Anmeldung des Fördervereins zum Vereinsregister mit dem notwendigen Abstand auf dem Parkplatz der Kanzlei (von links): Notar Randolf Friedrichs, Kassenwart Henning Rohde (VWE/Allerbus) und Vereins-Vorstandsvorsitzender Hendrik Lüürs (EWE Netz). Es fehlt Sven Feht, stellvertretender Vereinsvorsitzender (Stadtwerke Achim). (Klimaschutz- und Energieagentur)

Der Förderverein der Klimaschutz- und Energieagentur des Landkreises Verden (kleVer) hat sich nun gegründet, wie er mitgeteilt hat. Die Mitglieder wollen demnach „mit ihrem Engagement zu mehr Klimaschutz im Landkreis Verden beitragen und zu diesem Zweck die Arbeit der kleVer finanziell und inhaltlich unterstützen“. Damit sollen die Wirkungsmöglichkeiten der Agentur gestärkt und Impulse gesetzt werden, die den Wandel hin zu mehr Klimaschutz im Landkreis Verden beschleunigen.

Die Gründungsversammlung fand unter Hygieneauflagen und ohne Handschlag statt. Gründungsmitglieder sind die Verden-Walsroder-Eisenbahn GmbH, die Kreisbaugesellschaft des Kreises Verden, EWE Netz, Avacon AG, Stadtwerke Verden, Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, E-Werk Ottersberg und Stadtwerke Achim. „Es freut mich, relevante regionale Akteure der Energiewende als Unterstützer an unserer Seite zu wissen“, erklärte Janine Schmidt-Curreli, Geschäftsführerin der Energieagentur. „Die Informationen aus erster Hand und der gemeinsame Austausch werden dafür sorgen, dass die Agentur auch bei der technischen Umsetzung der Systemtransformation gut aufgestellt ist und wichtige Akzente setzen kann.“

Die Vereinsanmeldung beim Notar erfolgte nun aufgrund der Corona-Pandemie unter ungewöhnlichen Bedingungen: Für die Anmeldung im Vereinsregister haben sich mit dem Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins, Hendrik Lüürs (EWE Netz), sowie Kassenwart Henning Rohde (VWE/Allerbus) die minimal notwendige Anzahl an Vorstandmitgliedern mit dem Notar Randolf Friedrichs getroffen, um im Freien und mit dem notwendigen Mindestabstand die Anmeldung zu beurkunden.

„Energiewende voranbringen“

„Der Austausch von Wissen und Erfahrungen wird den Mitgliedsunternehmen Ideen für neue Geschäftsmodelle bringen, Wege für zukünftige Kooperationen ermöglichen und die Energiewende im Landkreis voranbringen“, ist sich der Vereinsvorsitzende Hendrik Lüürs sicher. „Die kleVer sorgt als Netzwerkkümmerer für eine dauerhafte Struktur, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auch auf weitere interessierte Unternehmen.“

Energieeffizienz und Klimaschutz seien weltweit gesellschaftlich wichtige und dringliche Themen. Klimaschutz könne dabei aber nur erreicht werden, wenn auf lokaler Ebene entsprechend gehandelt wird. Gerade für die Zeit nach der Corona-Epidemie sei es nach Angaben des Fördervereins wichtig, dass Wirtschaft und Klimaschutz nicht in Konkurrenz zueinander stehen. An der Mitarbeit interessierte Unternehmen können sich bei Corbinian Schöfinius per E-Mail (c.schoefinius@klever-klima.de) melden.

Die Klimaschutzagentur selbst wurde Ende vergangenen Jahres gegründet (wir berichteten). Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Landkreis Verden und Landrat Peter Bohlmann haben dies getan, nachdem die Räte in allen Kommunen des Kreises letztlich grünes Licht gegeben hatten. „Wir müssen das Thema Energiewende im Landkreis gemeinsam anpacken, statt nebeneinander her zu arbeiten. Mit der Gründung der Klimaschutzagentur als Schnittstelle und Kümmerer haben wir hierfür einen wichtigen Grundstein gelegt“, waren sich die Unterzeichner einig. Die vom Land Niedersachsen geförderte Klimaschutz- und Energieagentur soll „insbesondere Maßnahmen umsetzen, die die CO2-Emissionen des Landkreises reduzieren sollen“.

Eine der zentralen Aufgaben der Klimaschutzagentur ist das Energiemanagement für Gebäude. Die Energieverbräuche kommunaler Gebäude, aber auch von Liegenschaften anderer Institutionen und Betriebe sollen demnach unter die Lupe genommen werden, um in einem nächsten Schritt Einsparpotenziale zu erheben, notwendige Investitionen zu identifizieren und Fördergelder zu akquirieren.