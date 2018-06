Der Mangel an Kita-Personal macht sich in Achim vor allem in Uphusen bemerkbar. (Björn Hake)

Achim. Es ist zum Heulen. Die Personalnot in den Achimer Kindertagesstätten, die sich vor allem in Uphusen derart zugespitzt hat, dass nun bis zu den Ferien abwechselnd Gruppen geschlossen werden müssen, war das beherrschende Thema der jüngsten Sozialausschusssitzung. Nachdem erst die Verwaltungsvertreter, dann die Eltern in der Einwohnerfragestunde und schließlich auch die Ausschussmitglieder über diesen Umstand gejammert hatten, wurde es einem Knirps zu bunt. Das Kind – es gehörte zu den rund 20 Bürgern, die trotz Sauna-Feelings und dazu passenden Temperaturen im Ratssaal ausharrten – begann, zu weinen.

Treffender hätte das Dilemma nicht kommentiert werden können. Denn: Die Stadtverwaltung sagt, sie habe alles Menschenmögliche probiert, aber keinen Erfolg bei der Akquise neuen Personals gehabt. So sei der Schritt der Gruppenschließungen unumgänglich gewesen. Die Uphuser Eltern schimpfen und sagen, so gehe das nicht, denn die Familien haben ein riesiges Betreuungsproblem, das sich sogar auf das Arbeitsverhältnis auswirkt, weil nicht jede Firma für die Notsituation Verständnis aufbringen kann. Und den Ratspolitikern sind letztlich die Hände gebunden: Sie können auch kein Personal herzaubern, das die durch Stellenvakanzen und Krankheiten entstandenen Ausfälle in Uphusen kompensiert.

Zumutbar oder nicht?

Interessant ist der Aspekt, dass der Fachbereich unter Leitung von Wiltrud Ysker auch geprüft hatte, inwieweit Vertretungen aus anderen Achimer Kitas herangezogen werden können, um die "Extremsituation" (Ysker) in Uphusen zu entspannen. Selbst bei anderen Gemeinden wollte sich Achim Personal leihen. Eine Mutter fragte, warum der Elementarbereich der Kita Uphusen – der Krippenbetrieb läuft weiter wie bisher – die Suppe allein auslöffeln müsse. "Es könnte doch reihum in jeder Kita für eine Woche eine Gruppe geschlossen werden und das dann nicht benötigte Personal könnte in Uphusen aushelfen. So wären alle ein bisschen und nicht nur Uphusen alleine betroffen", schlug die Frau vor. Wiltrud Ysker räumte dann ein, dass dies für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten möglich wäre, man es den Erzieherinnen aber nicht zumuten wolle. "Sie wollen ja in einem bestimmten Ortsteil oder in einer bestimmten Kita arbeiten", sagte sie. Ein Umstand, den Herfried Meyer (SPD) so nicht akzeptieren kann: "Achim ist nicht so groß, als dass es ein Problem sein kann, dass jemand aus Baden in Uphusen eingesetzt wird."

Wiltrud Ysker und ihre für die Kitas zuständige Kollegin Christin Ogonowski erklärten, dass von den 20 fürs kommende Kita-Jahr benötigen Stellen nur noch zwei vakant und 18 vergeben seien. Da die Stadt aber noch nicht alle Verträge zurückbekommen hat, "müssen wir noch vorsichtig optimistisch sein", riet Wiltrud Ysker. Dennoch sei sie guter Hoffnung. Weitere Bewerbungsgespräche würden laufen und die Stadt schiebe ja auch für die Zukunft eine Menge an, um Erzieher auf sich aufmerksam zu machen. Achim lässt sich das rund 400 000 Euro kosten, Kampagnen für die städtischen Kitas und die Kitas in freier Trägerschaft zur Personalgewinnung zu starten.

Wie berichtet, waren die Plätze fürs nächste Kita-Jahr nur "unter Vorbehalt" in Aussicht gestellt worden. Wiltrud Ysker geht davon aus, dass die Eltern bis Anfang Juli "flächendeckend" Nachricht bekommen und den Vorbehalt streichen können. Christin Ogonowski erklärte, dass die Kitabeitragsfreiheit ab dem 1. August für jedes Kind im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung gilt, egal ob es mit drei Jahren die Krippe oder den Elementarbereich besucht.