Beim Windparkfest auf dem Giersberg trotzen die Besucher dem Wetter und feierten gemeinsam den Erfolg der Anlage. (Björn Hake)

Seit etwas mehr als einem Jahr drehen sich die Flügel der sieben Windenergie-Anlagen des Herstellers Enercon in Giersberg. Sie nutzen die Kraft der Natur, um mehr als 16 000 Haushalte mit grünem Strom zu versorgen. Für Sonntag hatten die beiden Projektierer zu einem Fest eingeladen, um die erfolgreiche Umsetzung des Parks und dessen Inbetriebnahme mit den Anwohnern und allen am Bau Beteiligten zu feiern. Vertreter der Firma WPD und der Dean-Gruppe wiesen im Sinne der Energiewende auf die Notwendigkeit alternativer Stromerzeugung hin und sehen in dem Projekt einen gelungenen Beitrag. „Es erforderte viel Energie und Durchhaltevermögen, um es zum Erfolg zu führen“, würdigte Alexander Jäger-Bloh von der Dean-Gruppe die Arbeit aller Beteiligten. Matthias Kleine-Onnebrink von der Firma WPD-Onshore schloss sich seinem Dank an.

Auch Andreas Brandt, Bürgermeister des Fleckens Langwedel, freut sich über den erfolgreichen Start und dankte in einem Grußwort für die Loyalität innerhalb der Bevölkerung. „Wenn in Grönland Erdbeeren geerntet werden, nicht enden wollender Regen und tropische Temperaturen das Wetter in unseren Breiten bestimmen, wird jedem klar, dass es an der Zeit ist, die Erderwärmung zu stoppen. Carlo Reeker vom Bundesverband WindEndergie e.V. indes sieht die Energiewende als Gemeinschaftsaufgabe, zu der jeder Einzelne einen Beitrag leisten könne. „Wenn wir den Klimaschutz als unsere Aufgabe verstehen und Begeisterung für sauber produzierten Strom entwickeln, dann sehe ich die Zukunft positiv." 72 Millionen Tonnen CO2 spare die deutsche Windenergie pro Jahr ein – mehr als das Land Portugal ausstoße. „Zudem schafft die Technologie Unabhängigkeit und Wertschöpfung“.

Begegnungsfest mit Programm

Sport-Stacking, präsentiert vom TV Etelsen, Musik der Blues- und Rockband Gruuf, Grillwurst von der Heidschnucke und darüber hinaus Kaffee und Kuchen umrahmten das Begegnungsfest, an dem mehrere Hundert Menschen teilnahmen. Unter ihnen auch Bürger, die dem Projekt in der langen Planungsphase nicht immer ohne Vorbehalt gegenüber gestanden hatten. Letztendlich hätten sich jedoch eine tragfähige Akzeptanz und ein positives Miteinander ergeben.

Jürgen Müller lebt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den sieben Riesen, die sich grüngrau-geringelt in den Himmel recken. Schon 2008 habe man sich mit den Plänen zur alternativen Energie-Erzeugung konfrontiert gesehen. Widerstände hätten sich breitgemacht, denen eine lange Phase der Meinungsbildung folgte. „Mittlerweile sind wir versöhnt und haben Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Anlagen“, erklärte der 58-Jährige, der bereitwillig Auskunft über den Weg dorthin gab. „24 Familien hatten sich zunächst darauf verständigt, gemeinsam eines der Windräder zu erwerben“. Übrig geblieben seien letztendlich sechs, die sich nun über eine lukrative Rendite freuen. Dass der Strom in Haushalte der näheren Umgebung fließe, sei ein weiterer Punkt, der ihm sehr gefalle.mAuch Dierk Wilkerling hat inzwischen seinen Frieden mit dem Park geschlossen.

Als Mitglied eines Flugmodell-Clubs, der das Areal für seine Aktivitäten nutzt, hegte der Verdener zunächst Befürchtungen, aus dem Umfeld vertrieben zu werden. Auch hier habe es jedoch eine einvernehmliche Regelung zum Wohle aller Beteiligten gegeben.