siegte Hesse dennoch mit fast 55 Prozent.

Ein noch extremerer Fall von verdrehtem Wahlausgang ereignete sich bei der Bürgermeisterwahl in Achim 2006. Fast 37 Prozent der Stimmen hatte Hans-Jürgen Wächter im ersten Durchgang bekommen und damit fast neun Prozentpunkte mehr als Stichwahlgegner Uwe Kellner. Das half Wächter einige Wochen später aber nichts: Kellner siegte im zweiten Durchgang mehr als deutlich mit 67,5 Prozent der Stimmen. Ob es auch in Oyten noch einmal eine solche Trendwende gibt, haben die rund 13 000 Wähler der Gemeinde am 16. Juni in der Hand.